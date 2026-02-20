Leire Martínez lanza Historias de aquella niña, su esperado debut en solitario

El momento más esperado en la carrera de Leire Martínez ya es una realidad. La artista da un paso decisivo en su trayectoria como solista con el lanzamiento de Historias de aquella niña, su primer álbum en solitario, que llega tras meses de expectación impulsados por el éxito de su sencillo debut, Mi nombre.

Coincidiendo con el estreno del disco, Leire se presentará en directo el 22 de febrero en la sala La Riviera de Madrid, donde las entradas se agotaron en cuestión de semanas. El proyecto viene acompañado de nuevas colaboraciones que refuerzan su versatilidad artística, entre ellas El ruido, junto al grupo argentino Miranda!, tema que estrenará videoclip en los próximos días.

De este modo, Historias de aquella niña consolida a Leire como una de las voces más reconocidas del pop español. En el álbum también participan Abraham Mateo —en Tonto por ti—, Edurne, con quien comparte el exitoso No se me da bien odiarte, y Andrés Suárez, que canta junto a ella en Mírame.

El entusiasmo del público ha sido palpable desde la apertura de la preventa del disco, hace apenas dos meses. Además del concierto de Madrid, Leire ha anunciado una gira latinoamericana con fechas ya agotadas en el prestigioso Lunario de Ciudad de México y próximas paradas en otras capitales de la región.

Como complemento al lanzamiento, la cantante mantendrá un encuentro cercano con sus seguidores a través de una gira de firmas por España: Madrid (20 de febrero), Valencia (23), Barcelona (24), Bilbao (26) y Pamplona (27).