Al cabo del tiempo

Sobre una buena novela -‘El desconocido’-, una excelente adaptación dramática con el mismo título y una dirección sobresaliente. Gran mérito el de esta recuperación: por su valor intrínseco y por el valor añadido de disentir de las celebraciones gubernamentales de memoria histórica sesgada que nos atribulan y apenan.

Carmen de Rafael Marés (1911-1999), que firmaba Kurtz, el apellido de su marido, fue una conocida escritora en el régimen anterior que publicó catorce novelas, muchos cuentos y la serie infantil con el personaje Óscar que la dio fama. Por volver a España en 1943, por ser independiente y reflejar la realidad sin prejuicios, fue negada en la transición y el juancarlismo. Su novela ‘El desconocido’, premio planeta de 1956, narra la complejidad emocional del reencuentro de un matrimonio tras doce años de amarga separación, a partir de la llegada al puerto de Barcelona a bordo del buque Semíramis, en 1954, de los soldados de la División Azul que habían sufrido años de cautiverio en los campos de concentración de la URSS. Apartándose de partidismos, con sutileza y precisión, explora las dificultades con las que se enfrenta un hombre que intenta readaptarse a la vida cotidiana de su patria, y las de una mujer que había esperado tanto a su querido esposo y ahora se encontraba con un desconocido.

Parafraseando a La Odisea de Homero, el ansiado reencuentro entre Antonio y Dominica, que debía ser tan feliz, se complica porque el tiempo los ha transformado, porque las ansias sexuales del uno y los recuerdos idealizados de la otra se enfrentan, porque nada puede ser igual que antes cuando ni siquiera ellos son los mismos. Dominica descubre que ya no quiere a Antonio y este sigue obsesionado con sus penalidades de hambre y frío durante su cautiverio. Vemos lo que se dicen y lo que piensan por debajo, y la directora Laura Gamo cree que ahí radica uno de los retos de esta puesta en escena, porque lo no dicho en la novela es pronunciado en voz alta sobre el escenario y aparece ambiguo pero cargado de significados, ‘humano en definitiva’. Y en este sentido la adaptación de Yolanda Pallín deja escuchar esas voces interiores y gradúa la tensión de los conflictos sin decidir de forma definitiva en qué plano de la realidad nos encontramos.

La adaptadora dice no explicarse que la novela no sufriera la censura gubernamental, en vez de entender que el régimen franquista tras la comprensible represión de la posguerra contra un enemigo por lo menos igual de feroz, ya no era el monstruo con que los derrotados ahora vencedores le han presentado: dictatorial, sí; pero abriendo la mano progresivamente si no te lo enfrentabas de plano. Yolanda Pallín, que mantiene junto a Eduardo Vasco la compañía Noviembre de Teatro desde 1995, opina que uno de los principales valores de la novela está en que se nos muestra el trauma de la separación y del reencuentro desde las perspectivas contrapuestas y complementarias de ambos protagonistas. La pareja Pallín-Vasco en 2022 versionaron ‘Peribáñez y el comendador de Ocaña’, de Lope de Vega (ver nuestra reseña), y después, ya en 2023, ‘Abre el ojo’, de Francisco de Rojas Zorrilla (ver nuestra reseña), ambas en el Fernán Gómez. En 2019 habían llevado a la Compañía Nacional de Teatro Clásico ‘Entre bobos anda el juego’, de Francisco Rojas Zorrilla (ver nuestra reseña) y al año siguiente Pallín versionó ‘El vergonzoso en palacio’ de Tirso de Molina (ver nuestra reseña) también para la nacional clásica con dirección de Natalia Menéndez. Antes, en el verano de 2016 su compañía Noviembre Teatro había estrenado el Ricardo III de Shakespeare en Alcalá de Henares (ver nuestra reseña), y ese mismo año ella adaptó ‘La villana de Getafe’, de Lope de Vega, para la joven compañía de la CNTC (ver nuestra reseña). En 2015 hicieron Hedda Gabler de Henrik Ibsen en el CDN (ver nuestra reseña)y ‘El mercader de Venecia’ en Las Naves del Español (ver nuestra reseña). En 2014, Otelo, de William Shakespeare, en el Bellas Artes (ver nuestra reseña). Toda una nutrida trayectoria conjunta.

Es muy de apreciar el trabajo de adaptación teatral que ha hecho Pallín y el de Laura Garmo para subirlo a escena. El montaje y el reparto dignifican el teatro de pequeño formato que las salas pequeñas madrileñas están convirtiendo en una tercera división devaluada. La escenografía de Blanca Añón va más lejos de lo habitual, el vestuario y la iluminación la secundan con acierto y destacan los toques musicales de Benigno Moreno. La directora dirige con acierto una escena complicada por las muchas retrospectivas de la trama, e imprime al reparto un tono natural, reposado y convincente, reforzado por una excelente caracterización a cargo de Moisés Echevarría. La pareja protagonista que personifican Ángela Boix y Toni Agustí es secundada y a veces sobrepasada por el cuarteto de personajes secundarios, a cual más convincente, a cargo de Elena González, Mariano Llorente, Víctor Antona y Paco Flores. Todo funciona a la perfección en un ejemplo de buena dramatización a tan poca distancia del público en una sala pequeña. Su programación de seis semanas es de suponer que gozará de lleno completo, e incluso hará preguntarse por la razón de no haber sido programada en la sala principal.

APROXIMACIÓN A LA PROPUESTA (del 1 al 10)

Teatro Español

Sala pequeña – Margarita Xirgu

El desconocido, de Carmen Kurtz

Del 14 Noviembre al 23 Diciembre 2025

Dirección: Laura Garmo

Adaptación: Yolanda Pallín

