A propósito del 20-N

Entre tantos recuerdos fantaseados, comentarios repetitivos, juicios sesgados y ficciones recompuestas que venimos soportando sobre Franco y el franquismo en este aniversario, no habría mejor antídoto que recurrir a los hechos, y completar las memorias subjetivas con los hechos verídicos, lo que recordamos tras tanto tiempo y lo que ocurría realmente. Pensamos sinceramente que la primera serie de la Crónica de Medio Siglo, esa odisea periodística de la que nos venimos haciendo eco desde hace una década, puede ayudar muy mucho en este 20-N a establecer cómo fue el final del franquismo, los últimos años, meses y días de aquel régimen y de quien le dio nombre, Francisco Franco Bahamonde.

El régimen anterior, el franquismo, duró 36 años, más de tres décadas. El régimen actual, el de la monarquía parlamentaria, bastante más, va a cumplir cinco décadas, y ambos han recorrido etapas diferentes, baste recordar la Transición, las etapas de Felipe González y de Aznar dentro del juancarlismo, o la inaugurada por Felipe VI, desde 2014. Al igual ocurrió con el franquismo que entre su primera época de posguerra y el llamado tardofranquismo experimentó importantes transformaciones. Este año en que el gobierno ha programado extensas conmemoraciones oficiales con el lema de ’50 años de España en Libertad’, y el motivo implícito de celebrar el ‘medio siglo de la muerte del dictador Francisco Franco’ y de su régimen, es la ocasión de recordar como fue aquello. Pero de recordarlo como fue y no al servicio de ideas preconcebidas que ya es tiempo de revisar, de ampliar y de contextualizar. El franquismo no fue una historia congelada durante cuatro décadas, sino sometida a sucesivas adaptaciones que modificaron su esencia desde su inicio a su final.

Se trataría pues en este aniversario 1975-2025 de centrarse en su última década, a la que está dedicada la primera serie de ‘Crónica de Medio Siglo. Del FRAP a Podemos, un viaje por la historia reciente con Ricardo Acero y sus compañeros’, el ambicioso proyecto iniciado en 2009 del que van publicados 30 episodios con catorce mil páginas, probablemente la más extensa publicación de la literatura contemporánea en lengua española, comparable a los ‘Episodios Nacionales’ de Benito Pérez Galdós -aunque estos, ficción de alta calidad, y aquella, crónica modesta sin una gota inventada-, que siguiendo el rastro de un grupo revolucionario desde comienzos de los años sesenta del pasado siglo y cuyos últimos coletazos aún perviven, engarza en un único relato todos los grandes acontecimientos del período, comenzando por el surgimiento de los grupos radicales prochinos y continuando a través de Mayo del 68, el Proceso de Burgos, el magnicidio de Carrero, la ejecución de Puig Antich, el conato de guerrilla urbana y los fusilamientos del verano de 1975, la muerte de Franco, la proclamación de Juan Carlos I y los inicios de la Transición, para proseguir en la segunda serie con el desarrollo de esa etapa hasta desembocar en la Constitución, el 23-F, el felipismo y el aznarismo, para proseguir en su tercera etapa con los atentados del 11 de marzo de 2004, la crisis de esa primera década, los brotes indignados, la irrupción de Podemos, Ciudadanos y Vox, la abdicación real, hasta cerrarse en 2014 con lo que parecía el inicio de otro ciclo histórico y ha sido el continuismo del reinado de Felipe VI.

Pues bien, titulada ‘La chispa y la pradera’, esta primera serie de la Crónica consta de once episodios con un total de 3.735 páginas. Estos son sus títulos y los años en que trascurren:

1º. Los prochinos y su quimera (1960-1967)

2º. Vientos del 68 (1968-1970)

3º. Afanes revolucionarios (1971-1973)

4º. Aquel Primero de Mayo (1973)

5º. Entre Carrero Blanco y Puig Antich (1973-1974)

6º. El franquismo se tambalea (1974)

7º. Al ataque (1974-1975)

8º. Verano sangriento (1975)

9º. Los fusilamientos (1975)

10º. Agónico final (1975)

11º. Cambio de Régimen (1975).

Anexo. Aparato crítico de toda la obra: fuentes, referencias y testimonios.

Está disponible desde su segunda edición en 2018 en formato impreso y digital. Aquí están uno por uno sus once tomos, con resúmenes introductorios y acceso a los índices y primeros capítulos. El precio de cada episodio es de diez euros en tapa blanda y cinco en formato digital, de tal manera que la serie entera puede comprarse por poco más de 100€ (y ocupará menos de treinta centímetros en su biblioteca), o por menos de 50€ para leerla en teléfono móvil, en IPad, Kindle u otros formatos de tableta electrónica, o en el ordenador portátil o de trabajo.

Pero además en 2020 salió una edición compacta digital por la mitad de precio que comprados uno a uno -¡solo 25 euros P.V.P.!-, y aún más fácil de consultar para seleccionar instantáneamente todas las menciones de un asunto, persona, organismo, lugar o suceso determinado, pues reúne en un único archivo de 7.098 KB las 3520 páginas de toda la serie completa. Aquí puede consultarse y comprarse con toda comodidad.

