Puentes musicales para almas predispuestas

Un recital de la veterana mezzosoprano María José Montiel con canciones españolas, francesas y sudamericanas cierra un ciclo interesante en el Teatro de la Zarzuela. Tras 42 años en los escenarios vuelve emocionada al lugar donde surgió su vocación musical.

Titulado ‘De Puentes y Almas’ quiere ser un recorrido por las más bellas canciones del repertorio hispanoamericano y francés, reuniendo algunas de las piezas que le han acompañado a lo largo de su carrera, como ‘À Chloris’ de Reynaldo Hahn, el compositor venezolano que fuera pareja de Marcel Proust, o ‘Morucha’ de Juan García y Juan Quintero, que desde que fuera la canción del año en el lejano 1932 no ha dejado de ser cantada, por Kraus, carreras e Imperio Argentina entre muchos. Un recital que se inició con Cinco canciones negras , de Xavier Montsalvatge, e incluyó piezas de Debussy y Ginastera. Sin olvidar la presencia de Manuel de Falla, que aparece en el espectáculo ‘La Edad de Plata’, programado estos días en este mismo teatro.

Acompañándola al piano estuvo el mallorquín Miquel Estelrich, que demostró en todo momento su compenetración con el repertorio y la solista, con la que ya había actuado a menudo en el pasado. La puesta en escena, con un recatado recinto oscuro y una tamizada iluminación, sirvió de adecuado marco a un recital que se desarrolló pausado a lo largo de hora y media, y se caracterizó por su agradable suavidad, escogida dulzura y un buen gusto y elegancia mantenido en todo momento. Montiel agradeció a los muchos familiares y amigos presentes su apoyo de siempre, y a la directora del teatro, Isamay Benavente, el haberla convocado a este ciclo de cuatro conciertos que se abrió a mediados de octubre pasado con ‘La última Folclórica’ de Laura Gallego, seguida de Maite Alberola y Sergio Escobar como protagonistas de ‘Dos Grandes Voces Españolas,’ y el barítono Juan Jesús Rodríguez, que despidió 2025 con el recital titulado ‘Con Alma de Zarzuela’.

La mezzo madrileña es Premio Nacional de Música 2015, desde 2019 catedrática de canto en la Universität der Kunste de Berlín, y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 2023. Ha cantado Carmen de Bizet en teatros de todo el mundo. En su repertorio incluye Les nuits d’été de Berlioz, la Segunda, Tercera, y Octava sinfonías de Mahler, la Messa da Requiem de Verdi, la Novena sinfonía de Beethoven y el Stábat Mater de Rossini. Estuvo la reinauguración del Teatro Real de Madrid como Salud en ‘La vida breve’ de Falla, y ha cantado la cantata Senderos de Libertad de Tomás Marco, en el 25º aniversario de la Constitución Española, y el estreno de la ópera Merlín de Albéniz en ese teatro.

Su actuación estuvo impecable, con un repertorio menos exigente que si hubiera sido de ópera y zarzuela (lo hubiéramos preferido) pero con una interpretación y una presencia física realmente notables para tener los sesenta ya muy cumplidos, y el recital se desarrolló en un tono emotivo del que puede muy bien dar idea la letra de ‘Morucha’, una de sus canciones favoritas:

‘No sé qué tienen tus ojos,

que al mirarlos me dan frío,

miedo me causan tus ojos

y en tus ojos yo confío.

Negros son como la noche

y más negros que mi pena,

sólo mirándome en ellos

quisiera morirme, nena.

Morucha,

Morucha divina,

Clavel tempranero.

Quisiera,

Quisiera en tu boca

Besarte el primero.

Cantarte,

Cantarte muy quedo,

Decirte me muero,

Bocucha de rosa,

Clavel tempranero.

En la luz de tu mirada

He quedado prisionero,

No quiero que me rediman,

Pues no es cárcel, es un cielo.

Y si muero desterrado,

Y si al fin debo dejarte,

al morir, Dios me conceda

tus ojos poder mirarte’.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 6

Repertorio: 7

Interpretación: 8

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: n/h

Teatro de la Zarzuela

De puentes y almas

MARÍA JOSÉ MONTIEL

Mezzosoprano

MIQUEL ESTELRICH

Piano

Ciclo Voces del alma

Martes, 27 de enero de 2026

19:30 horas.

PROGRAMA

Parte primera

XAVIER MONTSALVATGE (1912-2002)

Cinco canciones negras (1945)

Cuba dentro de un piano

Textos de Rafael Alberti

Canción de cuna para dormir a un negrito

Textos de Ildefonso Pereda

MANUEL DE FALLA (1876-1946)

Siete canciones españolas (1914)

El paño moruno

Jota

Textos populares

JOAQUÍN TURINA (1882-1949)

Tríptico, op. 45, nº 1 (1927)

Farruca

Texto de Ramón de Campoamor

ERNESTO HALFFTER (1905-1989)

Seis canciones portuguesas (1941)

Canção do berço

Ai, que linda moça

Textos populares

JAYME OVALLE (1894-1955)

Azulão, op. 21 (1945)

Textos de Manuel Bandeira

ERNESTO LECUONA (1895-1963)

Romanza: «Mulata infeliz», María la O (1930)

Texto de Gustavo Sánchez Galarraga,

basado en Cirilo Villaverde

Parte segunda

MAURICE RAVEL

Chants populares, MA 17, nº 1 (1910)

Chanson espagnole

Texto popular

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

Beau soir, L 84 (1891)

Texto de Paul Bourget

REYNALDO HAHN (1874-1947)

À Chloris (1913)

Texto de Théophile de Viau

CARLOS GUASTAVINO (1912-2000)

Canciones populares (1967)

El Sampedrino. Canción pampera

Texto de León Benarós

ALBERTO GINASTERA (1916-1983)

Canción al árbol del olvido, op. 3, nº 2 (1938)

Texto de Fernán Silva Valdés

MARÍA GREVER (1885-1841)

Te quiero, dijiste (1934)

Texto de María Grever

JUAN QUINTERO (1903-1980)

Morucha (1932)

Texto de Juan García.