El Real Madrid va al infierno del Osasuna a defender su liderato con Bale y sin Hazard

Partidos como el de este 9 de febrero de 2020, en el infierno de El Sadar, son los que marcan de qué pasta está hecho el equipo.

El Real Madrid se mide este domingo al Osasuna (16:00 horas, Defensa Central y Movistar LaLiga) y Zidane recupera a Gareth Bale para la causa, aunque sigue sin contar con Eden Hazard.

Como subraya Aleix Generó en Defensa Central, el equipo blanco quiere dejar claro que el K.O copero fue un accidente.

Eso exige volver de Pamplona con los tres puntos.

Lo dice Zidane: “Lo bueno es que tenemos el siguiente partido muy pronto”.

Es la ley en la capital de España. Lo sabe Zizou como el que más.

Para el choque en El Sadar, un estadio de minas, (“Que miedo me da, que miedo me da, ser del Madrid y jugar en El Sadar”, cantan los rojillos en cada visita del Real Madrid) no estará Eden Hazard.

Se ha optado por la solución más lógica, tal y como deseaban desde la cúpula madridista, el belga se quedará en Madrid. Vuelven, eso sí, Casemiro, Gareth Bale, Lucas Vázquez y Carvajal.

También cabe destacar el regreso de los ‘invictos’ Courtois, Mendy o Varane para reforzar la línea defensiva.

Zidane, en referencia al once titular, duda entre un nuevo cambio de sistema (pasar al 4-3-2-1, para empezar a hacerle hueco a Eden Hazard y no tener que ‘cargarse’ a Vinicius Júnior con la vuelta del crack de La Louviére) y optar por un clásico 4-3-3 o volver a apostar por el 4-5-1. Ese baile de sistemas dictará la alineación titular de los madridistas para redimirse de la eliminación en Copa del Rey y seguir a velocidad de crucero en la Liga.

Ficha técnica: