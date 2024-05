Premier clausura con ‘sold out’ “El Gran Partido” en el Santiago Bernabéu

Con el claim “El Gran Partido”, Premier Remember, la marca más conocida de este circuito de la capital, aterrizaba en el Estadio Santiago Bernabéu el pasado sábado 11 de mayo. El evento ha finalizado colgando el cartel de Sold Out.

El Nuevo Santiago Bernabéu ha ofrecido, durante el fin de semana del 10 al 12 de mayo, una secuencia de producciones donde la música de baile ha sido la protagonista, con la celebración de Reggaeton Beach Festival el viernes 10 de mayo, para dar paso al primer lleno con Premier Remember el sábado 11 de mayo. Domingueros ha clausurado este ciclo el domingo 12 de mayo.

El público comenzaba a llenar el arena desde la apertura de puertas a las 17.00 con actuaciones como Kike Verdeal, Raffy del Moral o Anneke Van Hoof. Una sucesión de hits imparables en todas y cada una de las actuaciones donde han destacado también directos como Fragma, con canciones como «Sweet Release» o los conocidos hits como «Pray» de Tina Cousins. Canciones antológicas como «The Age of Love», «Metal Hammer», «Forever Young», «Kernkraft 400» de Zombie Nation, «I Feel You» o «» se han convertido en himnos para el público durante las sesiones de Dj Marta, Jan Wayne, Abel The Kid, con la colaboración de Noemy o Dj Neil.

Los sets finales de Premier Remember que han comenzado ya con el espacio del césped del estadio completamente lleno, han continuado el espíritu festivo del evento, con la actuación back to back de Dacal & Eva Martí, dejando paso a Armando Vázquez, que se ha hecho con el público recuperando canciones como » Désenchantée», “In My Eyes” o «Castles in The Sky». En el show final de clausura el sonido de Sensity World y su gran hit «Get It Up», que ha sido el último anthem protagonista de «El Gran Partido» de Premier Remember en el Santiago Bernabéu.

Una cita imprescindible para una de las sesiones más conocidas del circuito de ocio de la capital en un espacio excepcional por primera vez. Premier Remember ha desplegado una sesión de tarde dedicada a todos los fanáticos de la música electrónica y el sonido. El sábado 11 de mayo en horario de tarde desde las 17.00 a medianoche, el Santiago Bernabéu ha dado la mejor bienvenida a la sesión más conocida de Madrid en su ámbito.

El concepto musical genuino de Premier Remember, acompañado de una producción de primer nivel en un espacio como el Nuevo Santiago Bernabéu se han unido para cosechar un nuevo éxito de esta marca en un reto como primeros eventos del circuito electrónico celebrados en el estadio. Un paso adelante tras varias experiencias en espacios de gran formato como Live Las Ventas con proyectos como “La Gran Quedada Premier”, el Hipódromo de Madrid o “El Gran Viaje” en IFEMA. Una producción de alto nivel con más de 200 luces móviles o 400 metros cuadrados de pantalla, con un equipo de más de 300 personas involucradas en el montaje y producción.