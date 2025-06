Los espectros de un artista guatemalteco

Naufus Ramírez-Figueroa dice explorar la atormentada historia reciente de su país en instalaciones esculturales y dramatizaciones visuales que reúnen elementos muy diversos, del folclore a la ciencia ficción, dentro de una especie de delirio onírico. La exposición contiene quince trabajos y es sorprendente a más no poder, paradigmática de lo que se lleva hoy en arte.

Nacido en 1978, Naufus -nombre artístico que proviene de un sueño sobre un monstruo que tuvo a los quince años este hombre que no dice su nombre de pila- con pocos años su familia se exilió en Canadá huyendo de la guerra civil que duraría cuatro décadas. Con estudios de arte en Vancouver, USA y Alemania pronto captó la atención de los ambientes artísticos occidentales y ha expuesto mucho y bien desde entonces. Llega al Museo Reina en virtud de un acuerdo con la Fundación TBA21 creada en 2002 por la heredera del magnate ThyssenBornemisza. Francesca Thyssen, como presidenta de la Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, es la mecenas del artísta y dijo en la presentación de la muestra a los medios: “Hoy celebramos ese camino increíble. Naufus empezó a mostrar obras sobre la guerra civil a los 14 años, y hoy es reconocido por una gran institución: ¡El Reina Sofia!”. El acuerdo contempla el encargo y producción conjunta de la serie ‘Cuna y Arrullo’.

En la selección de quince de sus trabajos de la última década se incluye ‘Lugar de Consuelo’, prestada por el MoMA y el encargo de una performance, ‘De espiral en espiral’, creada especialmente por el artista para esta ocasión, que se llevará a cabo en el museo el próximo 11 de septiembre entrelazando la historia colonial europea con sus memorias familiares.

Hace más de tres décadas, en medio del conflicto civil, un hermano suyo de dos años de edad, murió por falta de atención médica y ello inspira su filmación ‘Life in his Mouth, Death Cradles her Arm (Vida en su boca, la muerte acuna su brazo, 2016): ‘Duró una noche entera y soy yo sosteniendo una manta amarilla que cubría un pedazo de hielo que se iba a derritiendo y el agua iba cayendo en el piso. Como lágrimas’. También más allá de su experiencia personal e incluso del contexto guatemalteco, la infancia es un tema recurrente en otras obras como ‘Illusions of Matter’ (La ilusión de la materia, 2015).

Esta es su exposición más completa hasta la fecha, aunque lo ha hecho en muchas instituciones culturales, entre ellos la Tate y el Gugenheim, e incluye ‘Breve Historia de la Arquitectura en Guatemala’ (2010), que cuestiona la arquitectura como símbolo de poder, ‘Costume Modules’ (2015) y’ God’s Reptilian Finger’ (2015), donde critica el imperialismo y las narrativas oficiales mediante instalaciones y esculturas de materiales sintéticos. Su última obra ‘Cuna y arrullo’ (2025), ‘es biográfica, sobre estas instituciones por las que pasan niños desplazados por las guerras y que me hace empatizar con otras poblaciones que están pasando por ello’. Para la comisaria Soledad Liaño, ‘Espectros luminosos’, hace referencia a ‘esos fantasmas que transitan y pueblan la obra de Naufus, en relación a la memoria que clama por su reparación. Partiendo de vivencias personales, ls extrapola y convierte en temáticas universales’.

En la línea de mucho arte actual, que huye de la belleza como de la peste, y que se recrea en un paradigma antiestético, los espectros de Ramírez-Figueroa más que luminosos son pesadillescos. Y la mayor parte, horriblemente feos.

Aproximación a la exposición (del 1 al 10)

Interés: 6

Despliegue: 6

Comisariado: 6

Catálogo: n/v

Programa de mano: n/v

Documentación a los medios: 7

Museo Reina Sofía

‘Espectros Luminosos’

Naufus Ramírez-Figueroa

Del 28 de mayo al 20 de octubre de 2025

Comisariado: Soledad Liaño

Con la colaboración de la Fundación TBA21.