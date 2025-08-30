Vuelta a España 2025: Ayuso conquista Cerler y Vingegaard resiste la embestida pirenaica

El pelotón rugía esta mañana entre la niebla de los Pirineos, con las miradas puestas en Cerler, escenario mítico que la Vuelta a España no visitaba desde hace casi tres décadas.

El regreso de la cima altoaragonesa ha dejado una etapa 7 que, fiel a la tradición, ha puesto patas arriba cualquier previsión: Juan Ayuso, con el maillot del UAE Team Emirates, se lanzó en una fuga que le llevó a cruzar la meta en solitario, firmando su primera victoria en esta edición y consolidando su condición de gran esperanza nacional.

Mientras tanto, los favoritos al título sufrían y especulaban.

El danés Jonas Vingegaard, vigente líder y uno de los grandes nombres del ciclismo internacional, resistió con solvencia los envites y mantiene el liderato general, aunque las diferencias en tiempo siguen siendo ajustadas y nada garantiza que el rojo perdure hasta Madrid.

De hecho, Torstein Træen figura como líder provisional tras la etapa 7, seguido por Vingegaard y el luso João Almeida.

Cerler vuelve así al mapa ciclista internacional ofreciendo emociones fuertes, victorias épicas y una general aún abierta. ¿Quién será capaz de aguantar cuando las rampas se inclinen aún más? Solo queda seguir pedaleando…

Antecedentes: Cerler, tierra de leyendas

La vuelta de Cerler a la carrera española es mucho más que una anécdota geográfica. Desde su última aparición en 1997, cada ascenso ha sido sinónimo de dureza y espectáculo. Este año no ha decepcionado: dos puertos de primera categoría (incluido el temido Port del Cantó, 24,9 km al 4,4%), otros dos de segunda y un desnivel acumulado que ha puesto al límite hasta a los más curtidos escaladores.

El perfil de la etapa invitaba a pensar en ataques lejanos y emboscadas tácticas. Así ocurrió: las fugas comenzaron temprano, con nombres como Glivar, Planckaert, Thierry y Gregaard encabezando la aventura. Sin embargo, sería Ayuso quien marcaría las diferencias definitivas en el tramo final, gestionando con cabeza fría un esfuerzo titánico.

Protagonistas: Ayuso y Vingegaard bajo presión

Juan Ayuso, tras su reciente triunfo en el Giro y una temporada marcada por altibajos, necesitaba reivindicarse ante el público español. Su victoria en Cerler es resultado de sufrimiento acumulado: tras quedar descolgado de la lucha por la general por culpa de una mala jornada en Andorra, el joven valenciano apostó por filtrarse en escapadas y se llevó un premio mayor.

Por detrás, los favoritos —Almeida, Vingegaard, Bernal y Ciccone— aceleraron en los últimos kilómetros pero no lograron dar caza al español. El noruego Torstein Træen sigue vistiendo el maillot rojo gracias a su regularidad; Vingegaard permanece al acecho (+2:33), seguido muy cerca por Almeida (+2:41) y Ciccone (+2:42). El top-10 tras la séptima etapa incluye nombres ilustres como Fortunato, Jorgenson, Hindley y Pellizzari.

Tabla resumen del top-5 general tras etapa 7

Puesto Ciclista Equipo Tiempo/Diferencia 1 Torstein Træen Bahrain Victorious Líder 2 Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike +2:33 3 João Almeida UAE Team Emirates +2:41 4 Giulio Ciccone Lidl-Trek +2:42 5 Lorenzo Fortunato Eolo-Kometa +2:47

La jornada: estrategia y sorpresas

La etapa arrancó con noticia amarga para el ciclismo español: Cristián Rodríguez (Arkéa) no pudo tomar la salida tras varios días sufriendo molestias físicas. Por delante, los equipos apostaban fuerte desde el inicio. El UAE Team Emirates jugó sus cartas con Marc Soler llevando a Almeida hacia adelante mientras el Visma Lease a Bike tenía que responder para defender a Vingegaard.

En los primeros kilómetros del Port del Cantó ya se notaba que no sería un día cualquiera. El pelotón se estiraba al máximo; corredores como Planckaert intentaron romper la carrera desde lejos pero acabarían descolgándose antes del desenlace final. El protagonismo colombiano fue notable: Harold Tejada (XDS Astana Team) terminó cuarto tras irse también en la fuga del día.

El sprint intermedio de Benasque mostró que los velocistas también tienen algo que decir cuando hay puntos en juego: Mads Pedersen fue el más rápido seguido por Sepúlveda y Tejada.

Perspectiva histórica y pronóstico para las próximas etapas

A día de hoy, 30 de agosto de 2025, todo apunta a que los próximos días serán decisivos. La montaña sigue siendo juez implacable; ningún favorito puede permitirse errores si quiere aspirar al podio final. La experiencia dicta que lo ocurrido en Cerler puede cambiar por completo las dinámicas internas del pelotón.

Las casas de apuestas mantienen a Vingegaard como favorito para conservar el liderato hasta Madrid —aunque Træen ha sorprendido a propios y extraños— mientras Ayuso emerge como candidato serio para ganar más etapas e incluso disputar puestos altos si logra enlazar otra jornada perfecta. Almeida y Ciccone tampoco han dicho su última palabra; Hindley y Bernal están algo más rezagados pero pueden dar guerra si recuperan sensaciones.

Curiosidades sobre la etapa y sus protagonistas