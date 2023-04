Estas mañanas de abril y de mayo

Calderón de la Barca poco antes de morir estableció su producción dramática en ciento diez obras más ochenta autos sacramentales, entremeses y demás piezas menores. ‘Mañanas de abril y de mayo’ era una más de su legado de medio centenar de comedias hasta que se rescató en el comienzo de este siglo para descubrir que era una maravilla. Retorna para mostrarnos un Calderón mundano y divertido que no desmerece del dramático y trascendente.

En casa de don Pedro se presenta súbitamente don Juan de Guzmán. Viene embozado a fin de no ser reconocido, pues tiempo atrás dio muerte, por celos, a un caballero que encontró al salir de la casa de doña Ana de Lara, su enamorada, y le busca la justicia. Saber qué ocurrió y si Ana le fue realmente infiel le hace volver a Madrid desde el exilio y pedir asilo a su amigo, cuya casa es contigua a la de ella. También vecinos del señorial barrio, que no es otro que los alrededores del Paseo de los Recoletos, vive doña Clara prometida a don Hipólito, un casquivano presumido que revolotea por el parque del Retiro en busca de alguna aventura amorosa. Mientras a su vez Don Pedro anda detrás de doña Clara, su criado Arceo, le cuenta a doña Lucía, la dama de compañía de doña Ana, la llegada de don Juan a casa de su señor don Pedro.

Clara se camufla para pillar a Hipólito en sus devaneos, y cuando le burla haciéndose pasar por una desconocida prendada de su labia, en su huida se esconde en casa de Ana, a la que deja el sombrero y el chal con el que se ha disfrazado. Hipólito llega en su busca y queda convencido de que Ana es la misteriosa dama a la que terminar de conquistar. Y bien, si hasta aquí es lioso, y no hemos hecho más que comenzar, todavía la trama se complicará más con Juan creyendo que Ana está liada con Hipólito, y Pedro en medio de ambos amigos suyos intentando que el uno no ataque al otro. Clara, se refugia en la bebida y ayudada por su criada Inés decide seguir vengándose de Hipólito atizando la confusión de identidades hasta que la verdad se impone: Ana no era infiel, ni antes ni ahora, el hombre descubierto por Juan nada tenía que ver con ella y además no murió en el lance por lo que Juan es libre, así que ambos se reconcilian; lo mismo ocurre con Clara y el escarmentado Hipólito, y para no ser menos entre Arceo y Lucía; y hasta se insinúa que la joven Inés encuentra un apaño con el bueno de Pedro para que todo acabe bien emparejado, que es como eran las cosas antes de los 33 géneros y las 72 identidades sexuales.

La directora artística del Fernán Gómez, Laila Ripoll, ha querido rememorar la puesta en escena en el año 2000 de esta obra hasta entonces olvidada por parte de Miguel Narros y Andrea D’Ódorico, a quienes reconoce una gran influencia en su carrera. Y para ello ha pedido a Carolina África esta versión desenfadada: ‘Acompañar su visión del espectáculo contando solo con ocho actores planteaba un reto interesante que hemos resuelto eliminando los personajes de Don Luis y Pernía; esto ha requerido una intervención minuciosa del original tomando decisiones dramatúrgicas quecompleten algunos vacíos argumentales y ayuden a resolver el conflicto principal sin

traicionar la idea original del texto’, explica la adaptadora de la pieza.

La acción se ha ambientado con una estética años cincuenta, todo color y alegría, como un cinemascope primaveral por el que aparecieran las chicas de la cruz roja con Doris Day y Claudia Cardinale. ‘Ese tono de festividad es uno de los objetivos que nos hemos propuesto, con unos personajes que podrían ser contemporáneos, dotando a las mujeres de un papel más activo y protagonista. Clarificar, buscar la teatralidad y agilizar las tramas han sido otras prioridades, pero, por encima de todo, favorecer absolutamente la comedia para que el espectador se ría con ganas de los comportamientos, vicios, engaños, torpezas, recelos, pasiones y venganzas que observamos en nuestros personajes y reconocemos, irremediablemente, en nosotros mismos’, dice África mientras Ripoll añade: ‘Mañanas de abril y mayo es una deliciosa comedia llena de alegría y vitalidad. Plagada de enredos y confusiones, donde se recrea un Madrid verde y florido, bucólico y sensual, en el que las parejas de enamorados se confunden, se evitan, se engañan, se sorprenden, se buscan, y, a veces, hasta se encuentran. Todo es juego y alegría en este Calderón primaveral y retozón’.

Y a ambas la idea les ha salido redonda, visualmente arrasadora gracias al vestuario de Almudena Rodríguez Huertas y al maquillaje y peluquería de Paula Vegas, sobre una escenografía escueta de Arturo Martín Burgos que la videoescena de Emilio Valenzuela puebla de contenido, con iluminación de Luis Perdiguero tan vibrante y clara como la de las mañanas madrileñas de esta misma primavera. Laila Ripoll dirige la complicada trama con precisión en un sucederse de escenas con continuas entradas y salidas de personajes, que podría resultar enmarañado y es totalmente comprensible.

Al reparto le ha imbuido de ese exagerado tono jocoso, repleto de griterío y gesticulación, de ademanes grotescos y poses ridículas que tanto gusta al público español aún hoy día. Podría hablarse de humorismo de sal gorda, de vodevil arrevistado, de sainete castizo, de estética del cine español de los años sesenta. Pero pudiendo, no bastaría, porque el resultado no llega a ser chabacano ni hortera ni forzado, y se queda en los justos límites de una comedia intrascendente que los versos de Pedro Calderón de la Barca y Henao (1600-1681) convierten en un dechado de virtudes literarias, de buen decir y mejor escuchar (texto completo).

El único personaje serio es el atormentado celoso don Juan de Pablo Béjar, y el más divertido sin duda el don Hipólito de José Ramón Iglesias, mientras que las tres doñas se esmeran también en resultar graciosas siendo la doña Lucía de Nieves Soria todo lo extravagante necesario y la doña Clara de Ana Valera quizas algo excesiva en su melopea. Nos gustó la criada Inés de Sandra Landín, mientras que con Arceo y don Pedro, Guillermo Calero y Juan Carlos Pertusa refuerzan la jocosidad reinante. Alba Recondo es una buena protagonista, seriecita como su novio a pesar de sus surrealistas sollozos que tanto hacen reir al público. Y todos ellos cantan y bailan las músicas que Mariano Marín ha puesto a los estribillos del grandísimo Calderón más que de la Barca, del Crucero trasatlántico que cruza los mares seculares sin perder brío.

Calificación del espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 8

Texto, 9

Versión, 8

Dirección, 8

Escenografía, 8

Interpretación, 8

Producción, 8

