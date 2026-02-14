Euroliga: el Real Madrid logra una victoria agónica ante el Partizan a pesar de una segunda mitad de pena

El Real Madrid de baloncesto vivió un intenso encuentro en la Belgrade Arena el pasado 13 de febrero, donde logró un triunfo vital en la jornada 28 de la Euroliga.

Con un marcador final de 77-73, los blancos cortaron una racha de tres derrotas consecutivas fuera de casa y alcanzaron su victoria número 17, lo que les mantiene en zona de playoffs.

Trey Lyles y Mario Hezonja destacaron con 14 puntos cada uno, mientras que Walter Tavares contribuyó con 13 puntos y 7 rebotes.

Sin embargo, fue Andrés Feliz quien se convirtió en el héroe del partido al anotar un triple crucial a solo 39 segundos del final (74-71). Por su parte, Sterling Brown lideró al Partizan con 14 puntos, aunque no estuvo presente Cameron Payne; además, Dwayne Washington aportó 13 y Isaac Bonga casi logra un doble-doble con sus 12 puntos y 8 rebotes.

La primera mitad fue un auténtico espectáculo para los merengues.

Los dirigidos por Sergio Scariolo tomaron rápidamente las riendas del juego: un parcial inicial de 8-0 con cinco puntos anotados por Lyles cerró el primer cuarto a su favor (19-20). En el segundo cuarto, una defensa sólida y un buen movimiento del balón llevaron a un parcial de 6-16 que amplió la ventaja hasta el 25-36. La frescura de jugadores como Theo Maledon, Gabriel Deck y Usman Garuba, sumada a las respuestas de Hezonja y Tavares, mantuvo a raya al equipo local. Al descanso, el marcador reflejaba un cómodo 33-43. En el tercer cuarto, la ventaja llegó a ser de 15 puntos (45-60), gracias a las aportaciones de Feliz, Chuma Okeke, y más intervenciones de Hezonja. Todo parecía encaminado hacia una victoria clara.

Sin embargo, se presentó el gran pecado de esta temporada: una segunda mitad desastrosa. El equipo del Partizan, respaldado por su apasionada afición, despertó gracias a varios triples certeros y comenzó a recuperar confianza. Los blancos perdieron precisión en ataque, fallaron en los rebotes defensivos y cedieron la iniciativa al rival. Al inicio del último cuarto, los serbios habían tomado la delantera (63-62). A pesar de que Madrid mostró garra defensiva para resistir, sufrió hasta el último instante. Un parcial final de 6-2, con canastas decisivas de Deck y Tavares, además de tiros libres anotados por Facundo Campazzo y Hezonja, selló la novena victoria consecutiva ante el Partizan desde el año 2000. Esta fue solo la quinta victoria fuera de casa en Euroliga durante esta temporada.

La irregularidad se presenta como el talón de Aquiles del equipo blanco. Dominan ciertas rachas pero colapsan cuando más aprieta la situación. En Belgrado, aunque la defensa fue clave para salir airosos, su ofensiva flaqueó notablemente: únicamente lograron anotar 22 puntos en el último cuarto. Aunque Scariolo confió en rotaciones clave como las de Lyles (PIR 20) y Hezonja (17), este bajón tras el descanso deja entrever signos de fatiga o falta de concentración. Si comparamos estadísticas: Madrid promedia 87.6 puntos frente a los 80.3 del rival, además tiene ventaja en rebotes (37.6 contra 31.6) y asistencias (18.3 frente a 16.8). Sin embargo, ante el Partizan, esa superioridad se desvaneció durante esos fatídicos veinte minutos.

Jugador clave Puntos Rebotes PIR Trey Lyles (RMB) 14 – 20 Mario Hezonja (RMB) 14 – 17 Walter Tavares (RMB) 13 7 15 Sterling Brown (PAR) 14 – – Isaac Bonga (PAR) 12 8 13.7

El calendario se aprieta: dentro de apenas dos días disputarán liga contra Málaga (domingo, a las 19:00). Aunque hay pronósticos optimistas, hay cierto escepticismo: si repiten sus errores habituales, podrían encontrarse con una sorpresa por parte del equipo local, Unicaja. Las apuestas otorgan al Madrid como favorito (-4.5 puntos), con una cuota de victoria visitante situada en 1.85; sin embargo, el over/under está fijado en 160.5 lo que sugiere que podría ser un partido emocionante. ¿Lograrán superar sus pecados o madurarán como equipo? La Euroliga no perdona tropiezos.

Curiosidades : Esta es la novena victoria consecutiva del Real Madrid ante el Partizan en Euroliga; los serbios no saben lo que es ganarles desde hace casi dos décadas. El exjugador del Partizan, Andrés Feliz , tuvo su momento de venganza al anotar el triple decisivo. La afición en la Belgrade Arena vibró especialmente tras la suspensión de Dylan Osetkowski justo antes del partido. El cedido Trey Lyles lidera al equipo con un promedio impresionante de PIR (20). Madrid ha conseguido solo cinco victorias como visitante en esta Euroliga; esta ha sido indudablemente la más sufrida.

:

Un respiro que sabe a poco pero que mantiene viva la esperanza por los playoffs.