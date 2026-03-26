Jugar con fuego... y quemarse

El infierno teatral está lleno de versiones que quisieron corregir y actualizar grandes obras del pasado, y Marina Bollaín se suma con sobresaliente cum laude a tales despropósitos con esta puesta en escena abracadabrante y esta reescritura de las partes habladas del libreto original de Ventura de la Vega. Impide realmente disfrutar plenamente de esta gran zarzuela y malograr la notable producción de esta reposición.

Jugar con fuego sigue siendo una zarzuela de gran valor artístico, ejemplar y a la vez divertida, que habla de cómo somos, de nuestra historia, una historia de amor con engaños e intrigas que el dramaturgo Ventura de la Vega supo adaptar a la españa de un siglo antes.

El Teatro de La Zarzuela recuerda que ‘Jugar con fuego’ es uno de los títulos más citados de la lírica española, que ya en su época y a lo largo de las siguientes décadas se convirtió en algo más que una zarzuela, en piedra angular del género más que todas las demás obras juntas. Y el director musical Álvaro Albiach añade que la inspirada música de esta magnífica zarzuela grande bebe en la tradición de la ópera italiana, hace constantes guiños a Rossini o a Donizetti, pero el talento de Barbieri también nos deja muestras de nuestra tradición musical más cercana; como el animado primer número que sirve de introducción o el disparatado coro de locos del acto tercero, estamos ante una de las obras clave del desarrollo posterior del género en manos de un Barbieri en estado de gracia».

Y ciertamente, sus tres actos, extensión inusitada en aquellos primeros años del renacido género de la zarzuela. la acercaban al modelo de la opéra comique francesa, y el público se extrañó de su argumento serio y trenzado, de la zarzuela, pues el género venía siendo más bien cómico y de escasa envergadura teatral. Pero fue un éxito clamoroso y según relata el propio Barbieri diez y siete noches consecutivas salieron los autores aclamados a saludar. El acto primero se desarrolla en la verbenera noche de San Juan, junto al río Manzanares. En medio del ambiente popular se pasean también figuras de la nobleza que alternan con los humildes vendedores y los artesanos. Entre el gentío, la duquesa de Medina disfrazada de modesta artesana se ha citado allí con el joven hidalgo Félix, a quien hace creer que es la criada de una encopetada señora, y vista por el mujeriego marqués de Caravaca, la acosa sospechando que es una ilustre dama y el duque de Alburquerque, padre del marqués, sale en su defensa. En el segundo acto, en un salón del Palacio del Buen Retiro, la nobleza comenta el lance cuando aparecen Félix y un primo suyo convocados por el marqués para entrar al servicio del palacio. El marqués habla con Félix y consigue que le revele su amorío, pero en esas reconoce a la duquesa pero ella simula no conocerlo. Se arma un escándalo y creyendo que Félix está loco es detenido y llevado al manicomio, donde en el acto tercero tienen lugar varias escenas cómicas. La duquesa planea liberar a su enamorado y el marqués se ofrece a ayudarla con la intención de frustrarlo todo. En el último momento, Félix mete al marqués en el departamento de los locos. Los internos se ríen de él y van quitándole prendas de ropa hasta dejarlo en paños menores. Félix toma el frac del marqués a través de la reja y se disfraza de noble, ayudado por la duquesa. En este momento llega una orden real que autoriza el matrimonio de Félix y la duquesa.

A Marina Bollaín le parecía poca lucha de clases y políticamente incorrecto lo del manicomio, así que ni corta ni perezosa se lleva la verbena a un estadio de fútbol en la época actual, el palacio lo convierte en el palco presidencial con los invitado de élite, y los locos son una banda de hinchas, todo ello amenizado con largas proyecciones de las gradas y los accesos repletos de aficionados llegando, en el descanso y finalmente a la salida. Félix y su primo Antonio trabajan de animadores disfrazados el uno de balón y el otro de tigre, la duquesa va en chándal y marqués y duque son trajeados financieros. Obviamente, resultaba imposible mantener los diálogos en versión original, así que se los inventa en boca de polis, seguratas, vendedores y futboleros, con bastante gracia eso sí, pero con desparpajo que nadie se atrevería jamás a realizar con los descabellados libretos de la ópera.

El resultado es una contradicción insalvable: lo que ves es estruendoso -porque a veces ocurre que la visión retumba- y deforma lo que oyes, máximo cuando está embutido en frases cotidianas y una música que no termina de cuajar. la dirección musical de Álvaro de Albiach no consigue en nuestra humilde opinión comprender las formas operísticas de esencia española que Barbieri consigue fundir en un todo que fue ejemplo hace siglo y medio, pero que no cuajó ante la oposición de las élites copionas del extranjero y el pueblo de cerril idiosincrasia. La orquesta divaga, los cantantes se pierden, especialmente en los conjuntos vocales, y solo los coros funcionan, más como masa actoral que con claridad acústica. Todo ello con un inicio de función francamente deplorable

Ruth Iniesta protagoniza con razones suficientes el reparto. el barítono José Antonio López en el marqués y el bajo David Lagares en el duque (con apariencia más joven que la de su hijo) la secundan con voces potentes, y realmente destacan Alejandro del Cerro como Félix -previsible- y Manuel de Diego como Antonio -inesperado-. A reseñar el acierto los papeles secundarios de polis y tifosos, de vendedores, securatas y camareras. La obra se alarga sin motivo, con un intermedio innecesario tras el primer acto de media hora, y el enorme prólogo del segundo acto y la bajada de telón del inicio del tercero. No vamos a comparar el directo del estreno de ayer con las grabaciones de Ataulfo Argenta en 2000 y 2013, pero hay una diferencia de comprensión abismal.

