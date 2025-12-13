¿Será Mendizorroza la ‘tumba’ de Xabi Alonso?

El Real Madrid vive uno de los momentos más delicados de la temporada. La lista de lesionados se ha convertido en un auténtico rompecabezas y este viernes se confirma la peor noticia para Xabi Alonso: Antonio Rüdiger no pudo ejercitarse con el grupo y se une a una enfermería que no deja de crecer. El técnico apenas cuenta con un defensa del primer equipo, Raúl Asencio, para visitar al Alavés en Mendizorroza.

El grupo regresó al trabajo tras el tropiezo europeo frente al Manchester City (1-2). Sin embargo, la sesión en Valdebebas tuvo más ausencias que presencias. Rüdiger y Valverde se quedaron trabajando en el interior, mientras que Carvajal, Militao, Alaba, Mendy y Trent continuaban sus procesos de recuperación. Tampoco participaron Carreras, Endrick ni Fran García, todos sancionados tras la tensa victoria ante el Celta.

En el caso del central alemán, la preocupación es evidente. Jugó con molestias contra el City y ahora sufre un serio dolor en la pierna izquierda que le obliga a parar. Por su parte, Fede Valverde no tiene lesión grave, pero los médicos recomiendan precaución para evitar que la sobrecarga en su aductor derecho vaya a más. Su objetivo, sin embargo, sigue estando disponible el domingo.

A la incertidumbre se suma la situación de Mbappé, mimado por el cuerpo técnico tras completar un entrenamiento específico por molestias en la rodilla izquierda. Su participación en Vitoria dependerá de cómo responda básicamente en las próximas horas.

Entre tantas malas noticias, Xabi Alonso al menos recibió un pequeño alivio: Dean Huijsen volvió a entrenar con el grupo y, si no hay contratiempos, podría reaparecer este fin de semana tras perderse cinco encuentros. Una bocanada de aire fresco para un Madrid exhausto que busca resistir en plena tormenta de lesiones.