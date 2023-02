La importancia de llamarse Ernesto (y de ser formal)

Esta célebre ‘comedia trivial para gente seria’, como la consideraba su autor, la última y probablemente la mejor de Óscar Wilde, es uno de los retratos más mordaz y divertido al mismo tiempo que nunca se hayan hecho sobre el tamiz de hipocresía que convierte la vida en sociedad en algo llevadero. Y espantoso, por supuesto.

Wilde (1854-1900) Fue el precursor de esa sátira ligera por fuera y vitriólica por dentro, esa fina ironía que ha venido caracterizando lo mejor del teatro británico hasta nuestros días. Sonrisas cómplices y no carcajadas ruidosas. Estrenada en 1895, tres meses antes de que fuera condenado a dos años de trabajos forzados por indecencia grave, simplemente por ser homosexual, fue su burla final antes de que su afamada trayectoria quedara arruinada repentina y definitivamente, muriendo cinco años después, a los 46 de edad, huido a París, de meningitis y en la indigencia.

De ‘The Importance of Being Earnest’ la traducción literal sería ‘La importancia de ser serio’. El título en inglés tiene un doble sentido que se pierde en la traducción, ya que el nombre «Ernest» y la palabra «earnest» (serio) son homófonos, es decir suenan igual. En las traducciones a distintos idiomas, el nombre del protagonista cambia para conservar el doble sentido, como sucede en castellano en la traducción de Alfonso Reyes, La importancia de ser Severo; o en catalán, La importància de ser Frank, pues en catalán el nombre «Frank» y la palabra «franc» (honesto) son homófonos. El título bien pudo haber sido traducido al castellano como ‘La importancia de que te llamen Honesto’ .

Jack es el tutor de Cecily, una rica heredera que vive en el campo, y se inventa un enfermizo hermano llamado Ernesto para poder escaparse a London City frecuentemente con la excusa de cuidarlo. En casa de su amigo Algernon y adoptando el nombre de su inexistente hermano ha conocido a la joven Gwendolen Fairfax, con la que querría casarse, a lo que se opone su temible mamá, Lady Bracknell, por no ser rico y, abandonado al nacer, desconocer su procedencia. Ella le quiere y él se dispone a acabar con su doble vida contando a su pupila que su hermano Ernesto ha muerto. Pero al tiempo, su amigo decide hacerse pasar por Ernesto para intimar con Cecily, lo que consigue viajando a la mansión campestre antes de que llegue Jack con su cuento del hermano fallecido. También llega Gwendolen en busca de su novio y también llega su madre, siguiéndola. A las dos chicas les parece lo más atractivo de ellos el nombre de Ernesto así que los dos chicos deciden bautizarse de nuevo así. Pero antes, se aclarará el origen de Jack y después llegará el final feliz.

Esta versión, estrenada en Barcelona en 2018 con el título ‘La importància de ser Frank’, tiene una buena puesta en escena que potencia el lado frívolo de la obra con una decisiva banda musical de Paula Jornet que marca la diferencia frente a versiones anteriores, la de 2019 en el Teatro Lara de Ramón Paso (ver nuestra reseña), y la de Alfredo Sanzol en 2013 en el Fernán Gómez (ver nuestra reseña), el cual decía haber interiorizado la frivolidad de Wilde de que cuánto más serio es el asunto del que tienes que hablar, más divertido debes ser. ¿Frivolidad? O no.

El enfoque es casi antropológico, retrotraerse en escenografía, vestuario y ambientación a los años… ¿sesenta?, al reinado de la comedia burguesa. En este contexto, María Pujalte se siente a sus anchas, Pablo Rivero y Ferrán Vilajosana están acertados, y las dos Paulas más a gusto, aunque la Jornet, además de esas músicas sencillas pero resultonas que tocan y cantan con gran solvencia el reparto, hace una jovencita Cecilia muy rompedora, por la que ya le han dado algunos premios. Y ello sin olvidarnos de unos secundarios muy primarios, Albert Triola como el mayordomo Lane y el pastor Chasuble, y Gemma Brió como una Miss Prism que al final resuelve la trama.

Llamarse Ernesto es al final una metáfora para reivindicar el ser serio, franco, sincero y formal, muchas cosas en una palabra inglesa demasiado ambigua. Al pobre Wilde no le sirvió de nada frente a la brutalidad del sistema británico, siempre peor que el nuestro. Su fórmula de ironía no hiriente, de crítica con humor, llegó a España medio siglo después con el franquismo, y dio lugar a una panoplia de dramaturgos -Jardiel, Mihura, etc.- que hoy cuesta aceptar pero que convendría hacerlo.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 7

Versión: 7

Dirección: 8

Puesta en escena: 8

Música: 8

Interpretación: 8

Producción: 8

Programa de mano: no hay

Documentación a los medios: 9

Teatro Español

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO

De: Oscar Wilde

Dirección: David Selvas

Del 19 de enero al 19 de febrero de 2023

CON

María Pujalte (Lady Bracknell)

Pablo Rivero (John Worthing)

Paula Malia (Gwendolen Fairfax)

Ferran Vilajosana (Algernon Moncrieff)

Paula Jornet (Cecily Cardew)

Albert Triola (Lane – Chasuble)

Gemma Brió (Miss Prism)

EQUIPO ARTÍSTICO

Traducción Cristina Genebat

Diseño de espacio escénico Jose Novoa

Diseño de iluminación Mingo Albir

Diseño de sonido Lucas Ariel Vallejos

Diseño de vestuario Maria Armengol

Caracterización Paula Ayuso

Coreografía y movimiento Pere Faura

Dirección musical Pere Jou y Aurora Bauzá (Telemann Rec)

Composición música original Paula Jornet

Una producción del Teatre Nacional de Catalunya, La Brutal y Bitò Produccions.