La publicación de la Crónica se inició en 2015 y fue precedida de un trabajo de documentación de cinco años, producto del cual apareció a modo de prologo el documental ‘La chispa y la pradera’, el retrato colectivo de aquel grupo que hace más de medio siglo emprendió una aventura que vista desde hoy parece demencial y entonces les parecía heroica. Y es que aquella célbre consigna de Mao Tse-Tung ‘una sola chispa puede incendiar la pradera’, inspiraba al FRAP para pretender acabar por la fuerza con el régimen franquista con una ofensiva suicida de ataques que supuso el asesinato de tres miembros de las fuerzas de orden público cuando el resto de la oposición se preparaba para un cambio pacífico. Sobre el documental:

–Avance en Vimeo de 3’36’‘:

–Entrevista al director de 26’02»:

–Venta en Amazon (6€):

–Visionado en Filmin (previa suscripción a esa plataforma):

–Presentación:

–Reseña:

También estos enlaces incluyen información suplementaria para los más interesados:

—episodios 7º al 11º, centrados en 1975

—2018, una entrevista con el autor sobre la primera serie

—2021, un coloquio virtual de evaluación y crítica

—2025, episodios 26º al 30º, los últimos publicados

Hace una década el autor hizo una declaración de intenciones. Reproduciéndola les dejamos, no encontramos mejor manera de recomendarles que antrs de acabar 2025, cuando tanto se está recordando al franquismo, descarten versiones sesgadas e incompletas y conozcan los hechos de primer mano. No se arrepentirán. Y ahora, cedemos la palabra al autor:

‘Estimado lector: Permítame dirigirle unas palabras para presentar esta Crónica de medio siglo cuando inicia su andadura digital. Iba a ser un libro más entre los míos ya publicados, de tamaño y ambición mediana, pero fue creciendo irresistible hasta convertirse casi en inabarcable. Cuando me disponía a tirar la toalla, el ejemplo de Benito Pérez Galdós y sus 47 tomos de los Episodios Nacionales -aunque lo suyo era novelado y lo mío casi hiperrealista- llegó de repente en mi ayuda, me armé de valor y seguí adelante.

Yo creo que el periodismo es el género literario correspondiente a nuestra época, igual que la novela lo fue en el siglo XIX.Creo que la no-ficción, la realidad, ha alcanzado una dimensión superior a cualquier fantasía imaginada. Dentro del oficio de periodista que ejerzo desde la edad de 18 años, siempre me he decantado por el reportaje en profundidad, la reconstrucción de una noticia o un suceso a partir de un complejo trabajo de campo que incluye entrevistas, viajes, lecturas, fuentes directas e indirectas, un rastreo heterogéneo en busca de la verdad, que es un prisma de muchas caras y casi inaprensible. Después de quizás cientos de reportajes para periódicos y revistas, este es el reportaje más en profundidad que podía haberme planteado y que nunca podré igualar, una crónica de medio siglo de la historia de España siguiendo las peripecias de un grupo de personas en medio del océano de la vida. Podría haber sido la tripulación de un ballenero en el Atlántico Norte; pero es algo que conozco mejor porque lo he vivido, la historia de mi generación y concretamente la historia de una agrupación de cientos de personas afines en sus ideales e inmersos en los mares embravecidos del final del franquismo y de una transición inacabada hasta llegar a la actualidad.

Soy, por las circunstancias azarosas de la vida, poco más que un autodidacta que ha aprendido poco y a saltos. Tengo publicados una docena de libros y escrito un montón enorme de cosas, primero en los medios impresos, desde 1991 en medios digitales propios y ajenos. Mi metodología es trabajar y trabajar en todos los ratos de que dispongo, siempre que sea compatible con una vida lo más estimulante y satisfactoria posible. Conocer, entender, analizar, es mi pasión más poderosa. Sigo las pistas hasta que llego a lo que busco. Me guío en el trabajo y en la vida por un equilibrio inestable entre azar y destino. Intento ser intuitivo y racional al tiempo, y unas veces avanzo a tiro fijo y otras me dejo llevar por esa cosa tan extraña de la serendipia, el resultado de descubrimientos inesperados y hallazgos fortuitos cuando avanzas con un rumbo no férreamente fijado. Disfruto tanto en la travesía, que casi me asusto cuando llego a puerto.

Creo sincera y humildemente que esta Crónica no tiene precedentes o similares en nuestros días. Es por varias cosas, única. Es el primer intento de abordar completo el último medio siglo sin divisiones artificiales, porque el Tardofranquismo y la Transición son inseparables, dos caras de la misma moneda, una continuidad histórica. Además, junto a ambos períodos se examina también todo el Juancarlismo, los casi cuarenta años de monarquía parlamentaria bajo el reinado de Juan Carlos I, un período complejo, tan complejo como el Franquismo,un período largo, más largo que el franquismo. ¿Es demasiado pretender? La Crónica pretende seguir la trayectoria completa de muchos personajes, personas, hechos y procesos, única manera de comprender el papel que jugaron. Intenta presentar lo que va ocurriendo cronológica y simultáneamente de forma nunca antes planteada. Se esfuerza en enfrentar y comparar versiones diferentes de lo ocurrido, y da la palabra siempre que ha sido posible a los protagonistas, estableciendo hipótesis con el máximo de prudencia. De esta forma, se ha pretendido algo difícil, un relato coherente sobre la base de un análisis fundado, una visión completa de todo el período analizado. La meta es esa, las fuerzas disponibles son humildes y sinceramente habrá que reconocer sus muchas imperfecciones, sus defectos de redacción y edición, inevitables omisiones, repeticiones y contradicciones, fallos a corregir en nuevas ediciones si tenemos la suerte y el ánimo suficientes’.