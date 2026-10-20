Dónde, cuándo y cómo ver el PSG-Barça de este 20 de octubre

París se alista para una velada espectacular de Champions. El Paris Saint-Germain se mide al FC Barcelona este martes, 20 de octubre de 2026, en el Parque de los Príncipes, donde se disputará uno de los choques más emocionantes de la tercera jornada de la fase de grupos.

Los culés llegan a este enfrentamiento con la determinación de mantener su racha de victorias en la temporada, mientras que el PSG se presenta como el actual bicampeón de Europa. Se prevé un ambiente electrizante y un margen de error muy estrecho. En este tipo de encuentros, cualquier despiste o error en la salida podría acabar costando caro, incluso más que un billete comprado a última hora.

Horario y estadio

El PSG-Barça dará inicio a las 21:00 horas en la España peninsular, 20:00 en Canarias. El duelo se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes, en París, donde el conjunto francés espera contar con el respaldo de su afición.

Dato Información Fecha Martes, 20 de octubre de 2026 Hora en España 21:00 Estadio Parque de los Príncipes, París Competición UEFA Champions League 2026-2027 Jornada Tercera de la fase de grupos

En territorio francés, el encuentro también empieza a las 21:00. En Latinoamérica, los horarios varían según el país: será a las 14:00 en Colombia, Perú y Ecuador, y a las 16:00 en Argentina, Chile y Uruguay.

Dónde verlo en televisión y por internet

En España, quienes deseen seguir el partido podrán hacerlo a través de Movistar Liga de Campeones, incluido dentro de la oferta de Movistar Plus+. También estará accesible mediante la aplicación y el sitio web de la plataforma para aquellos abonados que hayan contratado el paquete correspondiente.

La transmisión internacional dependerá del país en cuestión. La distribución anunciada contempla las siguientes opciones:

España: Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones.

Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones. Francia: Canal+.

Canal+. Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium, según el país.

ESPN y Disney+ Premium, según el país. México: Max y TNT Sports.

Max y TNT Sports. Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Univision y ViX.

Paramount+, TUDN, Univision y ViX. Brasil: TNT Sports y SBT.

Cabe señalar que las condiciones de emisión pueden variar por derechos locales y horarios de programación. Por ello, es aconsejable verificar la parrilla de la plataforma antes del comienzo. La Champions tiene la peculiaridad de convertir una suscripción claramente válida en una búsqueda frenética del canal adecuado cinco minutos antes de que ruede el balón.

Cómo seguir el partido online

Para quienes no puedan disfrutarlo en televisión, existen varias alternativas legales. Movistar Plus+ permitirá la emisión en directo en España, mientras que diferentes medios deportivos ofrecerán narración minuto a minuto, alineaciones, estadísticas y seguimiento de las jugadas clave.

La antesala del partido permitirá conocer las alineaciones iniciales aproximadamente una hora antes de que empiece el encuentro. Tras el pitido final, el análisis deberá centrarse en la presión que ejerza el Barça, la capacidad del PSG para aprovechar los espacios y la eficacia de ambos equipos en las áreas.

El Barça de Hansi Flick se enfrenta a un reto particularmente complicado a domicilio. Su posible ventaja radica en una circulación de balón ágil y la presión tras la pérdida. El PSG, en contrapartida, intentará imponer su ritmo, abrir el campo y llevar el partido hacia un escenario de transiciones rápidas. En un choque con tanto potencial ofensivo, defender bien no solo implica replegarse, sino también evitar regalar el balón.

Un duelo con pronóstico abierto

El hecho de jugar en casa otorga al PSG una ventaja inicial, pero el Barcelona llega con un rendimiento perfecto y suficiente talento para disputar tanto la posesión como el resultado. Las cuotas, que se conocerán en las casas de apuestas, reflejarán probablemente un enfrentamiento equilibrado, con una leve inclinación hacia el equipo parisino por su condición de local.

Es recomendable tomar los pronósticos con precaución. Un gol temprano puede cambiar radicalmente el desarrollo del partido, y las estadísticas previas no siempre resisten el primer córner mal defendido. La clave reside en quién gestione mejor las pérdidas, mantenga las vigilancias defensivas y controle el ritmo durante los primeros veinte minutos.

Curiosidades del PSG-Barça