Myriam Hernández será premiada en los Grammy Latinos

Hace 30 años grabó junto a Juan Carlos Calderón el álbum que la consolidó en América Latina, y treinta años después lanza su nuevo disco producido desde Madrid por su hijo Jacobo Calderón. En plena vigencia la artista romántica recibirá este año el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy.

Desde hace más de tres décadas, Myriam Hernández es considerada una de las voces más privilegiadas y reconocidas de la balada latina, tras el impacto de su primera actuación en el escenario del influyente Festival de Viña del Mar en Chile (‘89) y el ingreso de su canción ‘El Hombre que Yo Amo’ (‘88) al top 10 de las listas latinas del ranking Billboard en Estados Unidos su voz se hizo continental, como pocas veces había podido destacar un artista chileno en la primera línea de la música internacional. El bolerista Lucho Gatica lo había logrado unas décadas antes aunque haciendo carrera desde México, un mercado de mayor peso e influencia en la industria del disco, pero la cantante romántica lo logró desde Chile y en plena Transición a la democracia.

Y hasta la actualidad Myriam Hernández mantiene su marca propia como el único artista de origen chileno que ha sido número #1 en el ranking Billboard, en el apartado de singles y ventas de discos latinos. A principios de los años 90’s el éxito de sus dos primeros álbumes con EMI fue inmediato superando el millón de copias vendidas, y en 1991 firmó con Warner México para grabar un tercer disco, producido esta vez por Juan Carlos Calderón, siendo la primera y única artista de su país en grabar junto al destacado compositor español, santanderino autor de grandes éxitos hispanoamericanos.

El tercer álbum homónimo (1992) consolidó a la chilena a lo largo del continente destacando en el Billboard éxitos como ‘Un hombre secreto’ y ‘Se me fue’, una triste balada que Calderón escribió tras la muerte de su hijo y que se convirtió en una de las más emblemáticas de Myriam, transformándose en un himno de funerales (y que después grabaría artistas como el grupo español Consorcio).

Pero en principio el autor le había entregado a la cantante una veintena de canciones que ella rechazó porque no era lo que buscaba para su repertorio, y sin traicionar su ego Calderón trabajó en nuevas composiciones y en algunas junto a la chilena. “Saqué una faceta nueva mía, bastante poética” declaró Juan Carlos Calderón sobre su trabajo con Myriam.

Luego la cantante trabajó con en su cuarto disco (1994) con Humberto Gatica (y el mismo equipo de Celine Dion) que destacó en el primer lugar anual del Latin Song Airplay de la revista Billboard la canción ‘Ese hombre’. También grabó junto a Paul Anka para su disco de duetos ‘Amigos’ (1996) y en 1998 lanzaría otro de sus mayores clásicos latinos ‘Huele a peligro’ (1998), canción que le compuso Armando Manzanero, otro número #1 en el Latin Song Airplay y Top #5 en el Hot Latin Songs del listado Billboard, mismo álbum que incluyó el tema ‘Deseo’ compuesto por Mónica Naranjo. Con una presencia latinoamericana que mantuvo durante la década 2000 con nuevos discos y éxitos, con Disco de Oro y nominaciones a los premios Billboard y Latin Grammy además de giras permanentes en escenarios de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Centroamérica, Argentina y Estados Unidos hasta su primera actuación en España en el 2018.

Y fue tras un mensaje por Instagram que Myriam Hernández se contactó con Jacobo Calderón, productor musical de David Bisbal y Raphael entre otros, que le propuso a la cantante trabajar en nuevas canciones después de una década sin grabar un nuevo disco (el anterior ‘Seducción’ fue lanzado en el 2011). Ambos coincidieron durante la visita de la chilena a Madrid y comenzaron a trabajar juntos en maquetas de canciones, que dos años después se reúnen en ‘Sinergia’ (2022) título dedicado a la sincronía entre la cantante y colaboradores.

Un álbum que mantiene su concepto de pop romántico introduciendo nuevos instrumentos y sonidos a su inconfundible estilo, en el que siempre el principal instrumento es la voz sugerente de Myriam, dotada de matices y sensibilidad. Incluyendo la canción “Partir de Ti” escrita por Jacobo sobre una melodía de su padre que encontró en unas grabaciones sin terminar, la primera composición juntos, coincidentemente con una artista que hace treinta años trabajó junto a su papá y que cumple una década desde su partida.

“La verdad es que grabar con Myriam ha sido muy fácil porque tiene una técnica y una experiencia que cualquiera sería capaz de estar ahí, entonces no me ha sorprendido en lo técnico porque es evidente quién es Myriam Hernández, sí me ha llamado la atención la resistencia, la fuerza que tiene cantando, la cantidad de horas que es capaz de estar en el estudio y además siempre yendo a más” cuenta Jacobo Calderón, productor y compositor del disco.

