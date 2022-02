GolDeGodín, sobre el Atleti-Manchester de Champions: «Cristiano me da pavor»

Desde ‘El Var de Periodista Digital’ continuamos con las entrevistas. La primera invitada fue Danae Boronat, y le siguió Usuario Arroba.

Esta vez, el turno es para GolDeGodín, autor del libro ‘Cho10: la década que transformó al Atlético de Madrid’.

P.: Muy buenas Luis Miguel, lo primero de todo bienvenido a ‘El Var de Periodista Digital’. Luis Miguel o más conocido cómo GolDeGodín, es autor del libro el Cho10: la década que transformó al Atlético de Madrid. ¿Quién es Luis Miguel?

R.: Un chaval de Madrid de 27 años que le encanta escribir y ama al Atlético de Madrid y, por ende, a Simeone y le pareció bien la excusa de los 10 años del Cholo en el Alteti para este proyecto que le ha hecho mucha ilusión.

CUENTA DE TWITTER

P.: Bueno también eres una auténtica celebridad en twitter. Más de 25.000 seguidores. ¿Cómo nació esa idea?

R.: No sé si yo diría tanto celebridad. Nació en 2014, justo después de ganar la liga. En el verano después de ganar la liga en vez de utilizar el twitter personal en la que solo tenía amigos para hablar del Atleti me creé esta cuenta para centrarla solo en el Atleti.

P.: ¿Y por qué en este tipo de cuentas se suele llevar el anonimato?

R.: Es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé. Cómo doy opiniones que a lo mejor a la gente le puede no gustar yo estoy mejor así.

CHO10: la década que transformó al Atlético de Madrid

P.: Hablemos de tu libro. Prácticamente se lo dedicas al Cholo. ¿Qué es para un atlético el ‘cholismo’?

R.: Para mi que soy un atlético de los 90, para mi es todo. Yo solo conocía mediocridad y derrotas y un hombre que nos sacó de eso y te pone en la élite siempre tendrá mi agradecimiento y amor incluso.

P.: ¿El cholismo traspasaría lo meramente futbolístico y se podría considerar cómo una representación a la forma de encarar la vida en todos los aspectos?

R.: Para mi si. Es absolutamente eso, de que hay pocas cosas que no se puedan conseguir si no trabajas mucho, de que hay pocas cosas imposibles. El hecho de llevarlo como filosofía es también cómo una lección de vida, si vas poco a poco superando cosas se puede conseguir mucho.

P.: También hablas de los grandes momentos de estos 10 años del Cholo en el Atleti ¿Con qué momento has disfrutado más?

R.: Yo siempre me quedo con dos. Siempre se me ocurre la final de copa al Madrid en el Bernabéu. Fue en 2013, tenía 17 años y nunca había visto ganar al Madrid. El ganarles por primera vez en su estadio en una final es de película. También me quedo con la liga de este año por el sufrimiento final. Yo estaba segurísimo de que no la íbamos a ganar y ese final con el partido ante Osasuna es el otro momento.

LAS FINALES DE CHAMPIONS

P.: Por el contrario, ¿con qué momento has sufrido más?

R.: De dolor las dos finales, de sufrimiento agobio pues el partido de Osasuna.

P.: Pero de tristeza, a lo mejor a llorar incluso ¿ha habido algún momento exacto?

R.: Sí, sí, la segunda final sobre todo. Eso fue dolor puro. La primera me costó un poco menos asumirlo porque acabamos de ganar la liga.

P.: ¿Consideras al Cholo cómo la figura más importante del Atleti?

R.: Yo sí lo considero, pero entiendo que la gente diga Luis -Aragonés-. Mi padre por ejemplo piensa que es Luis y hay mucho debate en eso. Pero más allá de esos dos no creo que haya mucho debate.

P.: En este arranque de temporada se está viendo a un Atleti mucho más frágil en defensa. 30 goles en 22 jornadas si no me equivoco que demuestran que este es el Atleti más frágil del Cholo ¿Crees que ese estilo ofensivo que está intentado adoptar no acompaña y debería optar por un estilo más defensivo cómo anteriormente?

