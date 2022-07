Miguel Galán, el ‘enemigo’ público de Rubiales: «Tarde o temprano será destituido como hicimos con Villar»

Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores (CENAFE), está en boca de todos estas últimas semanas.

Su denuncia contra Rubiales a la Fiscalía Anticorrupción por el caso de la Supercopa de España, la cual trasladó a Arabia Saudí con ayuda de Gerard Piqué, jugador del Barça y fundador de la empresa Kosmos, provocó que una jueza de Majadahonda haya aceptado la querella y se haya abierto diligencias de investigación contra el presidente de la RFEF y el central por administración desleal y corrupción.

El presidente de CENAFE visitó el espacio deportivo, ‘El VAR de PD‘:

Denuncias a leyendas del fútbol como Fernando Torres o Zidane

«Es público y notorio que denuncié a Zidane o a Fernando Torres. Lo hago porque ellos quieren ejercer de entrenador sin tener la titulación correspondiente y no se puede. Hay muchos futbolistas que creen que por haber sido grandes estrellas del fútbol con su nombre vale. Y siempre me han dado la razón cada vez que he denunciado. En el caso de Zidane le inhabilitaron tres meses. siempre he denunciado los privilegios que tienen los exfutbolistas a la hora de obtener el carnet de entrenador en la propia Federación Española de Fútbol (RFEF)».

En 2017 ya denunció a Villar y ahora a Rubiales

«En la denuncia a Villar luego vino su destitución. Gracias a esa denuncia destituimos a Villar, que parece que no fue nadie y era la persona que más mandaba en el fútbol español durante 30 años. ¿Qué pasa ahora con Rubiales? Cuando puse la denuncia en Fiscalía Anticorrupción me decían que no había nada ilegal, solo que era poco ético. Pues ahora, una jueza de Majadahonda ha abierto diligencias de investigación y ha aceptado la querella por presunto delitos de administración desleal y corrupción de negocios contra Rubiales y Piqué. Porque la Supercopa de España es una organización estatal y según el CSD, son funciones públicas delegadas. Por tanto, no puedes ofrecer la organización de esa competición a un ‘amiguete’ como Piqué, si no que lo tienes que sacar a un concurso público. Si fuese privado sí podrían. Ahí es donde puede estar el delito de corrupción en los negocios.

¿Tiene Rubiales los días contados?

«Creo que sí. Tarde o temprano será destituido como hicimos con Villar o va a ser inhabilitado por un juzgado. Sería bueno que él diera un paso adelante y dimitiera. Estamos acudiendo a un esperpento, es decir, graba a ministros, al presidente del gobierno y le amenaza con no realizar el Mundial 2030, grabó también a Irene Lozano, expresidenta del CSD. Ahora se sabe que puso detectives privados a un periodista de ‘El Mundo’, al presidente de la AFE. A mí también me puso detectives durante 6 meses. Es el Villarejo federativo. ¡Qué confianza va a tener este gobierno en el presidente de la RFEF que lo graba y luego lo guarda para amenazar? Tiene los días contados porque no se puede confiar en él. Espero que Franco, el presidente del CSD, tome ya medidas y mande al TAD su inhabilitación».

¿Tienes en mente ser el próximo presidente de la RFEF?

«No. No lo descarto pero no lo tengo en mente. Yo ya tengo cubierto mis expectativas. Yo soy una víctima de Villar y de Rubiales, como todos los entrenadores de España que no han querido hacer el curso de entrenadores con ellos -con la RFEF- porque ellos no han asumido pacíficamente la ruptura del monopolio de formación de entrenadores que tenían anteriormente cuando yo fundé CENAFE. Además, he sufrido todo tipo de represalias: amenazas de muerte, detectives privados, me han cerrado centros… Yo lo único que hago es defenderme. Entonces, lo de presentarme públicamente en contra de Villar en su momento fue una manera de decir ‘aquí estoy yo’ se llame como se llame. Y se fue Villar y vino Rubiales, que va a cobrar la misma suerte. Los entrenadores de fútbol sufrimos una discriminación por parte de la RFEF y por ello no voy a parar de ponerle todo mi empeño para que ello cambie. Haciendo un símil futbolístico la mejor defensa es un buen ataque. Por ello no descarto la presidencia de la RFEF, pero no es mi prioridad».

Su denuncia contra Rubiales, ¿cosa de Tebas?

«Yo con Tebas he tenido siempre una relación cordial. Pero ya está. Tebas nunca me ha dicho que querellas tengo que poner, siempre he sido muy autónomo. Tengo buena relación con él, pero eso no significa que pueda ser crítico con las cosas que pueda hacer Tebas. Pero que queda claro que nunca, ni con Villar ni con Rubiales, he tenido directrices de LaLiga o de Tebas. Evidentemente he tenido un apoyo mediático de él. Al igual que yo también le hubiese apoyado a Tebas en caso de que le hubiese denunciado porque ambos tenemos el mismo objetivo: acabar con la corrupción presidencia de la RFEF. Mi reunión con Gerardo González -supuesta mano ejecutora de Tebas, tal y como apuntó ‘OkDiario’- viene porque yo ya le conocía pero no personalmente. Yo quiero conocer a todas las personas que puedan darme información sobre la gestión de Rubiales al frente de la RFEF. Además, hablamos de muchas más cosas, pero hablamos de él obviamente porque ambos somos enemigos de Rubiales. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Pero ni Gerardo González ni Tebas me han influenciado a la hora de denunciar a Rubiales, esa decisión estaba tomada desde hace tiempo. Rubiales pasará a la historia como el presidente con más conflictos de toda la historia de la Federación. Se lleva mal con todo el mundo. Menos con Ramos y Piqué, claro. Lo que yo no entiendo es que sigue en sus trece. Ya vio como echamos a Villar y sigue haciendo lo mismo, grabaciones, prácticas mafiosas… Me ha puesto de mote ‘querelleitor’, pero será mejor eso que acudir a prácticas ilegales».

«Vino un hombre a mi oficina con una pistola a amenazarme»

«Fue esperpéntico. Fue un episodio del Club de la Comedia. A mi que más me da que seas de Motril. O como dices que tienes miedo de que te metan un fardo de cocaína en el maletero del coche, o lo del tiro en la nuca. A mí me han dicho de todo también, vino a un hombre a mi oficina con una pistola hace siete u ocho años. Estuvo hablando conmigo y en un momento de la conversación me enseñó la pistola. Esto tiene un coste o peaje, pero no tengo miedo a nadie ni a nada».

¿Crees que Rubiales te tiene miedo?

«Si no lo tiene debería tenerlo. Destituí al hombre más poderoso del fútbol como fue Villar con una denuncia mía. Si eso no le vale… Ya he logrado que la Fiscalía le abra investigación y que un juez le impute. De momento se va llenando los bolsillos, porque se ha puesto un sueldo de casi 700.000 euros y era lo que quería. Fue un futbolista de medio pelo y tuvo la suerte de estar en el momento adecuado. Cómo es de ruin y mezquino este hombre, que cuando Villar estaba en la cárcel que era su mano derecha, le hizo una moción de censura, que la conseguí quitar yo».