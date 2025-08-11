El manirroto Sánchez rompe techos con 948 asesores y un gasto anual de 75 millones

A enchufar amiguetes, parientes, conmilitones y allegados hasta que se acabe el chollo.

Están a llevárselo crudo y no se cortan un pelo.

La cifra es contundente y marca un hito en la serie histórica: el Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con 948 asesores eventuales, el máximo registrado en democracia, según el último Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas con datos de enero de 2025.

El coste salarial anual de este personal se situó en torno a 75 millones de euros en 2024, de acuerdo con estimaciones publicadas a partir de las partidas ejecutadas. El dato no es un exabrupto aislado; encaja en una tendencia de ampliación del aparato político y de confianza que suma también 799 altos cargos, otra marca histórica reciente.

En paralelo, la opacidad sobre identidades, funciones y retribuciones ha encendido la discusión pública.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado al Ministerio de la Presidencia que facilite el nombre y sueldo de sus asesores de nivel superior, un movimiento que busca acotar la discrecionalidad y reforzar el control democrático sobre estos nombramientos. La tensión entre necesidad de apoyo técnico y riesgo de hipertrofia del aparato político se ha convertido en uno de los ejes del debate.

Cuántos son, dónde están y cuánto cuestan

Total de asesores eventuales: 948 (enero 2025), cifra más alta de la serie y 344 más que al final del mandato de Mariano Rajoy .

(enero 2025), cifra más alta de la serie y 344 más que al final del mandato de . Coste salarial anual estimado: en torno a 75 millones de euros en 2024 para asesores.

en 2024 para asesores. Altos cargos: 799 a cierre de 2024, récord histórico; el coste conjunto de altos cargos y asesores superó 166 millones ese año.

a cierre de 2024, récord histórico; el coste conjunto de altos cargos y asesores superó ese año. Concentración en Presidencia: 477 asesores están adscritos a Presidencia y al ministro Félix Bolaños , más de la mitad del total.

asesores están adscritos a y al ministro , más de la mitad del total. Otros ministerios: Política Territorial concentra 153 (incluye delegaciones del Gobierno); Exteriores y Transición Ecológica suman 22 cada uno.

Tabla comparativa básica

| Indicador | Rajoy (2018) | Sánchez (ene-2025) |

| Asesores eventuales | 604 aprox. (599-604 en serie; +/− según corte) | 948 |

| Altos cargos | 707 aprox. (referencia 2017) | 799 |

| Asesores en Presidencia | 445 (Presidencia + competencias entonces) | 477 |

Notas: Las cifras de Rajoy se citan como referencia de cierre de etapa; Presidencia integraba más funciones. Datos oficiales agregados según Secretaría de Estado de Función Pública y boletines estadísticos.

Por qué crece el número y por qué importa

El Ejecutivo ha defendido que el aumento responde a una estructura ministerial ampliada y a la complejidad regulatoria y europea del ciclo actual. Sin embargo, el dato de 948 se compara con fases anteriores con igual número de ministerios (22), y el alza se ha mantenido pese a no variar la arquitectura del gabinete desde 2021. Según registros oficiales analizados por medios con acceso a la base de personal, Sánchez y Bolaños han encadenado tres máximos anuales seguidos en su entorno inmediato: 460 asesores (2023), 471 (2024) y 477 (2025).

¿Por qué importa? Tres vectores marcan la discusión:

Impacto fiscal: más gasto fijo en nóminas, con 75 millones al año en asesores y un coste conjunto de 166 millones en 2024 al añadir altos cargos.

al año en asesores y un coste conjunto de en 2024 al añadir altos cargos. Calidad institucional: el personal eventual se nombra a dedo para funciones de “asesoramiento especial”, lo que requiere contrapesos de transparencia y evaluación de desempeño.

para funciones de “asesoramiento especial”, lo que requiere contrapesos de transparencia y evaluación de desempeño. Incentivos y control: el Consejo de Transparencia exige publicar nombres y sueldos de los asesores de alto nivel en Presidencia, señal de que la opacidad actual tiene recorrido legal limitado.

