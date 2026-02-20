  • ESP
La Muerte Blanca

Balandrau, Viento Salvaje

Una historia real que te dejará helado

Impresionante película, basada en hechos reales, donde un grupo de jóvenes subió a la montaña Balandrau con aparente buen clima cuando un viento diabólico, llamado `torb´, envuelve la cima de frío, nieve, hielo y terror, sin que a los escaladores les de tiempo a regresar, ocurriendo situaciones muy angustiosas, teniendo que decidir entre intentar salvar a tus compañeros o seguir bajando para buscar ayuda.

Me ha parecido sensacional la dirección de Fernando Trullols, con unas escenas llenas de tensión muy bien logradas, pese a la dificultad que tiene filmar en la nieve.

Los actores, tanto los jóvenes que suben a la montaña como los bomberos que intentan rescatarles, también están espléndidos y creíbles, metiéndote dentro de ese `torb´ y sufriendo con ellos a ese asesino implacable.

Si te gusta la aventura, la montaña o simplemente una buena película, vete a verla. Hoy se estrena.

4 ★★★★

Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

