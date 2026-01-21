El Mónaco paga los platos rotos de la crisis madridista y recibe una goleada de espanto

El equipo blanco contó con un adversario amable, mostró flaquezas que ahondan dudas en otras competiciones, pero impuso una goleada incontestable y dejó tiritas en la herida con su gente. Sobre todo Vinicius, que brilló al participar en cuatro goles para volver a escuchar su nombre coreado por el Bernabéu.

El Real Madrid, con Arbeloa al mando, presentó una alineación de mérito que resaltó a Güler y Mastantuono en ataque y arriesgó con Camavinga en el lateral izquierdo. El plan respondió ante un Mónaco que mostró físico y talento arriba, aunque vulnerable defensivamente. A los cinco minutos, el Bernabéu rugió: Mastantuono inició la jugada por derecha, Valverde dejó la asistencia y Mbappé remató cruzado para abrir el marcador.

El duelo mantuvo una dinámica de dominio blanco y contragolpes letales. Vinicius tuvo opciones claras, y el conjunto local buscó ampliar diferencias con paciencia y velocidad. Ansu Fati estuvo cerca del empate para el Mónaco, pero Courtois mantuvo la portería a cero. En la recta final de la primera mitad, Madrid aprovechó una recuperación de Camavinga para encadenar combinaciones rápidas; Vinicius cedió por Mbappé, que marcó el segundo tras definición precisa.

💬 @ViniJr: «Intento darlo todo por este club que me ha dado tanto».

🎙️ Declaraciones completas ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 20, 2026

La segunda mitad confirmó la superioridad del Madrid. En el 51, Mastantuono recibió un pase filtrado de Vinicius y definió cruzado para el tercero. Kehrer terminó introduciendo un centro de Vinicius en la propia puerta, aumentando la goleada. Vinicius volvió a brillar con una gran jugada individual que terminó en gol para Mbappé, y poco después otro remate de Mastantuono fue frustrado por el portero rival.

La fiesta se intensificó cuando Bellingham convirtió el quinto tras una combinación con Valverde. Un gol en propia puerta de Kehrer y un golpe final de Teze desdibujaron las esperanzas del Mónaco, que dejaron espacios para un sexto y, casi, un séptimo. Vinicius tuvo otra oportunidad destacada, pero la estrella de la noche fue Bellingham, que remató con clase y celebró como siempre con su estilo particular.

El último tramo dejó notas agridulces: Ceballos regaló un gol a Teze en una salida desafortunada y Mbappé y Vinicius siguieron brillando, con una ovación cerrada del Bernabéu al instante de cada jugada de Vinicius. En el cierre, Bellingham añadió el sexto y la noche italiana fue completa, con el Madrid dejando claro que la Champions es terreno favorable.

Resultado final: Real Madrid 6-1 Mónaco. Goles: Mbappé (dos), Mastantuono (dos), Vinicius (asistencias y gol), Bellingham (gol), Kehrer (en propia puerta) y Teze (gol visitante). Crónica de una noche para recordar en Champions y para la afición, que volvió a creer en su equipo tras un período convulso.