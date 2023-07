Dele Alli, la estrella del Tottenham, confiesa: “Empecé a fumar a los 7 y vendí drogas a los 8 años”

El mundo del futbol asiste estupefacto a las revelaciones del centrocampista de 27 años, quien tras su regreso a Inglaterra concedió una entrevista a Gary Neville.

“Tuve una madre alcohólica. A los seis años abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Empecé a fumar a los 7 años, luego vendí drogas a los 8 años. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las drogas. A los once, me colgaron de un puente. Fue un tipo del vecindario de al lado, un hombre».

«Todos tenemos emociones y creemos que lo mejor que podemos hacer a veces es esconderlas y encerrarlas, pero con el tiempo se acumulan y llega a un punto en el que somos humanos y se rompe y recurres a acciones equivocadas»

“Una mañana me levanté, tenía que ir a entrenar, y entonces, no sé cómo, dejó de gustarme el futbol. Recuerdo que cuando me estaba mirando en el espejo, me preguntaba:`¿Debería retirarme ahora?. Entonces tenía 24 años, hacía lo que más amaba».

“Siempre he sido yo contra mí mismo en todo. Estaba ganando esa pelea, sonriendo, mostrando que era feliz, pero por dentro estaba perdiendo la batalla. Los traumas tu cuerpo lo sufre y no importa como sea. Si supieras eso de mi vida me entenderías un poco más. Quiero ayudar a otras personas a saber que no están solos”.

Su actual club, el Everton, expresó su total apoyo al jugador inglés.

“El Club ha estado apoyando a Dele tanto en su regreso a la forma física como en la superación de los desafíos personales destacados en su entrevista con The Overlap. Todo el mundo en el Everton respeta y aplaude la valentía de Dele para hablar sobre las dificultades que ha enfrentado, así como para buscar la ayuda necesaria”, señalaron en un comunicado.