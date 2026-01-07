Dónde, cómo y cuándo ver por TV los partidos de la Supercopa de España

El fútbol español comienza el año con intensidad en el desierto.

Este miércoles, 7 de enero de 2026, el Alinma Stadium de Yeda acoge la primera semifinal de la Supercopa de España, donde un FC Barcelona que defiende su título se mide ante un Athletic Club que llega con ganas de sorprender.

Mañana, 8 de enero, será el momento del gran derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, prometiendo emociones fuertes en Arabia Saudí.

La final se disputará el domingo 11 de enero. Todos los encuentros comenzarán a las 20:00 hora peninsular española (22:00 hora local), y si hay empate, se irán directamente a penaltis, sin prórrogas.

Los aficionados tienen todas las facilidades para no perderse nada.

Tanto Orange TV como Movistar Plus+ ofrecerán en exclusiva cada uno de los partidos, con calidad alta y extras como entrevistas una vez finalizados los encuentros.

Los clientes de Orange que cuentan con fútbol lo verán sin coste adicional; incluso aquellos suscritos a Orange TV Libre podrán disfrutar gratis de la final.

También hay opciones digitales para seguir la competición desde móviles, tablets o smart TVs.

En Yeda, el King Abdullah Sports City, que tiene capacidad para más de 60.000 espectadores, repite como sede fija desde 2019, un lugar que ya acumula historia y trofeos para el Barcelona (15 Supercopas) y el Real Madrid (13).

Calendario completo al detalle

Aquí está el programa detallado, para que nadie se pierda ni un solo instante:

Partido Fecha Hora España (local) Canales TV Barcelona – Athletic Miércoles 7 enero 20:00 (22:00) Orange TV, Movistar+ Atlético – Real Madrid Jueves 8 enero 20:00 (22:00) Orange TV, Movistar+ Final Domingo 11 enero 20:00 (22:00) Orange TV, Movistar+

El formato final four lleva ya siete ediciones realizándose: compiten el campeón y subcampeón de Liga y Copa, además de los siguientes clasificados en Liga.

En esta edición están presentes el Barcelona (campeón tanto en Liga como en Copa 2024/25), el Real Madrid (subcampeón doble), el Atlético (tercero en Liga y semifinalista en Copa) y el Athletic (cuarto en Liga). Este torneo marca la debut del técnico Xabi Alonso con el Madrid, aunque no podrá contar con Mbappé, quien se queda fuera por una lesión muscular tras haber brillado con un hat-trick ante el Betis; sin embargo, cuenta con la emergente figura de Gonzalo García, quien anotó tres goles en ese mismo encuentro. El Atleti llega confiado tras haber goleado al Madrid por 5-2 en Liga y cuenta con las esperanzas puestas en Julián Álvarez, quien ha tenido un rendimiento irregular últimamente (solo un gol en siete partidos), además del siempre fiable portero Oblak.

El día de hoy es crucial para un Barcelona que llega algo tocado: Lamine Yamal es duda por molestias físicas, pero intentará defender su título conseguido tras vencer al Madrid por 5-2 la temporada pasada. E

l Athletic también viene dispuesto a dar guerra tras caer previamente en semifinales. El derbi del jueves promete emoción a raudales: Simeone frente a Alonso, colchoneros cuartos en Liga con 38 puntos contra los segundos blancos que suman 45. El Atleti empató recientemente 1-1 contra la Real Sociedad; mientras tanto, el Madrid arrolló al Betis por un contundente 5-1. ¿Repetirá el resultado del duelo liguero? En este tipo de encuentros todo puede suceder, y la atmósfera del desierto árabe añade aún más pasión.

La cantidad económica involucrada aporta un extra de intensidad a la competición. La Supercopa 2026 ofrece premios sustanciosos; se espera que el campeón se lleve la mayor parte –los datos oficiales indican que quien se alce con la victoria obtendrá la mayor recompensa económica, seguido del finalista y los semifinalistas–.

Solo participar ya resulta rentable: los cuatro clubes ganan millones simplemente por estar presentes en Yeda, lo cual es un alivio económico durante esta temporada tan exigente. Aunque tanto el Real Madrid como el Barcelona son líderes habituales en ingresos, el Atleti busca llevarse una parte que ayude a impulsar su proyecto. Las críticas hacia la sede siguen existiendo –Rafael Louzán ha salido al paso para desmentirlas–; no obstante, todos los clubes parecen firmar encantados cuando ven los cheques.

Los pronósticos nos llevan a mirar con atención crítica: hoy parece que el Barcelona parte como favorito ante el Athletic (las cuotas apostadas favorecen a los culés), pero la situación de Yamal podría jugarle una mala pasada al equipo catalán. En cuanto al derbi, las apuestas están equilibradas; si bien el Madrid tiene potencial para ganar, no hay que subestimar al Atleti ni su ventaja del campo neutral –recordemos su triunfo por 5-3 en las semifinales del año pasado–. Una final entre Madrid y Barça parece probable nuevamente; aunque no hay que olvidar que este desierto también guarda sorpresas inesperadas.

¿Veremos algún milagro bajo la forma de un penalti sin prórrogas? Alonso, ex jugador rojiblanco sabe bien que aquí no hay lugar para compasiones.

Los equipos comienzan su preparación intensiva. El Madrid ha convocado sin riesgos innecesarios: es probable que veamos a Gonzalo como titular; por otro lado, están fuera tanto Trent como Militão por lesiones. El Atleti cuenta con una alineación lista compuesta por jugadores como Baena, Simeone hijo, Koke, Griezmann, Sorloth y Llorente.

En cuanto al Barça, parece estar mejorando su forma; mientras tanto, aunque algo irregular últimamente, el Athletic puede ser letal en eliminatorias importantes. Esta Supercopa representa una oportunidad única para conseguir ese primer título del año 2026; quien gane saldrá reforzado moralmente mientras que quien pierda volverá a casa con una resaca desértica difícil de olvidar. Hoy comienza este espectáculo tan esperado y ya se siente cómo tiembla todo lo relacionado con el fútbol español.

El legendario Barcelona acumula ya 15 trofeos Supercopa; sus últimas cuatro ediciones han tenido victorias alternas sobre Madrid.

El Real Madrid busca sumar su décima tercera copa tras haber ganado ya trece veces.

El Athletic ha conseguido tres títulos hasta ahora; su última victoria fue en 2021.

Por último está Atleti con dos títulos obtenidos desde aquel enfrentamiento contra… ¡Madrid! en 2014.

Yeda aguarda goles espectaculares, momentos dramáticos e incluso algún milagro bajo las estrellas saudíes.

Curiosidades sobre la Supercopa y sus protagonistas