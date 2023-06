Se vende piso con un inconveniente

Una comedia entretenida, con situaciones y diálogos de la vida misma, que sin pretensiones vanguardistas y aderezos ideológicos cumple su cometido: divertir un rato y dejar un poso de optimismo. ‘El inconveniente’ fue película de éxito y es reposición de una pieza que se ha visto en muchos países durante la última década.

Juan Carlos Rubio (Montilla, 1967) tiene un amplísimo recorrido cinematográfico y teatral como autor y director, y disputa el podio de la herencia de Clío con otros próceres de su generación ya más situados y más conectados al mundillo cultural y sus circunstancias actuales. La obra original se titulaba ‘100 m2’ y ya fue éxito en España con más de 300 representaciones: ahora retorna retocada tras su paso por el cine.

Se inspira en algo novedoso en su momento, la venta de pisos con inquilino dentro, pero con la variante de que el inquilino en cuestión va a ser la misma dueña, una señora de 75 años que quiere hacer caja antes de morir y de paso divertirse un poco. No le busquen sentido al planteamiento porque no lo tiene. Pero tengan en cuenta que no lo ha inventado el autor, que no es muy conocida pero existe la opción de vender tu casa y que puedas seguir viviendo en ella. Se llama ‘nuda propiedad’ y es una fórmula legal que te permite disfrutar y vivir en tu casa una vez vendida, sin tener ya la posesión de la misma.

En la obra, el comprador es un agente de seguros casi cincuentón que se llama Luis y quiere asegurarse un techo por si se divorcia. Tampoco busquen ejemplos, pero seguro que hay por ahí alguno. Y como el precio es muy barato, da el paso a pesar de este in-con-ve-nien-te que da título a la pieza, confiando en que a la señora no la quede mucho de vida. En medio de los dos, la empleada de la agencia inmobiliaria que se irá trasmutando en oficios varios que la permitirán ser un tercer personaje entre la antigua y el nuevo propietario de la vivienda, dos personajes totalmente contrapuestos que terminarán encontrando acomodo conjunto.

La puesta en escena es discreta, apenas un salón con armario empotrado, pero la trama está muy bien urdida con los consabidos mutis por el foro, diálogos graciosos y golpes de efecto que mantienen viva la propuesta ochenta minutos que le deben todo al trío de intérpretes. Ni que decir tiene que especialmente a Kiti Mánver, muy medida y eficaz haciendo del personaje de Lola alguien creíble y no una caricatura. Pero Cristóbal Suárez y Marta Velilla la secundan con acierto, aunque comiencen algo inseguros. Ambos son infelices aunque se esfuercen en disimularlo y nos representan un poco a todos, mera apariencia con vidas rutinarias insatisfechas. A ella se le nota pronto y por eso transita exitosamente hasta un cierto equilibrio; a él le cuesta más y le ayudará una sopresa descomunal que cambiará su vida. Y naturalmente, hay final feliz y aún se adivina más felicidad posterior cuando ocurra lo inevitable.

Una comedia urbana de centro-derecha, para entendernos. No se plantea el autor nada más allá de una crítica trivial a los convencionalismos sociales, pero lo hace desde ese convencionalismo aún mayor de que hay que tomarse todo a la ligera, reirse mucho aunque sea tontamente, y ridiculizar a la gente seria, cumplidora y puntual que mantiene todavía en pie esta sociedad tambaleante, -¡los muy aburridos!-, mientras los demás pasan de todo y llegan tarde a todas partes.

El Teatro Pavón va a cumplir un siglo de vida y es un edificio modernista art decó junto al Rastro, que fue sede provisional de la CNTC durante los trece años que duraron las obras del Teatro de la Comedia. Estuvo cerrado casi dos años tras la etapa posterior de ‘Kamikaze’ y ahora se ha hecho cargo de la gestión un grupo privado que quizás con esta obra augure una nueva etapa viable de teatro comercial sin complejos. ‘El inconveniente’ merece visitarlo.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 7

Texto: 7

Dirección: 7

Puesta en escena: 5

Interpretación: 8

Producción: 5

Programa de mano: 6

Documentación a los medios: 8



Teatro Pavón

El inconveniente

Autor y director: Juan Carlos Rubio

Intérpretes: Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla

Diseño de escenografía: Juan Sanz

Diseño de vestuario: Pier Paolo Álvaro

Iluminación: José Manuel Guerra

Música: Miguel Linares

Producción ejecutiva: Bernabé Rico

Distribución: TALYCUAL PRODUCCIONES

Una producción de TALYCUAL, TXALO y LA ALEGRÍA

PRECIO

Platea: desde 22€

Anfiteatro y Palcos: desde 19€

Miércoles día del espectador

Encuentros con el público: 8 y 29 junio

elpavonteatro.es

De miércoles a sábado a las 19h

Domingos a las 18h

Duración: 1h20min.