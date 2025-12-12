  • ESP
Única fecha confirmada en Europa

Don Omar agota en menos de una hora las 40 mil entradas de su concierto en Tenerife

El show del rey del reggaetón en el Cook Music Fest 2026 cuelga el cartel de “sold out” tras una demanda histórica

Don Omar PD.
Don Omar agota en menos de una hora las 40.000 entradas de su concierto en Tenerife, un sold-out histórico que confirma la enorme expectación por su única fecha en Europa.

Don Omar vuelve a hacer historia. El icónico artista urbano ha agotado en menos de una hora las 40.000 entradas disponibles para su concierto del próximo 16 de julio de 2026 en el Tenerife Cook Music Fest, única fecha confirmada del artista en Europa.

La expectación generada por el anuncio del regreso de Don Omar a España ha provocado una respuesta sin precedentes por parte del público, que ha agotado el aforo del recinto en tiempo récord. Con más de 25 años de trayectoria y un impacto global indiscutible, el artista puertorriqueño demuestra una vez más su vigencia como una de las figuras más influyentes del género urbano.

A sus 47 años, William Omar Landrón continúa acumulando hitos en su carrera, respaldada por 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro. Su presencia en la industria sigue siendo tan relevante como siempre: en el último año recibió el Premio Ícono Global de Premio Lo Nuestro y fue destacado por People en Español como uno de los 50 Más Bellos.

El Tenerife Cook Music Fest cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Turismo de Tenerife y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

