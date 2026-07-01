Haaland decide en el último suspiro y mete a Noruega en octavos

Noruega continúa su camino en el Mundial tras casi tres décadas de ausencia, y lo hace gracias a su gran estrella. El equipo escandinavo sufrió más de lo esperado ante una Costa de Marfil muy ordenada, pero terminó imponiéndose cuando el partido ya agonizaba. Erling Haaland, casi desaparecido durante largos tramos, apareció en el momento clave para firmar el gol decisivo y sellar el pase a octavos, donde ya espera Brasil.

El conjunto africano planteó un partido muy serio desde el inicio. Cedió la posesión a los noruegos, pero supo cerrar espacios y buscar daño en transiciones rápidas. Noruega, por su parte, dominaba el balón sin claridad. Odegaard se veía obligado a retrasar su posición constantemente para intentar dar sentido al juego, ante la falta de movimientos por delante.

La primera ocasión destacada llegó pronto, con un cabezazo de Haaland que fue bloqueado, pero el ritmo bajó después. Costa de Marfil comenzó a crecer poco a poco, generando peligro por bandas y obligando a la defensa rival a mantenerse alerta. Sin embargo, cuando mejor parecían los africanos, apareció la chispa de Nusa. El joven atacante rompió la igualdad con un disparo preciso desde fuera del área que cambió el guion del encuentro.

El gol dejó tocada a Costa de Marfil, y Noruega tuvo opciones para ampliar la ventaja antes del descanso. Pero tras el paso por vestuarios, el partido dio un giro. Los marfileños asumieron el control y empezaron a acumular llegadas, con un destacado Diallo que revolucionó el ataque desde el banquillo. De hecho, fue él quien firmó el empate tras una gran acción individual.

Con el 1-1, el encuentro parecía destinado a la prórroga. Ambos equipos bajaron la intensidad y esperaban su momento. Entonces apareció la conexión decisiva: una jugada brillante de Bobb permitió a Berg llegar hasta línea de fondo y asistir a Haaland, que no perdonó en el área pequeña.

El tanto cayó como un jarro de agua fría para Costa de Marfil, que aún tuvo una última oportunidad a balón parado, pero Nyland respondió con una intervención decisiva. Noruega resistió y certificó su clasificación, donde le espera un desafío mayor ante la Brasil de Vinicius.