Cristóbal Soria revienta con la victoria del Madrid: «¡No ha ganado todavía LaLiga!»

La victoria del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid ayer domingo 12 de diciembre ha provocado enfados en muchos de los considerados como antimadridistas.

En el programa ‘El Chiringuito‘ que se emite a partir de las 00.00 horas, debaten sobre los temas de última hora del mundo del fútbol. El control del programa de ‘Atresmedia’ lo tiene Josep Pedrerol y uno de los tertulianos más famosos es el antimadridista Cristóbal Soria.

El sevillano no aguanta la buena racha de los blancos y ante la pregunta de Pedrerol sobre si El Real Madrid ha ganado a estas alturas LaLiga estalló:

«¡Nooo! ¡Rotundamente no! ¡Rotundamente no! ¡Que no nos hemos comido todavía los mantecado ni los turrones!¡ No!»