También durante el último año Myriam Hernández colaboró junto a la cantautora electrónica Javiera Mena en su canción ‘Dunas’ incluida en su reciente lanzamiento ‘Nocturna’ en un encuentro de distintas generaciones y estilos donde Mena hace un homenaje al videoclip de ‘El Hombre que Yo Amo’ de su invitada, mismo clásico que la colombiana Karol G cantó en su Instagram para dedicarla a su padre. Una favorita de karaokes y estelares como The Voice (como los inicios de Mon Laferte interpretando sus temas en televisión), los éxitos de Myriam Hernández tocan la fibra pop de América Latina.

Durante este 2022 Myriam Hernández se ha presentado en concierto en Perú, Colombia, Chile, Honduras y Panamá, y actualmente por 20 ciudades de Estados Unidos, por segundo año consecutivo (en octubre del 2021 se presentó en 10 ciudades con entradas agotadas en todas las fechas), tour que se extenderá hasta el 13 de noviembre. La nueva gira incluye grandes venues de Westbury, Stamford, Nueva York, Lynn, Cranston, Bethesda, Reading, Miami, Boca Ratón, Tampa, Kissimmee, Jacksonville, Fort Myers, San Antonio, Houston, New Orleans, Raleigh, Atlanta y Charlotte.

Tras el término de la gira de conciertos la tarde del día 16 estará en Las Vegas para recibir el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical 2022, galardón especial de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación que tendrá su propia ceremonia previa a la entrega de premios del día 17. La cantante romántica será la primera artista femenina chilena en recibir este reconocimiento, y donde también serán reconocidas la española Rosario Flores, la artista argentina Amanda Miguel y Rita Lee de Brasil.

“Estoy demasiado emocionada y agradecida de recibir este premio tan importante y significativo en mi carrera. Esta importante distinción me hace recordar muchos momentos de mi carrera artística, donde siempre he sido consecuente con mi estilo y pasión que es cantarle al amor. Quiero agradecer al público incondicional que siempre me ha brindado su apoyo, desde los inicios de mi carrera hasta hoy. Estoy muy feliz, honrada y disfrutando este gran reconocimiento” dice Myriam Hernández.

«Me llamaron de la academia, el presidente Manuel Abud, por Zoom. La verdad es que cuando me dio la noticia solo me puse a llorar y recordé el comienzo de mi sueño en un flashback. Lloré de emoción. A estas alturas de mi carrera es un reconocimiento que viene a reafirmar todo el trabajo que he realizado desde el comienzo de mi sueño, y que sea reconocido por estos tremendos profesionales, para mí es lo máximo» agregó la cantante.

«Es un orgullo. Soy admiradora de cada una de los artistas que han recibido este premio. Es un honor para mi formar parte de esto hoy. Estoy trabajando en nueva música y en nuevos proyectos que me tienen muy feliz y los iré dando a conocer en el momento preciso» adelanta Myriam Hernández que también confirmó el lanzamiento de un segundo álbum para este 2022 y que será su primer disco navideño.

Myriam Hernández + y más

Desde 1990 Myriam Hernández ha llevado el nombre de Chile a lo largo de América Latina, Estados Unidos y otros continentes donde fueron editados sus álbumes. Considerada una de las voces femeninas más admiradas de Hispanoamérica con éxitos certificados como Disco de Oro y Platino a lo largo del continente y canciones imprescindibles en la balada latina que actualmente suman millones de reproducciones en plataformas. Su primer clásico ‘El Hombre que yo Amo’ que marcó su internacionalización pasando por ‘Huele a Peligro’, ‘Un Hombre Secreto’, ‘Te pareces tanto a él’, ‘Peligroso Amor’ y autorías propias como ‘Herida’ y ‘He vuelto por ti’ entre otras elementales de su repertorio.

Durante su carrera la cantante ha acreditado 13 de sus singles en el Hot Latin Songs y 6 de sus discos en el Latin Pop Albums del ranking Billboard, siendo el primer y único artista chileno que ha logrado el número #1 por singles y ventas de álbumes en el influyente y más importante listado norteamericano. También en 1991 fue la primera chilena en recibir Disco de Oro en Estados Unidos por su primer disco y Platino por su segundo álbum ‘Dos’ permaneciendo 43 y 49 semanas en la lista de ventas latinas del Billboard, respectivamente.

Su voz ha triunfado en los más importantes escenarios del continente, desde el Festival de Viña del Mar en 6 ocasiones como parte del espectáculo, además de su rol como jurado, reina y animadora del certamen durante 5 años. En paralelo durante su carrera ha grabado duetos junto a Paul Anka, Marco Antonio Solís, Cristian Castro, Gilberto Santa Rosa, Los Nocheros y colaboraciones para el pianista Arthur Hanlon, el grupo chileno Los Tetas y la cantautora Javiera Mena.

Entre sus mayores éxitos ha compuesto temas como ‘Herida’ y ‘He vuelto por ti’ que también han sido grabados por otros artistas de distintas nacionalidades, estilos e idiomas. Y una intérprete admirada por notables autores que compusieron para ella como Juan Carlos Calderón, Armando Manzanero, la cantautora colombiana Soraya, Kike Santander, Albert Hammond, Estefáno, Rudy Pérez, Jorge Luis Piloto y Jacobo Calderón, hijo de Juan Carlos Calderón y productor de su más reciente trabajo ‘Sinergia’ (2022), que desde mayo está disponible en todas las plataformas digitales.

+ Hits

De sus nueve álbumes anteriores en estudio ha posicionado 13 de sus singles en la influyente lista del Hot Latin Songs del Billboard: ‘El hombre que yo amo’, ‘Ay amor’, ‘Te pareces tanto a él’ (#1), ‘Peligroso amor’ (#1), ‘Herida’, ‘Un hombre secreto’, ‘Si no fueras tú’, ‘Se me fue’, ‘Ese hombre’, ‘Huele a peligro’, ‘No hace falta más que dos’, ‘No pensé enamorarme otra vez’ y ‘Dónde estará mi primavera’.

Y en su extensa lista de éxitos en América Latina suma otras canciones como ‘Eres’, ‘Mío’, ‘Tonto’, ‘Quiero saber’, ‘Lo mejor que me ha pasado’, ‘Lloraré’, ‘La fuerza del amor’, ‘Deseo’, ‘No puedo olvidarte’, ‘Mañana’, ‘Quién cuidara de mí’, ‘Leña y fuego’, ‘Si yo me vuelvo a enamorar’, ‘No te he robado nada’, ‘He vuelto por ti’, ‘Rescátame’, ‘Sigue sin mí’, ‘Todo en tu vida’ y sus nuevos sencillos ‘Hasta Aquí’, ‘Te Quiero, Ti Amo’ y ‘Ya es tarde’ (Lista Spotify).

Han dicho de ella:

“La voz de Myriam es maravillosa, siempre digo que es la voz más bella de Hispanoamérica” dijo Marco Antonio Solís en entrevista con un diario de Mendoza, juntos se han presentado en el Madison Square Garden de Nueva York y el Movistar Arena en Santiago de Chile.

Camilo Sesto coincidió en un programa de televisión con la cantante donde declaró saberse “todas sus canciones” mientras que José Luis Perales habló de la idea de grabar con la chilena; «Myriam Hernández es una cantante que me encanta. Me encontré con ella un día en Miami. Me dijo: «maestro, quiero una canción suya». Le prometí que sí. Así que cualquier día le puedo hacer algo».

El mexicano Cristian Castro contó de su idea de hacer una gira juntos “Me interesa muchísimo hacer la dupla con Myriam, tenemos mucha magia juntos. Siempre me ha parecido una gran estrella y la idea es genial” en conversación con diario chileno El Mercurio.

El Caballero de la Salsa Gilberto Santa Rosa ha dicho; «La señora Hernández, además de ser una exquisita cantante y una exquisita persona, tenía conocimiento de la música que yo hago y eso para mí fue un gran honor. Ella es una cantante que en Puerto Rico goza de mucho cariño».

Durante su actuación en el Festival de Viña del Mar José Feliciano dijo “años atrás yo escuché una cantante de Chile y me enamoré de ella y de su voz” para invitarla a cantar juntos su clásico ‘Para Decir Adiós’. También compartió escenario con artistas como el bolerista chileno Lucho Gatica, Juan Gabriel y artistas españoles como Enrique Iglesias y Sergio Dalma.

«Luce renovada y atenta a la contingencia en el enérgico single Hasta aquí, un rayado de cancha de empoderamiento femenino, y a la vez fiel a la inspiración de sus primeros discos, donde ama al compañero con total devoción. Myriam Hernández sigue siendo una intérprete espléndida, de voz automáticamente distintiva y dramática, a todo fulgor en composiciones de talante clásico como Mi Paraíso, Ya es tarde y Bailemos en la oscuridad. La balada clásica latina, aquella del dial AM, revive en este regreso» comentó el crítico especializado Marcelo Contreras en el diario chileno La Tercera sobre el disco ‘Sinergia’.