Marc Anthony estrena nuevo single junto a Nathy Peluso

Marc Anthony, una de las voces más icónicas de todos los tiempos, presenta su nuevo sencillo y video ‘Como en el Idilio’ junto a la poderosa y singular voz de la cantante y compositora argentina Nathy Peluso.

A lo largo de su legendaria carrera, Marc ha colaborado con grandes estrellas y también ha abierto espacio a nuevas generaciones de talentos. ‘Como en el Idilio’ marca un hito especial al convertirse en su primer dúo original de salsa con una voz femenina en más de tres décadas.

Marc Anthony comenta: “A Nathy le fascina la salsa. La lleva en la sangre. Es un genio musical, con un oído increíble y una claridad sobre lo que quiere y es realmente inspiradora. Y su voz… es una delicia. Estoy fascinado con su voz”.

Nathy expresa: “Colaborar con Marc es un sueño hecho realidad. Siempre he admirado y respetado profundamente su voz inconfundible, su actitud pasional, su performance, sus himnos. La salsa es muy importante para mí y él la ha hecho sonar en el mundo entero. Esta canción nació soñando cantarla con él. Hoy hacerlo a su lado es un honor inmenso”.

‘Como en el Idilio’, es de la autoría de Benjamin Alerhand, Manuel Lara, Marc Anthony, Nathy Peluso y Servando Primera. Producido por Marc Anthony y Motiff, el tema viene acompañado de un video musical dirigido por Charlie Nelson, que retrata a ambos artistas en el estudio durante el proceso de grabación. Las voces son el eje y el alma de este encuentro musical que narra la historia de un amor secreto con una profundidad que conmueve, y al mismo tiempo con la energía y el sabor contagioso que define la salsa de Marc Anthony.

Este lanzamiento llega en un momento clave para Marc Anthony, quien está a punto de iniciar su primera residencia en Las Vegas en el Fontainebleau, con funciones a partir del 13 de febrero, y tras haber recibido recientemente cinco nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026.

‘Como en el Idilio’ tendrá su premier global en televisión con una presentación especial de Marc Anthony y Nathy Peluso, quienes compartirán el escenario por primera vez durante la edición 2026 de Premios Lo Nuestro, transmitido por Univision y ViX, para que fans alrededor del mundo puedan disfrutar de este momento único.