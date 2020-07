F1: El poder de Hamilton, golpe sobre la mesa de Sainz y el desastre de Ferrari en el GP de Estiria

El Gran Premio de Estiria de este domingo 12 de julio de 2020 dejó tres cosas claras en el mundial del coronavirus de la Formula 1.

Mercedes sigue a la vanguardia, algo que quedó claro con el doblete de Lewis Hamilton –el británico consiguió una victoria holgada encabezando la carrera de principio a fin– y su compañero Valtteri Bottas.

Segundo, Carlos Sainz demostró que está para grandes momentos y probablemente hubiese conseguido la quinta plaza –terminó de noveno– si McLaren no lo hubiese arruinado en la única parada, perdiendo cuatro segundos con una de las ruedas traseras.

Y tercero que, en Ferrari no todo lo que sale mal es responsabilidad de Vettel. Nada más iniciarse el Gran Premio el equipo perdió todas sus posibilidades por un choque ocasionado por Charles Leclerc, quien cerró el hueco a Sebastian Vettel y subió su monoplaza encima del del alemán, que con el alerón trasero roto tuvo que abandonar.

El vigente campeón del mundo y quien consiguiera la pole del sábado, Luis Hamilton conquistó su triunfo número 85 en la Fórmula 1, dominó en la segunda cita de la temporada en Spielberg.

El madrileño, que realizó una exhibición en la calificación con la pista mojada, no pudo mantener su tercera posición de salida y finalmente terminó noveno, sumando además un punto extra tras hacer la vuelta rápida a final de carrera.

Lejos de los problemas que la lluvia ocasionó en la jornada del sábado, Red Bull Ring amaneció perfecto este domingo para acoger la segunda cita del campeonato en la reanudación tras el parón por la pandemia de coronavirus.

Por ello, a Hamilton no le costó mantener su posición, mientras que Verstappen recuperó su lugar de salida después de que Sainz, que partió desde un sorprendente tercer puesto, le adelantase cuando se apagaron los semáforos.

Tras el choque entre Leclerc y Vettel, el monegasco pasó por garajes, pero los daños en el fondo plano de su coche le condenaron también a retirarse.

«Estoy decepcionado conmigo mismo. Lo siento, pero sentirlo no es suficiente. ‘Seb’ no tuvo errores hoy. He decepcionado al equipo después de trabajar una semana entera para traer pronto las actualizaciones. Estaba demasiado ansioso por remontar plazas en la primera vuelta. Aprenderé de ello», aseguró Leclerc.