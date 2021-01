Sánchez, Iglesias y el virus ‘consiguen’ que el PIB español sufra el mayor desplome desde la Guerra Civil

El dato es demoledor, y hace falta leerlo un par de veces o tres para creérselo. El Gobierno socialcomunista ha logrado otro ‘hito’ negativo, esta vez con el PIB (Producto Interior Bruto), que se ha desplomado un 11%.

La crisis del coronavirus, unida a la impericia de los dirigentes españoles, dejan la economía española por los suelos.

Es el mayor desplome desde la Guerra Civil española (1936-1939) y hasta ahora, el mayor descenso se había registrado en 2009 en plena crisis financiera, con un retroceso del 3,8%. Habría que remontarse al inicio de la contienda para encontrar una caída mayor.

España es el país con peor caída del PIB en todo el mundo.

Pero no me seas tan facha de decir que es culpa de Sánchez, porque Su Persona no tiene culpa de la pandemia que ha asolado España y el resto de países ni conoce.

— El Sr Derecha 🇪🇸OFICIAL🇪🇸 (@ElSrDerecha7) January 29, 2021