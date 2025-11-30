Duermen anhelos bajo las aguas

‘Duermen bajo las aguas’ es una encomiable puesta en escena de la novela del mismo título de Carmen Kurtz que el Teatro Español nos ofrece en adaptación y dirección de Sara Mérida con todos los ingredientes que nos gustan, respeto al original, puesta en escena sencilla pero ingeniosa, y brevedad frente a los tostones de moda, las armas del teatro de pequeño formato.

Es la primera novela de esta escritora española del siglo pasado, que por auténtica y aguda no ha tenido el reconocimiento de otros y otras más versátiles. Es la segunda adaptación teatral de sus escritos que el Español ofrece esta temporada, inmediatamente después de ‘El olvidado’ -su segunda novela y premio Planeta- que tan buen recuerdo nos ha dejado (ver nuestra reseña), y se parece en mucho: muy autobiográficas ambas, muy testimoniales de una situación femenina que tenía que cambiar y cambió, muy ceñidas a la realidad sin interpretaciones añadidas que todo lo estropean. Esta es la peripecia de Pilar, una chica barcelonesa de la generación a la que la guerra civil y la contienda mundial arrastrará en su torbellino. Sus grandes ilusiones se verán frustradas dos veces por los acontecimientos, pero conseguirá rehacer su vida, aunque como la de la escritora a la que representa, lo sea de la forma que nuestras vidas se van adaptando a lo que dicta el azar y el destino. No digamos más del argumento, porque no tiene misterios.

Dice Sara Mérida, que tiene 24 años y promete, que todas las palabras que dijimos y de las cuales ya no guardamos recuerdo, duermen bajo las aguas. La protagonista cuenta su propia vida en primera persona y ella para representar su complejidad, la ha dividido en dos, una joven que sueña con aventuras, y una adulta que tendrá que resignarse a sobrevivir. ‘La historia de Pilar no busca fijar un periodo, sino una vida que no se lee en los grandes acontecimientos’, deduce, y eso es lo bueno, que es un trozo de vida y no un vacío alegato de esto o de aquello.

Bueno, los teóricos no se resignan y la encuadran en lo que denominan ‘la novela de formación femenina de posguerra’. Kurtz escribió trece entre 1953 y 1976 y la han clasificado dentro de ‘un realismo irónico’ y en la segunda promoción de la posguerra. Permaneció, pues, en ese lugar nebuloso en el que quedaron sumergidas las voces de Elena Soriano, Mercedes Formica y otras muchas narradoras. De entre sus obras solo ha sido reeditada recientemente la que obtuvo el galardón más mediático: ‘El desconocido’, Premio Planeta en 1956, que no fue bien recibida por los listos de siempre, J. M. Castellet incluido. ‘Duermen bajo las aguas’ el año anterior ya había ganado el Ciudad de Barcelona. Ese mismo año vieron la luz Diario de un cazador, de Miguel Delibes; Duelo en el Paraíso, de Juan Goytisolo; El Jarama, de Sánchez Ferlosio o En esta tierra, de Ana Mª Matute. La profesora Inmaculada Rodríguez-Moranta, de la Universidad Internacional de la Rioja, considera que Kurtz cuestiona con cierta astucia, pero también con resignación, el papel que se había asignado a la mujer de su tiempo. Iba lanzada, pero las cosas se torcieron por razones largas de escudriñar ahora.

Una adaptación original, evitando el monólogo con un desdoblamiento de la protagonista en la madura y la juvenil, dota de interés a la trama, y la directora concibe un diálogo físico entre ellas que llena de energía la escenografía e iluminación de Sara Lamadrid, bien servida con el vestuario de Alba Roselló y el sonido de Violeta Marazuela. Las dos protagonistas -Rebeca Hernando y Ainara Orgaz- nos gustaron por ausencia de efectismo, por naturalidad, por cercanía.

Todo mujeres, señores, algo que empieza a ser habitual por estos lares, y que es tan grato cuando no va acompañado de feminismo de salón.

En la vida de todos duermen anhelos, a veces justamente, a veces necesariamente. El proceso de maduración humano obliga a abandonar y sustituir, a veces de forma natural y a veces traumática. Carmen Kurtz contó este proceso y conocer como lo vio nos aporta.

APROXIMACIÓN A LA PROPUESTA (del 1 al 10)

Interés: 8

Texto original: 8

Dramaturgia: 8

Dirección: 8

Interpretación: 8

Puesta en escena: 7

Producción: 8

Programa de mano: 6

Documentación a los medios: 8

Teatro Español

Duermen bajo las aguas

Una novela de Carmen Kurtz

Adaptación y dirección: Sara Mérida

27 Noviembre – 14 Diciembre 2025

Reparto:

Pilar: Rebeca Hernando

Pilar: Ainara Orgaz

Escenografía e iluminación: Sara Lamadrid

Vestuario: Alba Roselló

Espacio sonoro: Violeta Marazuela

Ayudante de dirección: Abel Ferris

Producción: La Petite Mort

Precio 10€

Hora 18:30 h

Duración 45 minutos aprox.

Lugar Salón de los balcones – Andrea D’Odorico.