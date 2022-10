El verdadero Oeste

Una comedia negra casi magistral estrenada hace cuatro décadas que se conserva actual a pesar de todo lo visto después sobre Hollywood y sus guionistas. Y además, con sobresalientes dirección e interpretación. Tras rodar por Avilés y Logroño, un mes entero en los Teatros del Canal.

La rivalidad entre hermanos como tema literario viene de Caín y Abel. Sam Shepard la sitúa en uno de las decenas de condominios suburbanos de los alrededores de Los Ángeles. El menor, Austin, es un perfectamente establecido burgués de clase media alta, guionista de cine, que se instala provisionalmente en la casa de la madre (de turismo en Alaska) para terminar un guion y las negociaciones de su venta con un importante intermediario de la industria cinematográfica. El mayor, Lee, ha terminado siendo un insalvable marginal y delincuente ocasional, y aparece también casualmente por la casa para desesperación de Austin, que ve sus sólidos planes amenazados.

Su distanciamiento de muchos años, sus opuestas vivencias, la agresividad de Lee y la pusilanimidad de Austin, y sobre todo un vuelvo inesperado de la situación, les precipitará a un cambio de papeles tras el que intentarán una síntesis que podría cambiar sus vidas para siempre. La trama es impecable; el texto, preciso, y las situaciones una correlación de humor, dolor, ironía y sorpresas como solo un gran conocedor de la fábrica jolivudense podría ofrecernos.

La adaptación es del escritor Eduardo Mendoza y no nos explican la razón de haber descartado otra ya existente, la de Enrique Llovet, publicada por MK Ediciones y Publicaciones en 1985. En todo caso, una bicoca de formato reducido y contenido compacto que la dirección de Montse Tixé explota en todas sus cualidades hasta ofrecer un montaje de primera categoría: espacio escénico, iluminación, espacio sonoro y vestuario trabajan al unísono para ofrecer la puesta en escena que la obra exige, no por sencilla menos eficaz, un salón-cocina de chalé estándar que terminará en el más absoluto desbarajuste. Tixé parte de una larga trayectoria como ayudante de dirección (por ejemplo ‘El concierto de San Ovidio’ con Mario Gas en 2018 y ‘En la casa de los espíritus’ con Carme Portaceli en 2021 y tras este logro sin duda que va a aportar otros venideros.

Tristán Ulloa hace un Lee brutal, un perfecto vagabundo como los que se ven en nuestras calles, en la recta final de su deterioro vital, pero aún ingenioso y astuto, capaz de aprovechar la mínima oportunidad.

Si su actuación es arrolladora, la de su antagonista Kike Guaza es de lo mejor que hemos visto en los últimos tiempos. Juntos forman una pareja de tremendo verismo que despliega una gran cantidad de recursos en situaciones de tensión máxima en las que cada movimiento destructivo debe tener precisión absoluta, ya sea apalear una máquina de escribir con palos de golf o arrancar la puerta de la nevera. Ambos tienen mucho camino por delante si las teleseries no consiguen trivializarlos. José Luis Esteban, por su parte, les secunda perfectamente como Saúl Skimmer, ese intermediario con mucha labia y sin escrúpulos ni principios de los que el autor conocería unos cuantos. Y Jeaninne Mestre retorna a los 75 años para ser la madre de los dos hermanos cuya intervención final es una guinda surrealista para un final que no será el que suponen, que no será el que parece, que será el último recurso de un dramaturgo muy serio.

Samuel Shepard Rogers III (1943–2017)​ debutó en el teatro alternativo de Nueva York en 1962 y al cumplir los treinta llevaba estrenadas otras tantas obras. Su producción artística es enorme, con incursiones en la poesía, la novela, la canción y la ópera, incluidas colaboraciones con Bob Dylan y Patti Smith; autor de diez guiones cinematográficos entre los cuales figuran Zabriskie Point (19709 Y París, Texas (1984), trabajo en cuarenta películas. No es extraño pues que esta pieza teatral sea la de un curtido comediante, lejos de elucubraciones intelectuales y prejuicios morales, una pieza del verdadero oeste frente a esas pelis de indios y americanos que nos atufaron de pequeños.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 8

Dirección, 9

Puesta en escena, 8

Interpretación, 9

Producción, 8

Documentación para los medios, 7

Programa de mano, suprimido

Naves del Español en Matadero / Sala Fernando Arrabal (Nave 11)

True West, de Sam Shepard

28 Octubre – 27 Noviembre 2022

Adaptación: Eduardo Mendoza

Dirección: Montse Tixé

Con Tristán Ulloa, Kike Guaza, José Luis Esteban y la colaboración especial de Jeannine Mestre

Diseño de espacio escénico: Sebastià Brosa

Diseño de iluminación: Rodrigo Ortega

Diseño de espacio sonoro: Orestes Gas

Diseño de vestuario: Reme Gómez

Una producción de Octubre Producciones, Tanttaka Teatroa y Bitò.

Precio 20€

Martes a domingo / 19h

Duración 95 min.