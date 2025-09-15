España remonta un 0-2 histórico ante Dinamarca en la Copa Davis

La atmósfera en el Palacio de Deportes de Gijón olía a milagro o, al menos, a rebelión. España, con la soga al cuello tras el 0-2 del sábado, no solo sobrevivió a la eliminatoria ante Dinamarca, sino que firmó una página dorada en la historia de la Copa Davis.

La selección dirigida por David Ferrer celebra un pase a la Final a 8 de Bolonia que parecía imposible hace apenas 24 horas.

El guion del fin de semana fue tan tenso como imprevisible. Todo empezó torcido, con dos derrotas inesperadas en los individuales. Pero el domingo, el equipo español mostró esa resiliencia que solo se ve en las grandes gestas deportivas. Pablo Carreño Busta, el asturiano que volvía a sentirse líder, fue el encargado de certificar la remontada ante August Holmgren Moller, número dos danés.

Antes, Pedro Martínez Portero y Jaume Munar habían resucitado las esperanzas con un dobles memorable, y el propio Martínez Portero se erigió en héroe al salvar una bola de partido ante el impredecible Holger Rune.

Con el marcador 2-2 y todo por decidir, la responsabilidad cayó sobre los hombros de Carreño, que jugaba ante su público y en su tierra. El gijonés se impuso con autoridad a Moller (6-3, 6-4) en un partido donde la presión no le hizo temblar el pulso ni la raqueta.

El tenista español mostró esa versión sólida y serena que tantas alegrías ha dado en la Davis, especialmente en pistas rápidas y con ambiente favorable. Su efectividad con el primer servicio y la paciencia desde el fondo de la pista le permitieron neutralizar el saque potente de Moller y cerrar el pase a la fase final.

La victoria de Carreño no solo significó el punto definitivo, sino que fue la confirmación de su recuperación tras los meses de lesiones y dudas. Su celebración, con los brazos en alto y la grada en pie, simbolizó la liberación de un equipo que nunca dejó de creer.

Martínez Portero: del abismo al Olimpo

Si hay un nombre propio que merece subrayarse, ese es el de Pedro Martínez Portero. El valenciano fue el gran protagonista de la eliminatoria. El sábado, tras perder en individuales, supo rehacerse psicológicamente para formar con Munar una pareja de dobles imbatible que batió a la dupla danesa. Pero lo más épico estaba por llegar: en el cuarto partido, Martínez Portero se midió al talentoso Holger Rune, top 10 mundial y gran esperanza del tenis nórdico.

El duelo fue un thriller de casi tres horas. Rune, con su habitual mezcla de genialidad y nervios, dispuso de una bola de partido en el tercer set, pero Martínez Portero salvó el momento crítico con un revés paralelo que levantó a todo el banquillo español. Finalmente, cerró el encuentro por 4-6, 7-5 y 7-6(5), desatando la locura en la pista y en las casas de apuestas, que hasta ese instante daban a España como víctima propiciatoria.

Ferrer, un capitán de hierro

En las ruedas de prensa, David Ferrer no podía ocultar la emoción. “Este grupo ha demostrado una fe inquebrantable. Lo de hoy es algo que recordaré toda la vida”, aseguraba el alicantino. El exnúmero tres del mundo ha logrado imprimir al equipo un espíritu combativo y una capacidad de sufrimiento que recuerda a sus mejores tiempos en la pista. Para Ferrer, llegar a Bolonia era el objetivo, pero hacerlo con una remontada inédita —es la primera vez que España levanta un 0-2 adverso en la Davis— tiene un sabor especial.

La Final a 8 de Bolonia: expectativas y apuestas

Con el billete asegurado, España se suma a las mejores selecciones del mundo en la Final a 8, que se celebrará en Bolonia el próximo noviembre. El sorteo aún no se ha realizado, pero las casas de apuestas ya sitúan a España entre las favoritas, junto a Italia, Francia y Australia. Sin embargo, el escepticismo es razonable: las lesiones han lastrado el año de algunos jugadores clave y el formato comprimido de la fase final deja poco margen para el error.

Las estadísticas avalan la solidez del equipo español en eliminatorias a vida o muerte, pero el factor físico será determinante. Los analistas apuntan a la importancia de contar con un Carreño en forma y la consolidación de Martínez Portero como alternativa fiable.