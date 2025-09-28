Lamine Yamal enciende a Montjuic y coloca al Barça de líder

Montjuic volvió a detener el tiempo, como aquel 19 de mayo cuando el Barcelona celebró su última Liga. Cuatro meses después, el escenario recuperó su mística para coronar de nuevo al equipo azulgrana como líder del campeonato.

El guion, sin embargo, tuvo mucho de suspense: la Real Sociedad se adelantó con un contragolpe quirúrgico finalizado por Odriozola y dejó helado el estadio. Parecía que la sombra del pasado iba a extenderse sobre los de Flick, hasta que apareció el nombre que ya resuena como un himno entre los seguidores culés: Lamine Yamal.

Lo de este equipo es una pasada pic.twitter.com/1MgEU0U603 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 28, 2025

Antes de su irrupción, Koundé había sacudido la pizarra donostiarra con un cabezazo a la salida de un córner servido por Rashford. El empate encendió al Barça, pero todavía faltaba la chispa. Flick movió el banquillo y soltó a Lamine con el reloj marcando la hora exacta para cambiar el destino del choque. Primer balón que toca, primer golpe de magia: encaró a Sergio Gómez, levantó la cabeza y le regaló a Lewandowski el gol que valió el triunfo y el liderato.

El partido ganó una intensidad inesperada. Remiro, imperial bajo palos, sostuvo el pulso con una serie de paradas que mantuvieron viva la esperanza txuri-urdin. Oyarzabal rozó el empate, Kubo estrelló un balón al larguero y hasta Lewandowski respondió con otro misil que se fue al travesaño. La incertidumbre quedó flotando hasta el pitido final, pero el marcador resistió como testigo de un triunfo trabajado, sufrido y, sobre todo, impulsado por un talento precoz que ya empieza a decidir campeonatos.

Montjuic volvió a ser testigo de fiesta azulgrana: el Barça duerme líder con un punto más que el Real Madrid tras siete jornadas. Y lo hace gracias a un adolescente de 18 años que convirtió media hora en eternidad.