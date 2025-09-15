El Barça de Flick se merienda a un tierno Valencia: 6-0

Comenzó la era Flick en casa como un cañonazo: el Barça destrozó al Valencia con un 6-0 digno de pretemporada, pero que valió tres puntos y un subidón de autoestima.

Ni el ambiente en miniatura del Johan Cruyff, ni las bajas, ni las rotaciones lograron restar brillo a una actuación que fue una exhibición de pegada y verticalidad.

El equipo de Corberán, irreconocible, apenas opuso resistencia y se fue de Barcelona con una goleada de las que dejan secuelas en la moral y en la clasificación.

A día de hoy, 15 de septiembre de 2025, la resaca del partido es de euforia para el barcelonismo.

En un recinto para apenas 6.000 espectadores, el Barça firmó uno de los estrenos más contundentes de la temporada, dejando claro que, pese a los contratiempos logísticos y la plaga de lesiones, el fútbol sigue siendo el mejor remedio para cualquier crisis institucional.

Un escenario insólito para una goleada histórica

El Estadi Johan Cruyff acogió su primer partido de LaLiga y lo hizo a lo grande. La mudanza forzosa, por la eterna reforma del Camp Nou y la agenda de conciertos de Montjuïc, obligó a los azulgrana a recibir al Valencia en un estadio más habitual para el filial o el femenino que para una cita de la máxima categoría. El recinto, con sus 6.000 asientos —5.000 en tribuna alta y 1.000 en grada baja—, se llenó hasta la bandera, aunque el ambiente distó mucho del habitual en los grandes duelos entre Barça y Valencia.

La excepción concedida por LaLiga, que exige un mínimo de 8.000 espectadores salvo causas de fuerza mayor, permitió el debut en la élite del Johan Cruyff. Lo que no cambió fueron las dimensiones del campo (105×68 metros), ni el césped, idéntico al del Camp Nou. El resultado fue un partido atípico en lo ambiental, pero muy reconocible en lo futbolístico: el Barça fue un rodillo y el Valencia, un espectador más.

Dominio absoluto desde el pitido inicial

El guion fue claro desde el primer minuto: los de Flick salieron a morder. Pese a las ausencias de Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Balde y Gavi, el técnico alemán apostó por una alineación revolucionada pero ambiciosa, con protagonismo para jóvenes como Roony Bardghji, debutante en LaLiga, y la vuelta de Marc Casadó al mediocentro. El Valencia, por su parte, se parapetó con cinco defensas y apostó todo a resistir, pero ni con esas.

El meta Agirrezabala sostuvo a los suyos durante la primera media hora, con intervenciones de mérito ante un Barça que no dejaba de percutir. Fermín López, señalado en verano por rumores de salida, fue el primero en romper el muro con un zurdazo cruzado que abrió la lata y desató la tormenta. El segundo acto fue directamente un vendaval: Raphinha, que había comenzado en el banquillo como castigo por impuntualidad, salió con hambre y firmó un doblete de puro oportunismo y pegada.

Lewandowski, que había tenido descanso tras los compromisos internacionales, se sumó a la fiesta con otros dos tantos en los últimos minutos, con la colaboración de Dani Olmo, muy activo y generoso en la asistencia. El Valencia, superado en todas las líneas, nunca tuvo opciones y apenas inquietó a Ter Stegen, que vivió una noche plácida.

Furia ofensiva y comunión con la afición

El partido tuvo además un componente emotivo con el regreso de Marc Bernal tras más de un año lesionado, recibido con una ovación y coronado con una asistencia en uno de los goles de Lewandowski. La comunión entre equipo y grada fue total, en una noche que recordó al Barça de los mejores tiempos: presión tras pérdida, circulación rápida y un hambre voraz de gol.

El dato: tres dobletes (Fermín, Raphinha y Lewandowski), algo poco habitual y que habla de la generosidad en ataque de un Barça que, pese a las bajas, no renunció a su esencia. La actuación de los canteranos, con Eric y Cubarsí sólidos atrás y Casadó aportando equilibrio, dejó claro que la Masia sigue siendo un valor seguro.

Un Valencia irreconocible y sin alma

Si la noche fue redonda para el Barça, para el Valencia fue una pesadilla. Los de Corberán no encontraron nunca el pulso del partido, ni siquiera para maquillar el marcador. La apuesta defensiva no funcionó y el equipo se deshizo en cuanto encajó el primer gol. El centro del campo fue una autopista para los azulgrana y arriba no hubo noticias ni de Hugo Duro ni de Diego López.

Ni siquiera la presencia de 290 valientes aficionados valencianistas en el Johan Cruyff sirvió para despertar a los suyos. El técnico, impotente en la banda, no encontró soluciones ni con los cambios. Si no se reacciona, la temporada puede hacerse muy larga para los del Turia.

Antecedentes y pronóstico

El contexto no podía ser más peculiar. El Barça, obligado a peregrinar por los estadios de la ciudad mientras el Camp Nou sigue en obras, ha convertido la adversidad en motivación. Con esta victoria asciende al segundo puesto, a dos puntos del Real Madrid, y manda un mensaje nítido: el equipo de Flick es candidato al título incluso en circunstancias adversas.

El siguiente reto será el debut en Champions ante el Newcastle, donde se espera recuperar a algún lesionado y mantener la dinámica positiva. Las casas de apuestas, tras la exhibición ante el Valencia, sitúan al Barça como favorito para la victoria europea y para seguir peleando por el liderato en LaLiga.

Para el Valencia, el panorama es mucho más sombrío. El equipo necesita una reacción inmediata para no verse enredado en la zona baja, y la visita al Betis en la próxima jornada será una prueba de fuego para la continuidad de Corberán.

Curiosidades del partido y sus protagonistas

Es la primera vez que el Estadi Johan Cruyff acoge un partido de Primera División masculino.

Tres jugadores del Barça (Fermín, Raphinha y Lewandowski) firmaron doblete, algo que no sucedía desde hacía más de una década en LaLiga.

Marc Bernal volvió a jugar tras más de un año lesionado y lo hizo con asistencia incluida.

Raphinha fue suplente por un retraso, pero respondió con dos goles en menos de media hora.

El estadio, inaugurado en 2019, ha visto debutar a estrellas como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Lamine Yamal o Pau Cubarsí.

Solo 290 aficionados del Valencia pudieron presenciar en directo la debacle de su equipo.

El césped del Johan Cruyff es idéntico al del Spotify Camp Nou y tiene las mismas dimensiones que los grandes estadios europeos.

Con la resaca de la goleada aún en la retina, el Barça sonríe y el Valencia busca respuestas. Porque en el fútbol, como en la vida, a veces la diferencia entre un festín y un susto está en la actitud con la que se sale al campo.