Anna Weyant, realismo inquietante

Esta pequeña exposición parece ideada para promocionar un nuevo valor, esta joven y ya famosa pintora neoyorquina muy bien apadrinada. El compromiso sin embargo se justifica porque marcha a contracorriente -hiperrealismo onírico- y tiene algo misterioso y cautivador en su original enfoque.

Dentro del programa de exposiciones dedicado a la colección de Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza, el museo presenta la obra de Anna Weyant (Calgary, 1995). Se trata de la primera exposición monográfica de la artista en un museo, e incluye una veintena de pinturas seleccionadas entre su obra más reciente.

Nos dicen que sus obras despliegan una gran riqueza de referencias artísticas que abarcan desde el Barroco hasta el arte de la primera mitad del siglo XX, pero lo que vemos son escenas irreales de mujeres afrentadas, heridas físicamente y atormentadas psicológicamente, pero percibidas como en un sueño relajado. Weyant capta un mundo suspendido entre lo onírico y lo cotidiano, en un estilo figurativo bien moldeado por la tradición artística. Su enigmática iconografía remite tanto a la cultura popular estadounidense contemporánea con raíces en el surrealismo.

Según Guillermo Solana, Weyant mira al pasado pero también reflexiona sobre el presente, fusionando su técnica pictórica con un humor negro y una perspectiva feminista muy actual. Durante los últimos ocho años, la artista se ha interesado por las complejidades de la adolescencia femenina. Sus personajes parecen vivir esta etapa entre la infancia y la edad adulta en un cuento de hadas o en una casa de muñecas, impregnados por una sensación de expectativa que continúa en un conjunto de naturalezas muertas, donde los objetos se muestran al borde del colapso: globos a medio inflar, lazos deshechos o flores casi marchitas.

Los lienzos de la colección Thyssen-Bornemisza que acompañan a las obras de Anna Weyant -y que ha elegido ella misma son la escena de género barroca El concierto (hacia 1630-1635), de Mattia Preti, el Retrato de una joven de perfil con una máscara en la mano derecha (hacia 1720-1730), de Piazzetta, el Retrato del Dr. Haustein (1928), de Christian Schad, La llave de los campos (La Clef des champs) (1936) de Magritte y La partida de naipes (1948-1950), de Balthus.

En conjunto, la obra de Weyant es una mirada inquietante que se resiste a ser calificada, muy personal y madura. Nacida en 1995, es una artista canadiense radicada en Nueva York que desde mayo de 2022 es respaldada mundialmente por la Gagosian Gallery (tras ligar con el dueño), lo que ha dado lugar a no pocas críticas que la consideran amiguismo o un simple lanzamiento comercial. Afirma estar influenciada por los maestros holandeses del Siglo de oro y por otros artistas contemporáneos como John Currin. Su obra Falling Woman (2020) se vendió por 1,62 millones de dólares en la Sotheby’s de Nueva York.

En fin, a nosotros nos gustó y hubiéramos querido saber más de ella. La muestra es pequeña y puede muy completar otras visitas en una mañana museística. Vean lo expuesto (listado con imágenes de todas las obras) y háganse una idea de la propuesta

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 7

Despliegue: 8

Comisariado: 8

Catálogo: no hay

Programa de mano: no hay

Documentación a los medios: no hay

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Anna Weyant

Del 15 de julio al 12 de octubre de 2025.

Comisarios: Guillermo Solana, director artístico del Museo, y Elena Rodríguez, Área de Exposiciones.

Dirección: Paseo del Prado, 8. 28014, Madrid. Salas de exposiciones temporales, planta -1.

Horario: lunes, de 12 a 16 horas; de martes a viernes y domingos, de 10 a 19 horas; sábados, de 10 a 23.

Entrada gratuita los lunes de 12 a 16 horas y sábados, de 21 a 23 horas.

Tarifas: Entrada única: Colección permanente y exposiciones temporales. General: 14 €; reducida: 10 € (mayores de 65 años, pensionistas y estudiantes); grupos (a partir de 7): 12 € por persona; gratuita: menores de 18 años, ciudadanos en situación legal de desempleo, personas con discapacidad, familias numerosas, personal docente en activo y titulares del Carné Joven y Carné Joven Europeo.