Alcaraz fulmina 6-4, 7-5 y 6-4 al gigante Opelka y sella un debut sin fisuras en el US Open

Nuevo look, mismos palos.

En el tenis, los estrenos en Grand Slam suelen ser terreno resbaladizo.

Pero Carlos Alcaraz ha convertido la primera ronda en su coto privado de caza: nunca ha caído en ese tramo y a día de hoy, 26 de agosto de 2025, la tradición sigue intacta.

Su víctima, esta vez, fue Reilly Opelka, el gigante estadounidense de 2,11 metros, recuperado de una lesión que amenazó con retirarle prematuramente.

El español despachó el envite con solvencia: 6-4, 7-5 y 6-4 tras dos horas y cinco minutos de duelo que, sinceramente, tuvo más de trámite que de thriller.

No fue una noche de ritmo endiablado. Cuando uno de los protagonistas mide más de dos metros y convierte el saque en un artefacto de destrucción masiva, la continuidad brilla por su ausencia.

Pero Alcaraz, que compareció en la pista con un rapado extremo –más comentado que el propio partido–, supo adaptarse al guion.

Ni una sola concesión con su servicio en el primer set, ni una sola bola de break para Opelka. Cuando el rival sirve a 225 km/h, devolverle la pelota ya es un mérito, pero el murciano demostró que no hay saque que intimide su hambre.

Un adversario intimidante y una nueva imagen para la batalla

Opelka, que llegó a ser número 17 del mundo antes de que un tumor en la cadera y una lesión de muñeca le apartaran quince meses del circuito, regresó este año con ganas de bronca y aces a mansalva. Es un personaje tan llamativo fuera de la pista como dentro: coleccionista de multas, polémico con los jueces y crítico con el tenis de dobles, esta vez no pudo ni desplegar su repertorio de excentricidades.

El partido arrancó con la grada pendiente del nuevo look de Alcaraz, un rapado radical que no dejó indiferente a nadie. Ni a los comentaristas, ni a sus propios compañeros de circuito, como Frances Tiafoe, que bromeó sobre el supuesto “aerodinamismo” del murciano y sentenció que era “horrible”. El propio Alcaraz confesó que fue obra de su hermano mayor, tras un mal corte previo. Entre risas y chascarrillos, el español parece haberse tomado en serio eso de empezar de cero en Nueva York.

Superioridad táctica y mental: el arte de domar gigantes

En lo estrictamente deportivo, Alcaraz firmó una actuación quirúrgica, con apenas tres bolas de break concedidas –todas en el segundo set y resueltas sin aspavientos– y un dominio absoluto del ritmo. En cada parcial, supo esperar el momento oportuno para apretar el acelerador y romper el saque de Opelka, que pese a su potencia no logró incomodarle en los intercambios. El mejor punto de la noche: un pasante cruzado a la carrera en el tercer set, pura fantasía murciana.

Opelka, por su parte, peleó con dignidad, pero le faltó continuidad y le sobraron errores en momentos clave. El estadounidense venía de una temporada de altibajos: finalista en Brisbane, semifinalista en ‘s-Hertogenbosch, pero incapaz de pasar de segunda ronda en los grandes. Alcaraz, en cambio, llegaba con el impulso de haber ganado en Cincinnati y con la memoria fresca de sus títulos recientes en Roland Garros y Wimbledon. La diferencia de confianza fue palpable desde el primer juego.

Próxima parada: Mattia Bellucci y el reto de mantener el pulso

El calendario no da tregua y el miércoles espera Mattia Bellucci (65º del ranking), un zurdo italiano que accedió a segunda ronda tras el abandono del chino Juncheng Shang. No será, a priori, un rival tan temible como Opelka, pero en Grand Slam no conviene confiarse. El historial de Alcaraz en primeras rondas es perfecto (19 de 19), pero el año pasado ya tropezó en la segunda vuelta en Nueva York. La memoria reciente y el escepticismo inherente al tenis dictan prudencia.

Para los más curiosos, las casas de apuestas sitúan a Alcaraz como claro favorito en su siguiente compromiso, aunque el italiano viene de una buena racha en torneos menores y podría plantear batalla si el murciano baja la guardia. Las expectativas, eso sí, están en las nubes: la prensa internacional le coloca de nuevo entre los grandes candidatos al título, con la posibilidad real de recuperar el número uno del mundo si encadena otra semana de gloria.

Alcaraz y el US Open: historia, presión y la búsqueda del sexto grande

A estas alturas, Alcaraz ya no es solo una joven promesa. Su palmarés habla por sí solo: campeón del US Open en 2022, bicampeón de Roland Garros y Wimbledon, y con la inercia de los campeones que saben cuándo apretar los dientes. Este año llegó a Nueva York más fresco que nunca, tras un verano sin apenas sobresaltos y con la confianza intacta.

El reto, ahora, es doble: volver a conquistar el cemento estadounidense y dejar atrás el amargo recuerdo de la eliminación temprana del año pasado. No será fácil, porque la competencia es feroz y la presión, brutal. Pero si algo ha demostrado Alcaraz es que no se arruga ante los desafíos. Ni siquiera cuando el adversario mide más de dos metros y saca desde el techo.

Curiosidades del duelo y sus protagonistas

Alcaraz nunca ha perdido en una primera ronda de Grand Slam (19-0).

El nuevo look rapado de Alcaraz ha generado casi tantos titulares como su tenis. Frances Tiafoe lo calificó de “horrible”, pero Rory McIlroy lo aprobó.

Opelka es el tenista en activo más alto del circuito (2,11 m) y un verdadero especialista en aces.

El estadounidense es también el jugador más multado de la temporada, superando a leyendas como Fognini o Kyrgios.

Bellucci, próximo rival de Alcaraz, es zurdo y ocupa el puesto 65 del ranking, tras avanzar por retirada de su rival.

Alcaraz puede convertirse en el primer español con seis Grand Slam antes de cumplir 23 años si levanta el trofeo en Nueva York.

Flushing Meadows nunca defrauda y, por lo visto, Carlos Alcaraz tampoco. El espectáculo está asegurado mientras él siga en pista.