R.: Yo es que tampoco creo que haya dejado el estilo defensivo. Lo que creo es que sigue intentando defender con jugadores que no saben defender, para mí. Muchas veces pasa que marcamos un gol y el equipo se echa para atrás. El problema es que eso no funciona porque cada ocasión del rival es gol y es contraproducente, No creo que deba cambiar el sistema ni el estilo, si no los jugadores.

¿FINAL A LA ETAPA DEL CHOLO COMO TÉCNICO ROJIBLANCO?

P.: Ahora mismo el Cholo está más entredicho que nunca ¿Crees que es el entrenador apropiado para el Atlético de Madrid o crees que su etapa cómo rojiblanco ha terminado ya?

R.: No, no opino que haya terminado ya. Yo creo que debe terminar cuando decida él que deba terminar. Eso pasa con ciertas leyendas en todos los equipos. Creo que sí es el indicado pero solo si se ve con ganas y con fuerzas, si no no debería tener problemas de dar un paso al lado. Pero por supuesto que creo que es el indicado, acaba de ganar una liga.

P.: Y si en el supuesto caso de que en verano dé ese paso al lado ¿quién creerías que sería el entrenador perfecto para suplirlo?

R.: Es una pregunta dura. No lo sé. Primero te voy a decir lo que creo que van a hacer y es subir a Gabi o Torres. Pero si viene de fuera es que no creo que se asemeje a lo perfecto. Si fuese posible, me encantaría Conte, siendo muy distinto. Pero en esa idea, intensidad, ser uno más de la afición podría asemejarse un poco y que la transición no sea demasiado dura. Pero yo soy de los que piensa que el entrenador que venga después de Simeone va a tener un trabajo complicadísimo y me cuesta trabajo que un entrenador de élite quiera venir a un equipo que lleva más de 10 años con un entrenador.

CRISTIANO RONALDO

P.: Y ahora mismo con los malos resultados se está barajando mucho la opción de caer eliminado contra el United de Cristiano ¿Pasará el Atlético de Madrid la eliminatoria?

R.: La única razón por la que tengo algo de dudas es porque me dicen que el United está igual de mal. Si no, no tendría ninguna duda porque el Atleti es anticompetitivo. Es que se me ocurren pocos rivales de los 16 que quedan en la Champions que el Atleti pudiese eliminar. También estábamos mal hace dos años y eliminamos al Liverpool, el Atleti es un equipo muy extraño. Y Cristiano sí. A mi me da pavor Cristiano Ronaldo. Es verdad que no está en su mejor momento y esperemos que se tranquilice un poco.

P.: ¿Ficharías a Cristiano para el Atlético de Madrid?

R.: No. Pero porque hay jugadores que no deben jugar en determinados equipos y no creo que él quisiese venir. Si no fuese todo lo que le ha rodeado sí, pero no.

P.: ¿Qué significa para un colchonero que se le califique por parte del eterno rival cómo segundones?

R.: Yo creo que ha cambiado un poco la cosa. A mí me dolía muchísimo más el que un madridista me dijese que no le caíamos bien, que no le importaba el Atleti porque no le ganaba a nadie… A mi eso me dolía más que el pique que hay ahora, que es evidente que el pique ha vuelto. Yo llegué a escuchar a madridistas diciendo que preferían que la liga la ganase el Barça al Atleti. Lo de eternos segundones, bueno, no me molesta demasiado.

PREGUNTAS CORTAS

P.: Diego Costa o Falcao.

R.: Falcao

P.: Escribir otro libro o que el Atleti ganase la Champions.

R.: Iría junto, así que, que el Atleti gane la Champions.

P.: Ídolo o referente de pequeño.

R.: Fernando Torres.

P.: Ídolo o referente ahora.

R.: El Cholo.



P.: Fichaje que harías para el Atlético de Madrid.

R.: En un plano posible Azpilicueta.

P.: ¿Y dentro de un plano imposible?

R.: Haaland.