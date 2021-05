El perro ‘lopesco’ del hortelano ‘shakespeariano’

Un especialista en Shakespeare se atreve con la comedia más popular de Lope de Vega. Absolutamente fiel a trama y texto, lo ameniza con cantos y bailes de buena factura hasta llegar a casi dos horas y media de espectáculo divertido, liberado del polvillo grisáceo de los siglos. Con funciones durante todo el mes pasado, ayer se despidió con lleno total y entusiasmo del público.

La acción, que se desarrolla en Nápoles, narra la peripecia de Diana, condesa de Belfor, una joven hermosa a la que acosan dos pretendientes de su alcurnia -el conde Ricardo y el marqués Federico- , a los que rechaza, mientras por el contrario se prende de su apuesto secretario Teodoro, novio de Marcela, una de sus damas de compañía, porque se siente celosa de su romance feliz. Tal y como el dicho popular que fustiga ‘ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer’, así se comporta ella, pues aunque por su cuna no debe fijarse en un inferior, tampoco le place que sea para otra. Así, comienza a darle falsas esperanzas que lo deslumbran y apartan de su novia, esperanzas que alterna con desplantes y desprecios. Pero lo que empieza siendo capricho altivo y juego cruel va tornándose en su contra y termina realmente enamorada del vasallo. Tras mil desencuentros la relación se impone finalmente, ayudada por los manejos de Tristán, el amigo/sirviente de Teodoro, y de paso se acomoda a Marcela con Fabio, otro sirviente, ya pues de su misma condición social.

El asunto más enjundioso de la trama es que, aunque el engaño que trama Tristán para que al fin Diana acceda a casarse con Teodoro -el hecho de que es también noble, el hijo perdido y ahora felizmente hallado por el conde Ludovico- sea finalmente descubierto, Diana antepone el amor al honor y su deseo a las barreras de clase, en una reivindicación temprana de igualitarismo democrático que no sabemos como sería interpretada en aquellos comienzos del siglo XVII.

La idea de la producción, y el riesgo de la misma, era aunar actores y creadores españoles versados en el Siglo de Oro con un equipo inglés especializado en teatro isabelino, poniendo al frente de todo ello a Dominic Dromgoole, un experto en Shakespeare, director artístico del Globe Theatre de Londres durante su década dorada, entre 2006 y 2016, en su primera incursión en el teatro español, para que aportara una mirada renovada en la puesta en escena, que ha consistido en mucha música, canciones y baile que amenicen la velada, un recitado neutro -ni a la antigua ni modernizado-, austeridad de medios, y un diseño de vestuario y caracterización a cargo de su compatriota Jonathan Fensom, dirigiendo todo con pulso firme y certero, en tono jocoso, con abundancia de histrionismo, exageración de poses y ademanes, y el objetivo de lograr que el el espectador no se pierda en la compleja trama ni se aburra en los largos parlamentos.

‘Hay muchos paralelismos entre el teatro de Shakespeare y el de Lope de Vega: la libertad de movimiento, la colaboración con el público, el protagonismo del lenguaje y la confianza en los actores sobre todo. Será emocionante descubrir también las múltiples diferencias. Conozco y amo el trabajo de Lope de Vega desde hace mucho tiempo y he dirigido una de sus obras, ‘Peribáñez’. También he visto muchas otras. Espero descubrir más sobre él en el contexto que más le importó: el teatro de Madrid. La música y el movimiento siempre fueron fundamentales para el teatro en The Globe, un acompañante de la obra en lugar de un sirviente, y me apetece mucho la posibilidad de lograr esto de nuevo en nuestra producción de ‘El perro del hortelano’, había dicho como declaración de intenciones.

La sabia fusión se amalgama con la excelente banda sonora del compositor Xavier Díaz Latorre, reconocido experto en música antigua, con la dirección musical de Luis Miguel Baladrón, y los deliciosos bailes son mérito de la coreógrafa Patricia Ruz. Excelente ambientación de época. No es lo mejor la primera escena, pero el montaje pronto se afirma y el reparto está a la altura de la empresa. Muy expresiva María Pastor en la volátil Diana y bien contenido Nicolás Illorfo en el desconcertado Teodoro. Pero la Marcela de Raquel Nogueira nos pareció excelente, al igual que Raquel Varela haciendo un Fabio convincente. Para nuestro gusto, exagerados tanto Daniel Llull como Jesús Teyssiere en unos extravagantes enloquecidos pretendientes, y muy bregado Julio Hidalgo en ese Tristán que casi termina protagonizando la trama y que travestido de rufián napolitano y traficante turco encuentra sus mejores momentos, al igual que Mar Calvo y Manuela Morales haciendo sus graciosos compañeros en ambas peripecias. Nos queda Mario Vedoya, de corta pero convincente intervención en ese disparatado Ludovico.

La Fundación Siglo de Oro -siempre asociada a la Compañía RAKATá- ya produjo otra versión de esta obra en 2007, dirigida por otro británico, Laurence Boswell, lo que demuestra su interés en la fórmula. Su perro del hortelano es al menos el tercero de la década. En 2011 lo dirigió Eduardo Vasco para despedirse (decepcionantemente) de su larga etapa al frente de la CNTC, y lo mismo hizo Elena Pimenta en la suya en 2016, con versión de Álvaro Tato y escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda (ver nuestra reseña) en una puesta en escena más más propia del siglo de las luces de Molière que del siglo de oro castellano, eligiendo elegancia señorial en lugar de la diversión desenfadada de Dromgoole.

Íbamos a titular ocurrentemente ‘El perro del hortelano ladra en inglés’ pero suprimimos a tiempo la tontería, pues realmente no hay el menor acento inglés en esta buena versión del superclásico. Su marcado sentido del humor y contenido musical también hoy día se llevan por aquí. Dromgoole se ha adecuado noblemente a Lope sin pretender adecuar Lope a Dromgoole.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 8

Texto: 9

Adaptación: 9

Dirección, 8

Interpretación, 8

Escenografía, 7

Música, 9

Coreografía, 9

Producción, 9

Teatros del Canal

El perro del hortelano

De Lope de Vega

Dirección: Dominic Dromgoole

Abril de 2021