Marina Bollaín dirigió con acierto en 2012 una adaptación teatral de la novela ‘La Regenta’ de Leopoldo Alas ‘Clarín’ (ver nuestra reseña de entonces), que enmendaba las deficiencias de su anterior actualización, ‘La ópera de 3 peniques’, de Kurt Weil y Bertolt Brecht, en estos mismos Teatros del Canal en diciembre de 2009. Ahora pensamos que no ha acertado y queda pendiente otro ‘Jugar con fuego’ que haga justicia al original.

No obstante, el público de los estrenos es cada vez más complaciente y este miércoles estuvo de lo más, con bravos estruendosos al final, sin disidencias a la puesta en escena, y con una ovación enorme a Ruth Iniesta en la romanza ‘Un tiempo fue…’ con impresionante sobreagudo final, que por un tris no produjo un bis.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 7

Música: 8

Libreto: 8

Dirección musical: 6

Dirección artística: 6

Puesta en escena: 5

Voces: 7

Producción: 8

Programa de mano: 9

Documentación a los medios: 9

Teatro de la Zarzuela

JUGAR CON FUEGO

Música Francisco Asenjo Barbieri

En versión de Marina Bollaín del libreto de Ventura de la Vega, basado en la comedia ‘Madame d’Egmont, ou Sont-elles deux?’ (1833), de François Ancelot y Alexis Decomberousse

Estrenada el Teatro del Circo de Madrid, el 6 de octubre de 1851

Nueva producción del Teatro de la Zarzuela

2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 1 D E M A R Z O ; y

1 , 4 , 5 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 Y 1 2 D E A B R I L D E 2 0 2 6

19:30h (domingos 18:00h)

E Q U I P O A R T Í S T I C O

Dirección musical Álvaro Albiach (25, 26, 27, 28, 29, 31 de marzo; 1, 9, 10, 11 y 12 de abril)

Lara Diloy (4, 5 y 8 de abril)

Dirección de escena, versión Marina Bollaín

Escenografía Blanca Añón

Vestuario Teresa Mora

Iluminación Marc Gonzalo

Vídeo Félix Bollaín

Espacio sonoro Lucas Laverty

Orquesta de la Comunidad de Madrid, titular del Teatro.

Coro Titular del Teatro de la Zarzuela, Director: Antonio Fauró

R E P A R T O

Duquesa de Medina – Ruth Iniesta (25, 27, 29 de marzo; 1, 5, 9 y 11 de abril)

Berna Perles (26, 28, 31 de marzo; 4, 8, 10 y 12 de abril)

Félix – Alejandro del Cerro (25, 27, 29 de marzo; 1, 5, 9 y 11 de abril)

Antonio Gandía (26, 28, 31 de marzo; 4, 8, 10 y 12 de abril)

Marqués de Caravaca – José Antonio López (25, 27 y 29 de marzo; 1, 5, 8, 9, 10 y 11 de abril)

Luis Cansino (26, 28 y 31 de marzo; 4 y 12 de abril)

Duque de Alburquerque – David Lagares (25, 27, 29 de marzo; 1, 5, 9 y 11 de abril)

Javier Castañeda (26, 28, 31 de marzo; 4, 8, 10 y 12 de abril)

Antonio – Manuel de Diego (25, 27, 29 de marzo; 1, 5, 9 y 11 de abril)

Emmanuel Faraldo (26, 28, 31 de marzo; 4, 8, 10 y 12 de abril)

Ultra 1 Javier Povedano

Condesa de Bornos Zaira Montes

Guardaespaldas 1, Seguridad 3, Felipe Muñoz

Ultra 3 Guardaespaldas 2, Aficionado 3, Jonás Alonso

Ultra 4 Policía 1, Samur 1 Alberto Gómez Taboada

Seguridad 1, Ultra 5 Íñigo Arricibita

Seguridad 2, Ultra 6 Juan Maroto

Aficionado 1, Camarero palco 1, José Luis Verguizas

Policía 2, Vendedor 2 Aficionado 2, Camarero palco 2, Ignacio Jiménez

Ultra 2, Samur 2 Seguridad 4, Camarera palco 1, Ana Belén Serrano

Policía 3 Aficionada 4, Camarera palco 2, Clara Cabrera

Ultra 7 Camarera barra, Camarera palco 3, Esther Ruiz

Ultra 8, Vendedor 1 Azafata, Camarera palco 4, Ultra 9 Sandra Dominique.