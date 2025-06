Los Thunder incendian las Finales NBA (111-104): Shai fulmina a los Pacers y la serie se iguala

14 de junio de 2025. La NBA ha vuelto a demostrar por qué es el mayor show del planeta, y esta vez la epicidad lleva sello canadiense.

Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la temporada y estandarte de unos Oklahoma City Thunder renacidos, ha destrozado a los Indiana Pacers en un desenlace de partido para el recuerdo (111-104).

Un parcial demoledor (6-16) en los minutos finales, pilotado casi en solitario por Shai, iguala la eliminatoria y eleva la temperatura de unas Finales que prometen emociones fuertes.

No es habitual ver a un jugador asumir tal nivel de responsabilidad en el tramo más caliente del partido, pero el base canadiense parece haberse abonado a lo extraordinario esta primavera.

Sus números asustan: 15 de los últimos 16 puntos de OKC llevaron su firma, dejando claro por qué su nombre aparece en boca de todos cuando se habla del MVP de las Finales.

El camino hasta aquí no ha sido sencillo para ninguno de los dos equipos.

Los Thunder llegaron a las Finales tras arrasar en el Oeste con 68 victorias y un baloncesto eléctrico, liderados por un Shai que ha promediado 32,7 puntos por partido durante la temporada regular, batiendo récords internos de la franquicia y sumándose al selecto club de jugadores capaces de mantener ese ritmo anotador con porcentajes superiores al 50%.

Indiana, por su parte, ha sorprendido a propios y extraños con un baloncesto coral que ha dejado atrás a favoritos como Boston o Milwaukee.

Sin embargo, en este escenario tan exigente, su estrella Tyrese Haliburton no termina de encontrar su mejor versión —sus 15,5 puntos y 6 asistencias por encuentro en la serie palidecen ante el huracán Shai.

Si algo estaba claro antes del partido era que Oklahoma necesitaba recuperar sensaciones tras caer en el primer asalto. Y vaya si lo hicieron.