Transparencia y legalidad: el giro del Consejo de Transparencia

Resolución 2025-0762: el Consejo de Transparencia ordena a Presidencia revelar la identidad y retribución de asesores de nivel 28 o superior desde 2018.

ordena a revelar la identidad y retribución de asesores de nivel 28 o superior desde 2018. Alcance: obliga a Félix Bolaños a detallar el núcleo duro de asesores, pieza clave del engranaje político alrededor de Moncloa .

a detallar el núcleo duro de asesores, pieza clave del engranaje político alrededor de . Contexto: reclamaciones previas y litigios contencioso-administrativos han marcado esta materia; el Gobierno ha defendido límites por protección de datos y seguridad, pero los estándares de acceso avanzan hacia una mayor publicidad.

Los números en perspectiva histórica

Serie histórica: los 948 asesores superan los picos de José Luis Rodríguez Zapatero (648 en 2010) y los niveles finales de Rajoy .

asesores superan los picos de (648 en 2010) y los niveles finales de . Presidencia hoy vs. ayer: los 477 de Sánchez/Bolaños superan por sí solos a los efectivos totales del primer año de Zapatero (471 asesores en todo el Ejecutivo).

de superan por sí solos a los efectivos totales del primer año de (471 asesores en todo el Ejecutivo). Escalada reciente: frente a 2019, los departamentos de Presidencia y Justicia suman 151 asesores más.

Qué funciones cubren y dónde están los vacíos de información

Funciones: desde secretarías y ordenanzas hasta analistas, consejeros y direcciones de gabinete; todos bajo la etiqueta de “ asesoramiento especial ”, con designación discrecional.

”, con designación discrecional. Vacíos: falta de información pública sistemática sobre quiénes son, por qué se les nombra y qué hacen , así como sus currículos, bienes y posibles conflictos de interés.

, así como sus currículos, bienes y posibles conflictos de interés. Órganos y organismos: además de los ministerios, el registro incluye personal eventual en Patrimonio Nacional, CSN y CNMC, lo que complica la trazabilidad para el ciudadano.

Debates abiertos: eficiencia, control y límites

Eficiencia del gasto: sin métricas conocidas de resultados por asesoría, el vínculo entre más personal y mejor calidad de políticas públicas es difícil de evaluar con evidencia abierta.

y es difícil de evaluar con evidencia abierta. Estándares internacionales: los gobiernos europeos utilizan personal de confianza, pero se tiende a listados nominales y memorias anuales de actividad, algo que en España aún es desigual por ministerio.

aún es desigual por ministerio. Propuestas mínimas de buen gobierno: Publicación periódica de listados nominales con funciones, nivel y retribución. Declaraciones de intereses y bienes accesibles y actualizadas. Metas de reducción o estabilización plurianual del personal eventual y auditorías de impacto. Separación clara entre asesoría política y gestión administrativa.



Claves que conviene retener

El récord de 948 asesores y el gasto de 75 millones en 2024 sitúan el debate en el cruce entre eficiencia del gasto y calidad institucional.

de 948 asesores y el gasto de en 2024 sitúan el debate en el cruce entre eficiencia del gasto y calidad institucional. La concentración en Presidencia (477 asesores) es el rasgo más singular del modelo actual.

en (477 asesores) es el rasgo más singular del modelo actual. La resolución del Consejo de Transparencia acelera la obligación de abrir datos nominales y sueldos, un paso relevante para reducir la opacidad .

del acelera la obligación de abrir datos nominales y sueldos, un paso relevante para reducir la . La cifra de altos cargos (799) y el coste conjunto (más de 166 millones en 2024) elevan la discusión más allá del personal eventual.

Qué viene ahora

Si Presidencia acata la resolución, veremos por primera vez una foto detallada de nombres, niveles y retribuciones del núcleo de asesores, clave para evaluar solapamientos , idoneidad y conflictos de interés .

acata la resolución, veremos por primera vez una foto detallada de nombres, niveles y retribuciones del núcleo de asesores, clave para evaluar , y . Con los Presupuestos en el horizonte, el coste del aparato político será un capítulo a negociar y escrutar. El mapa de asesores y altos cargos se cruzará con prioridades de gasto en servicios públicos, deuda y transición ecológica.

será un capítulo a negociar y escrutar. El mapa de asesores y altos cargos se cruzará con prioridades de gasto en servicios públicos, deuda y transición ecológica. La presión pública por transparencia y evaluación puede redefinir el equilibrio entre confianza política y profesionalización administrativa. El resultado marcará la gestión del resto de la legislatura.

Fuentes oficiales y datos citados en este artículo proceden de boletines estadísticos y registros de personal analizados por medios que acceden habitualmente a esas bases, con cifras clave verificadas para enero de 2025 y 2024, según la disponibilidad pública de cada serie.