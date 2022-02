Un fallo de presión en el motor de Alpine debilita ‘El Plan’ de Fernando Alonso

Hace tres días Fernando Alonso y su escudería presentaban el nuevo monoplaza con el que competirá el asturiano este próximo Mundial de la Fórmula 1. Ese mismo día arrancaba ‘El Plan’ tan mediático entre los amantes del motor de Fernando Alonso.

Pero no todo era tan bonito como se imaginaba: el Alpine A522 de Alonso ya ha sufrido su primer contratiempo.

Y es que en la mañana de hoy, viernes 25 de febrero, los cosas no han ido como el asturiano y su escudería esperaban en el tercer y último de test de pretemporada de F1 en Barcelona.

Alpine poco tardó en darse cuenta que algo no iba bien en el monoplaza de su piloto estrella Fernando Alonso. El piloto español, que no tuvo tiempo ni de reaccionar a lo que estaba ocurriendo, se vio obligado a apagar el coche, pero ni si quiera eso evitó la gran humareda provocada por un fallo en la presión del motor.

Hasta ese momento todo iba sobre ruedas para el bueno de Alonso. Rodaba a un buen ritmo y comenzaba a encontrarse cada vez más suelto con su coche pero, tras ver a su Alpine estancado en mitad de la pista, su día de entrenamiento terminó en ese preciso momento.

El monoplaza, tras sacar la bandera roja, fue retirado de la mitad de la curva y devuelto a boxes para tratar de arreglar la avería. Algo que, por desgracia, no ocurrió.

El periodista de Países Bajos, Nederpelt, fue el primero en informar de lo ocurrido a través de Twitter. «Esto fue lo que pasó antes. Alonso salió disparado de la pista, probablemente por un problema. Pilotó durante un rato y luego había mucho humo«, dijo el periodista.

Hay que recordar que el motor de Alpine es del grupo al que pertenece: de Renault. Sorprende que tenga fallos porque es completamente nuevo -no lo tocaban desde 2019-.

El problema estuvo en que al congelarse las especificaciones en el GP de Bahréin durante cinco años, a las fábricas les conviene homologar un modelo con más rendimiento y menos fiabilidad. Se pueden introducir actualizaciones que mejoren la fiabilidad y consoliden los caballos que ya estaban ahí previamente, pero no al revés.

A lo largo del pasado Mundial, Alpine únicamente debió abandonar dos carreras debido a contratiempos mecánicos. En ambos casos, la víctima fue Ocon, fuera del GP de Azerbaiyán por culpa de la presión hidráulica y del GP de EEUU por una avería en el motor.

Recordemos que en el día de ayer, jueves 24 de febrero, Alonso analizaba sus sensaciones con el nuevo Alpine:

También, el piloto quiso dar su opinión en RTVE sobre la guerra de Rusia y Ucrania:

«La verdad es que hoy me he despertado y al ver las noticias me he quedado en shock. Tristeza enorme. Sientes una injusticia enorme. Que haya estos problemas a día de hoy y que no se puedan resolver de otra manera. Que haya gente inocente luchando por su vida o temiendo por ella. Nuestros líderes tienen que arreglar esto de otra manera y no con armas. Sea o no sea tu país tienes que entender que todos estamos en el mismo planeta y deseas que todo se arregle. Nosotros como deportistas, como decía Vettel, tenemos que ser responsables con lo que hacemos. «.