Juanma Rodríguez y Guti vapulean a Luis Enrique en ‘El Chiringuito’: «Eso es lo que ha jodido»

Ni ganando. Por lo visto, hay algún sector de los aficionados al fútbol y a la selección Española de Fútbol que no caen en la trampa del ‘resultadismo’.

Dos casos de esto, se vio el pasado martes 27 de septiembre en ‘El Chiringuito’. Ni Juanma Rodríguez, ni Guti dudaron en criticar a Luis Enrique a pesar de que España ganase agónicamente a Portugal.

Especialmente el primero, Juanma Rodríguez, fue muy duro con el seleccionador asturiano y con ‘La Roja’ actual:

«El plan ha sido que Unai Simón ha estado extraordinario y Cristiano ya no es, desafortunadamente, el que era. Si Cristiano hoy es el futbolista que fue y Unai no está acertadísimo hoy nos meten tres», dijo el periodista al inicio de su alegato. Posteriormente, Juanma continuó muy crítico y tirando de ironía:

«Yo soy la excepción de la regla porque no me interesa la competición -la Nations League-, no me siento identificado con la selección, y no creo en el seleccionador. Lo que ha generado Luis Enrique es desafección. El argumento de ‘es que están todos los madridistas en contra’ no vale, porque si gana España me imagino que los culés no dirán que ha ganado el Barcelona. ¿O sí lo dirán como hicieron cuando ganamos el Mundial? Es que parece que tenemos que estar orgullosos de llegar a las semifinales, ¡de la Nations League!».