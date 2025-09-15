La Tunantada será protagonista en Asturias y Madrid con la «Purita Primera»

La Primera Asociación Tunantera de Peruanos en España, conocida cariñosamente como La Purita Primera, anunció su participación en dos de los eventos culturales más destacados de Europa: el Día de América en Asturias, que tendrá lugar este 19 de septiembre de 2025 en Oviedo, y la Fiesta de la Hispanidad, programada para el 5 de octubre en Madrid.

En esta edición, Perú será el país homenajeado en las Festividades del Día de América, reconocimiento que se celebra desde 1950 y que cuenta con la categoría de interés turístico internacional. En ese marco, la Tunantada tomará protagonismo con la cuadrilla tunantera más grande de Europa, desplegando en las calles asturianas la fuerza, el color y la música de esta tradición originaria de Jauja.

Para la ocasión, viajará directamente desde Junín la prestigiosa orquesta típica Intergalácticos Engreídos del Perú, que pondrá ritmo y autenticidad a la jornada con sus melodías inconfundibles, haciendo vibrar al público europeo.

El calendario festivo continuará en Madrid, donde la Asociación cerrará el año el domingo 5 de octubre participando en el evento “Todos los acentos caben en Madrid”, organizado por la Comunidad de Madrid dentro de las celebraciones de la Hispanidad. Allí, la Tunantada desfilará por las calles más emblemáticas de la capital española, reafirmando su papel como símbolo de identidad y puente cultural entre Perú y el mundo hispano.

Fundada en 2010, La Purita Primera fue la primera institución tunantera creada fuera del Perú. Desde entonces, ha trabajado por visibilizar la riqueza de esta danza declarada Patrimonio Cultural de la Nación, apoyar su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y fortalecer la unión de la comunidad tunantera en el extranjero. Su incansable labor le ha permitido participar en festivales internacionales y estrechar lazos con agrupaciones de todo el mundo, consolidándose como referente de la cultura peruana en Europa.