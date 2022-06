César Antonio Molina: “Para este PSOE con el que tengo pocas conexiones la cultura sigue fuera de órbita”

Para César Antonio Molina, los totalitarismos tecnológicos y los filibusteros de la incultura amenazan la educación y la cultura. Según Molina, la cultura y la educación son fundamentales y esenciales en un país y no se es de un lado ni de otro; se es de nuestro país y de nuestro Estado, de nuestro mundo hispanoamericano y europeo, y hay que luchar por tener esa presencia de España en el mundo. Lo he escrito todo en mis memorias políticas que he escrito para poder vivir con un poco de tranquilidad y que aún no he publicado. El cese de Zapatero me dolió como socialista, me dolió como persona de la cultura y, aunque el tiempo todo lo cura, creo que con el Partido Socialista y este que está ahora, con el que yo tengo pocas conexiones, la cultura sigue fuera de órbita.

En la inauguración de Cautivos del Mal, César Antonio Molina nos presenta ¡Qué bello será vivir sin cultura!: La cultura como antídoto frente a los peligros de la idiotización.

El mundo digital, las nuevas tecnologías y las redes sociales están transformando nuestra vida cotidiana, y estos cambios se reflejan en áreas tan importantes como el trabajo, la enseñanza, las relaciones sociales o la economía. Cada vez vivimos más conectados, lo que provoca que nos sintamos atados y vigilados y que el deseo de consumir algoritmos aumente, mermando nuestro poder de decisión y nuestro espíritu crítico. Al mismo tiempo, somos adictos a esta tecnología y sentimos angustia y confusión cuando nos desconectamos del continuo torrente de estímulos e información que recibimos a través de las pantallas.

¿Pero cómo podemos protegernos de las redes sociales en la nueva realidad? Y en medio de esta gran transformación social y cultural, ¿cuál es el papel del arte, la literatura, la lectura, las bibliotecas, la escritura, las ideologías o las creencias? ¿Cómo podemos saber la verdad cuando estamos rodeados de tantas noticias falsas, de populismos políticos o de la ficticia sensación de libertad y felicidad que nos proporciona internet? ¿Acaso estamos condenados a vivir en un mundo sin cultura, sin pensamiento o reflexión, un mundo en el que la individualidad de cada ser humano se disolverá en una masa informe?

En este libro, César Antonio Molina confía, pese a todo, en que la humanidad sabrá superar los retos que le depara este mundo cambiante y frenético como ya hizo en otros complejos momentos de su historia.

