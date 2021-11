Ana guerra ‘pasa’ de la quejas de sus vecinos y seguirá trabajando en casa

Ana Guerra seguirá trabajando en casa a pesar de las quejas de sus vecinos.

La artista reaparece pletórica y un poco nerviosa como maestra de ceremonia en los Premios Dial. Lucía espectacular, con una falda voluminosa y tops cropped del diseño rojo de Juan Avellana. La artista canaria se encontraba inquieta al presentar la gala más importante de la música y además haciendo en casa. Ana Guerra ha respondido con rotundidad a su vecino después de que éste haya denunciado en televisión que está harto de oírla cantar a todas horas.

«Estoy feliz, estoy en mi casa, es un reto enorme para mí porque me toca presentar, me toca cantar y me dan un premio también. Voy a reírme y a pasármelo súper bien y a reivindicar las ganas de todos los cantantes de que esto se siga haciendo» aseguraba una Ana visiblemente nerviosa ante de la gala, confesando que a pesar de hacer sus pinitos como presentadora «por encima de todo quiero que se me reconozca como cantante».