El Real Madrid, a punto de fichar a un viejo deseo de Ancelotti

El Real Madrid ya trabaja en la temporada 2022/23.

Con LaLiga prácticamente sentenciada -sólo le hace falta conseguir un punto de los quince que quedan-, los blancos sólo piensan en las semifinales de la Champions League contra el Manchester City.

O no tanto como parece. Y es que, Florentino y los suyos se han puesto manos a la obra para apuntalar la próxima campaña una plantilla con algunas carencias en ciertas zonas.

Con Mbappé como máximo objetivo de cara al mercado veraniego y con esperanzas de poder fichar también a Haaland, el Real Madrid está a punto de cerrar a uno de los centrales del momento: Antonio Rudiger.

El central alemán termina contrato este verano con el Chelsea y, tal y como dijo su entrenador Tomas Tuchel ante los medios, Rudiger no renovará su contrato y busca un nuevo destino:

« La situación es que se quiere ir del equipo . Me lo ha dicho en una charla privada que hemos tenido. Le hemos dado todo, yo y el club, pero no podemos pelearlo más debido a las sanciones. Sin esas sanciones, al menos podríamos seguir peleándolo, pero tenemos las manos atadas en este momento. No nos lo tomamos como algo personal, es su decisión», dijo Tuchel.

El bueno de Antonio ya era uno de los objetivos del club, pero las altas pretensiones económicas que pedía –unos 11 millones netos por temporada– fue motivo suficiente para descartar su fichaje.

Pero la situación ha dado un giro de 180º, pues el central, al no concretar ninguna oferta de ningún club que cumpliera sus expectativas económicas, ha aceptado -o está a punto- una ficha de 7 millones al año por parte del Real Madrid.

Y es que, el deseo del futbolista germano no es otro que recalar en las filas de Concha Espina. Todo apunta a que su fichaje se concretará a lo largo de esta semana, ya que el club blanco es consciente de que el central es uno de los más deseados por parte de los grandes clubes europeos y por ello ha acelerado la operación.

Además, la eliminatoria entre el Real Madrid y el Chelsea fue clave, pues Rudiger dio una auténtica exhibición en la vuelta, con un tanto incluido, y los merengues decidieron retomar su fichaje.

Ancelotti le quiere sí o sí y reforzar una defensa que ha hecho sufrido mucho esta temporada. Consciente de que Alaba y Militao son dos futbolistas claves en su esquema, a pesar de que tiene a Nacho como comodín, su desconfianza total en el cuarto central de la plantilla, Vallejo, hace que tiemblen las piernas al italiano cada vez que el austriaco y el brasileño faltan a una cita.

Además, la entrada de Rudiger a la defensa blanca permitiría a Carletto disponer de más opciones. Alaba pasaría al lateral izquierdo, donde ha jugado gran parte de su carrera en el Bayern de Múnich y donde ha demostrado con creces su clara vocación ofensiva.

El damnificado en ese caso sería Mendy. El francés, un futbolista excelente en lo defensivo y con carencias en lo ofensivo, está sufriendo esta temporada más lesiones de las esperadas y no le viene mal mayor competencia en ese lateral izquierdo que lleva liderando desde que aterrizó a la capital.

Además de inminente, Fabrizio Romano, uno de los periodistas mejor informados en cuanto a mercado de fichajes se refiere afirma que «el Real Madrid ha llegado a un acuerdo verbal con el futbolista».

Real Madrid have reached verbal agreement with Antonio Rüdiger. Contract not signed yet – but Real Madrid are now closing on Rüdiger deal on a free: here we go soon! ⚪️🤝 #RealMadrid

It’s gonna be a long-term deal. Final details to be discussed soon, before signing the contract. pic.twitter.com/Jn0uvP0UQa

