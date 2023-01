Carlos Floriano: “Sánchez nos está llevando a una vorágine de deuda y déficit insostenible”

Carlos Floriano está convencido de que Pedro Sánchez está llevando a España al borde del precipicio.

En su entrevista con ‘La Segunda Dosis’ de Periodista Digital por el lanzamiento de su primera novela ‘Tan terrible es el odio’, el senador del PP desvela que el Gobierno del PSOE-Podemos “nos está llevando a una vorágine de deuda y déficit insostenible, y eso no es bueno. Tendría que haber sido austero, como todas las familias españolas, pero ellos no están predicando con el ejemplo”.

En este sentido, defiende que “habría que fijar cuáles son los objetivos, ya que el dinero no está mejor en las manos del Gobierno, sino en el bolsillo de los ciudadanos”. Por lo que pide “ser más eficiente en la reducción del gasto en la Administración y en los objetivos de inversión para generar empleo”.

Unos planes que parecen difíciles cuando dentro del propio Gobierno hay partidos que aún comulgan con el discurso guerracivilista, esos mismos que llevaron a historias llenas de dolor en los hogares españoles, como los que se detallan en su novela.

“Hay políticos irresponsables que hacen discursos irresponsables para enaltecer a la gente”, denunció. Sin embargo, le ‘consuela’ saber que “solo lo hacen los extremos. Esos que te llaman fascistas y consideran al adversario político como un ‘enemigo’. Afortunadamente, son muy pocos y los moderados en España somos muchos más”.

En su obra, Floriano aprovecha una historia familiar para inspirarse y sacar a la luz esos momentos tan dolorosos que dejó la Guerra Civil. Pero también para mostrar que “la Segunda República no fue idílica. Fue un fracaso porque los que decían defenderla la estaban atacando más que nadie, que fueron todas las fuerzas políticas que concurrieron en el frente popular y ahí construyeron unas barricadas para disparar contra otros”.

Ante los ataques del Gobierno de Sánchez a la separación de poderes, el asalto al Poder Judicial y las modificaciones al Código Penal, el autor lanza un mensaje claro: “Tenemos que defender la Constitución. Justamente la novela es una apelación de mirar hacia delante y no buscar la venganza”.

El ‘popular’ también mostró su malestar por los ataques a Isabel Díaz Ayuso durante su nombramiento como ‘alumna ilustre’ en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid.

“Fue un ejemplo de odio. No puedo entender cómo gente tan joven pueden gritar con tanta violencia y odio. No me gustan las voces y los insultos en general, pero mucho menos en una universidad. De verdad, no entiendo cómo buscan descalificar de inmediato y silenciar a quienes no les dan la razón”.