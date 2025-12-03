El Barça se aferra al liderato con una remontada de campeón ante el Atlético

El Barça salió al césped del Spotify Camp Nou con esa electricidad propia de las grandes noches, consciente de que recibir al Atlético de Simeone era algo más que un examen: era una prueba de carácter. Y los de Flick respondieron como lo hacen los equipos con alma de campeón, remontando un partido que empezó cuesta arriba y que acabó con el equipo reforzando su liderato liguero.

El duelo arrancó sin concesiones, con ambos conjuntos empapados del espíritu copero de la semana. El Atlético desplegó su presión asfixiante, y el Barça respondió con transiciones rápidas, sabedor de que marcar primero era medio partido ganado. Y, fiel a su costumbre, lo hizo el Atlético: un pase largo espléndido de Nahuel Molina dejó a Álex Baena mano a mano con Joan García, al que batió con destreza y frialdad.

Pero si algo ha aprendido este Barcelona versión Flick es a reaccionar. Apenas unos minutos más tarde, Pedri filtró un pase magistral entre líneas y Raphinha, tras amagar ante Oblak, igualó la contienda. El 1-1 encendió al estadio y abrió un intercambio de golpes que tuvo su punto álgido en un penalti de Barrios sobre Dani Olmo. Lewandowski, sin embargo, mandó la pelota a las nubes, en uno de esos errores que marcan la noche. El polaco se desquitó con actitud, aunque Oblak le negó el gol con una parada de reflejos felinos.

Lamine Yamal encendió el juego culé con su osadía extrema, y Pedri movió los hilos con la tranquilidad de quien ve el fútbol a cámara lenta. El Atlético resistía bien en bloque bajo, pero su única llegada peligrosa antes del descanso la frenó una falta de Gerard Moreno, dura y discutida. Con el empate, los 22 jugadores se marcharon al vestuario sabiendo que el segundo tiempo sería una batalla por la cima.

Flick movió el banquillo y dio entrada a Gallagher por Nico González, en una segunda parte que perdió ritmo pero no ocasiones. Julián Álvarez avisó con una vaselina fallida y Raphinha desperdició una clarísima tras una jugada antológica de Lamine. La intensidad creció y, en el minuto 60, la suerte empezó a cambiar de bando: Álex Baena se lesionó, y justo en la jugada siguiente, Dani Olmo se sacó un zurdazo cruzado que terminó en el fondo de la red. No pudo ni celebrar: en la caída, el catalán se dislocó el hombro y pidió el cambio entre gestos de dolor.

El 2-1, quinta remontada del Barça en lo que va de temporada, dejó al Atlético tocado. Flick aprovechó para refrescar el ataque con Rashford y Ferran. Giménez cometió un error fatal en la salida y Lamine estuvo a punto de sentenciar, aunque su disparo se marchó desviado. Las alarmas saltaron de nuevo cuando Pedri sintió molestias musculares y se retiró por precaución, dejando a los culés sin brújula.

El Atlético olió sangre y se lanzó al ataque. Almada rozó el empate con una jugada para enmarcar: dribló a Joan García, Gerard Moreno y Balde, pero en el último control el balón se alargó lo justo para rematar fuera con la portería vacía. El lamento rojiblanco fue el preludio del cierre definitivo: una cabalgada de Balde terminó en asistencia perfecta para Ferran, que marcó el 3-1 y puso el broche a una noche de orgullo barcelonista.

Simeone se marchó con su segunda derrota del curso, las dos en Barcelona. Flick, en cambio, consolidó la sensación de que su equipo no solo lidera la Liga: también la domina con la tranquilidad de quien sabe sufrir y levantarse con un gol más en la mochila.