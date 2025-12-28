  • ESP
Vuelve al raid más exigente del mundo tras cuatro años de ausencia

Jesús Calleja se prepara para el Dakar 2026

El aventurero español pilotará un prototipo Santana y desvela su miedo a ser copiloto; habla de la vigencia de Carlos Sainz y del papel de Fernando Alonso

Jesús Calleja PD.
Jesús Calleja volverá a competir en el Rally Dakar en 2026, después de haber permanecido ausente cuatro años. En esta edición pilotará un prototipo de Santana y afrontará el reto con la misma entrega que le caracteriza. En una entrevista con Marca, el presentador habló del encanto del Dakar y de lo que implica estar afincado en Arabia durante la temporada, dejando claro que para él estas pruebas son como unas vacaciones largas, aunque con muchas complicaciones logísticas y personales.

Sobre Carlos Sainz y Fernando Alonso, Calleja afirmó que es más probable que Sainz siga sumando victorias en el Dakar que él incluso se anime a ir al espacio. El aventurero elogió la trayectoria del piloto de autos y su capacidad de seguir compitiendo a alto nivel, incluso con la experiencia acumulada. En cuanto a Alonso, Calleja comparó la estamina y el rendimiento del ovetense con el propio Félix de los 25 años, destacando que la juventud competitiva de Alonso continúa vigente.

El presentador explicó que no podría ser copiloto de nadie por un miedo que no ha podido superar. Relató una anécdota de Abu Dhabi, cuando entrenó con Alonso para el Dakar y él prefirió negarse a ir de copiloto, consciente de que su valentía no iguala la destreza de quien conduce. Aun así, subrayó que el equipo que ha formado para el Dakar tiene potencial suficiente para pelear por la victoria, y dejó claro que si el coche funciona, Fernando podría estar en la senda del triunfo.

En definitiva, Calleja mantiene la ilusión intacta y confía en que el equipo y el coche que han armado pueden dar la talla para competir al más alto nivel.

