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Crisis interna en el vestuario blanco

Mano dura en el Real Madrid: ¡medio millón de euros de multa para Valverde y Tchouaméni!

Valverde y Tchouaméni evitan la sanción sobre el césped y estarán disponibles para el Clásico pese al fuerte correctivo económico

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El Real Madrid ha optado por una solución contundente en lo económico, pero conservadora en lo deportivo tras el altercado entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. El club ha decidido no apartar a ninguno de los dos futbolistas, que seguirán integrados en la dinámica del equipo en un tramo decisivo de la temporada.

A pesar de la gravedad del incidente, ambos jugadores estarán disponibles para el próximo Clásico y los compromisos finales, una decisión que evidencia la prioridad del club: mantener intacto el potencial competitivo del equipo mientras se gestiona el conflicto puertas adentro.

La sanción, sin embargo, no ha sido menor. La entidad ha impuesto una multa de 500.000 euros a cada futbolista, una cifra que marca un precedente dentro del vestuario. El mensaje es claro: tolerancia cero a este tipo de comportamientos, pero sin comprometer el rendimiento colectivo en un momento clave.

Antes de que el club formalizara el castigo, los protagonistas ya habían dado el primer paso hacia la reconciliación. Tras horas de tensión y reuniones internas, ambos futbolistas dialogaron cara a cara y lograron rebajar el conflicto. A primera hora del día siguiente, pidieron disculpas tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico, intentando cerrar una crisis que sacudió al vestuario en menos de 24 horas.

Con este movimiento, el Real Madrid busca pasar página rápidamente: castigo ejemplar en lo económico, reconciliación interna y foco total en el objetivo deportivo inmediato, con el Clásico en el horizonte.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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