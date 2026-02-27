Netflix se retira de la carrera por Warner Bros tras la oferta superior de Paramount

Netflix ha decidido poner fin a su intento de hacerse con Warner Bros. Discovery.

Este jueves, el coloso del streaming comunicó que no elevará su oferta inicial presentada en diciembre, que ascendía a alrededor de 82.700 millones de dólares, al considerar que igualar la propuesta de Paramount Skydance ya no es viable.

La junta directiva de Warner Bros. confirmó que la última oferta de Paramount, fijada en 31 dólares por acción en efectivo, supera a la de Netflix, que ofrecía 27,75 dólares únicamente por los estudios y el streaming, dejando de lado las cadenas de cable como CNN o TNT.

Esto abrió un plazo de cuatro días hábiles para que Netflix respondiera, pero sus codirectores ejecutivos, Ted Sarandos y Greg Peters, optaron por renunciar a esa posibilidad: “Esta transacción siempre fue algo ‘agradable de tener’ al precio correcto, no algo ‘imprescindible’ a cualquier coste”.

La estrategia de Paramount, bajo el liderazgo de David Ellison, se presenta como una jugada astuta. Hijo del magnate de Oracle, Larry Ellison, David comenzó con una oferta privada en septiembre por unos 19 dólares por acción y ha ido incrementando su propuesta hasta alcanzar los 31, incluyendo incentivos que lograron convencer a Warner. Entre estos incentivos destacan:

Un pago de 2.800 millones de dólares a Warner para compensar la ruptura con Netflix .

para compensar la ruptura con . Otros 7.000 millones si la operación es bloqueada por reguladores.

Una garantía personal superior a 40.000 millones proporcionada por su padre, Larry Ellison .

. Un adicional de 0,25 dólares por acción y trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026 si hay retrasos.

David Ellison festejó este avance: está al borde de controlar tanto Paramount, adquirida hace meses, como Warner, con valiosas propiedades como HBO, el universo Harry Potter y DC Studios. La operación total se aproxima a los 111.000 millones, lo que representa un incremento del 63% respecto a su oferta inicial.

La guerra de ofertas que transformó Hollywood

Todo comenzó en octubre de 2025, cuando Warner buscaba nuevos propietarios. En diciembre, Netflix alcanzó un preacuerdo para hacerse con el núcleo del negocio, aunque Paramount no se rindió fácilmente. Lanzó una OPA pública y presionó a los reguladores e incluso realizó visitas a Washington para cabildear, contando con guiños del entorno del ex presidente Donald Trump. El presidente hizo declaraciones públicas sobre el asunto y, curiosamente, terminó con Sarandos en la Casa Blanca el mismo día del anuncio, aunque sin una reunión confirmada con él.

Tras retirarse, las acciones de Netflix vieron un aumento cercano al 10%, lo cual alivió a los inversores preocupados ante la posibilidad de desembolsar tanto dinero por un estudio tradicional. Algunos críticos como James Cameron, ya habían cuestionado esta estrategia desde su inicio. Por otro lado, bajo la dirección de David Zaslav, ahora parece que Warner cambia su postura tras meses defendiendo a Netflix.

Oferta Precio por acción Valor total aprox. Incluye TV por cable Netflix (diciembre 2025) 27,75 dólares 82.700 millones No (CNN, TNT fuera) Paramount (revisada) 31 dólares + extras 111.000 millones Sí, todo el paquete

Esta puja deja lecciones evidentes para la industria. Mientras que Paramount busca consolidar un paquete completo uniendo estudios icónicos con redes lineales, parece que la preferencia de Netflix se inclina hacia un modelo exclusivamente streaming. Aún queda pendiente la aprobación definitiva por parte de los reguladores en Estados Unidos y Europa, quienes deben evaluar posibles riesgos antimonopolio debido a la concentración del poder en manos de los Ellison.

Con tan solo 43 años, David Ellison, pasa de ser parte del ámbito productivo medio como es su firma Skydance (Misión Imposible, Top Gun) a convertirse en un posible monarca del entretenimiento. Si logra concretar esta compra, podría reconfigurar el mapa cinematográfico en esta era digital donde streaming y cable parecen estar en continua colisión. Mientras tanto, aunque Warner mantiene abierta la oferta presentada por Netflix ante cualquier contratiempo con Paramount, todo apunta hacia una trayectoria despejada para los aliados del ex presidente Trump.

Este movimiento promete repercutir notablemente en producciones cinematográficas, puestos laborales e incluso en el ámbito político relacionado con el cine.