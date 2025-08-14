Un juez dicta el desalojo inmediato de los okupas e impone una multa de 50 € diaria por retraso... en Francia

La ocupación ilegal de viviendas no es solo un quebradero de cabeza en España; también genera debate y preocupación en países como Francia, donde recientemente se ha dictado una sentencia que podría marcar un antes y un después en la lucha contra los okupas.

En una decisión inédita, un juez francés ha ordenado el desalojo inmediato de un inquilino sin contrato ni título legal y, además, ha impuesto una multa de 50 euros por cada día de retraso desde la fecha fijada para abandonar el inmueble. Este fallo rompe con la tradición judicial del país, donde suelen concederse plazos generosos para el abandono voluntario y se protege a los ocupantes con medidas como la «tregua invernal», que impide desalojos durante los meses más fríos.

La vivienda objeto de disputa pertenece al mismo propietario desde 2001 y fue ocupada en 2006. Durante casi veinte años, el dueño no pudo iniciar acciones legales debido a problemas de salud, pero el juez ha considerado que esta situación no justifica más esperas. «Ahora los jueces entienden que no todos los propietarios son grandes tenedores o empresas», explica el abogado Romain Rossi-Landi, representante legal del afectado.

¿Una nueva era en la protección de la propiedad privada?

Hasta ahora, la aplicación de sanciones económicas diarias por retraso en el desalojo era prácticamente desconocida en la justicia francesa. La mayoría de los procesos incluían plazos flexibles y protección a los ocupantes vulnerables, lo que facilitaba que la situación se prolongara durante meses o incluso años. En este caso, el juez ha sido tajante: no hay prórrogas, ni excepciones por vulnerabilidad. El mensaje es claro: aprovechar los vacíos legales para estirar la ocupación ya no será tan sencillo.

Este tipo de medidas puede tener un efecto disuasorio para futuros okupas, aunque muchos no tengan capacidad real para abonar las multas acumuladas. No obstante, los expertos advierten que la ejecución del desalojo podría retrasarse igualmente por trámites administrativos, ya que suele ser necesario obtener la intervención del prefecto, lo que puede prolongar el proceso durante meses.

El fallo judicial elimina el plazo tradicional de dos meses para desalojar.

No se aplica la «tregua invernal» habitual.

Se establece una multa diaria automática desde la fecha límite.

Francia frente a España: diferencias y similitudes

El debate sobre cómo combatir la okupación ilegal también está presente en España, donde se han aprobado reformas recientes para agilizar los procesos judiciales.

Desde este año, los delitos de allanamiento y usurpación pueden tramitarse por juicios rápidos con plazos máximos de 15 días para ejecutar el desalojo. Además, si la policía detecta la okupación dentro de las primeras 48 horas, puede actuar sin esperar autorización judicial.

En ambos países, la problemática va más allá del daño económico al propietario. La inseguridad jurídica, el desgaste emocional y las dificultades para recuperar un inmueble son factores comunes.

Un ejemplo sangrante es el de Cristina Muñoz, una madre con cuatro hijos, uno menor de 13 años, enfrenta una situación desesperante debido a la inquiokupación de su chalet en Son Sardina, Mallorca.

Tras reformar con esfuerzo esta vivienda de 155 m² con piscina, jardín y bungalow, Cristina la alquiló a una familia que, desde marzo, dejó de pagar la renta y se niega a abandonarla, incluso tras ofrecerles condonar la deuda.

Separada desde enero y viviendo con tres de sus hijos en un estudio de 55 m² en Palma, paga 1.200 euros al mes de alquiler, además de la hipoteca del chalet y los suministros (luz, agua, gas) que los inquiokupas consumen. Estos disfrutan de una casa con tres habitaciones, tres baños, cocina nueva y una parcela de 1.000 m², mientras Cristina y su familia están hacinados.

La situación legal es frustrante: una denuncia penal fue archivada, y el proceso civil de desahucio se retrasa por juzgados colapsados.

Cristina teme que, con la llegada de noviembre y el fin de la temporada turística, las ventas de su tienda de ropa no cubran sus gastos, arriesgándose a ser ella quien enfrente un desahucio antes que los inquiokupas. Expresa rabia e impotencia ante unas leyes que, según ella, no protegen a los propietarios y denuncia esta injusticia por ella y otras familias en circunstancias similares.

Opiniones jurídicas y sociales

El abogado Rossi-Landi considera que esta sentencia abre una nueva vía para proteger a pequeños propietarios afectados por largos procesos judiciales y ocupaciones prolongadas. Por su parte, medios especializados como Le Figaro Immobilier subrayan que nunca antes se había visto una sanción tan severa ligada al retraso en el desalojo.

Las asociaciones de propietarios celebran la decisión por su potencial efecto disuasorio.

Organizaciones sociales advierten sobre las dificultades económicas reales para cumplir con las multas.

Algunos expertos señalan que estas medidas pueden chocar con derechos básicos cuando hay vulnerabilidad.

En este contexto, cabe preguntarse si otros jueces franceses seguirán este ejemplo o si se trata solo de un caso aislado. Lo cierto es que tanto en Francia como en España se percibe una mayor presión social para buscar soluciones eficaces frente a la okupación ilegal.

¿Qué impacto puede tener esta sentencia?

La resolución puede animar a más propietarios a acudir a los tribunales y exigir medidas similares. Sin embargo, no está claro si este endurecimiento será suficiente para frenar el fenómeno. La realidad es que muchos okupas carecen de recursos económicos o bienes embargables, lo que dificulta la efectividad real de las multas impuestas. Además, las asociaciones advierten que la ejecución material del desalojo sigue dependiendo del ritmo administrativo y policial.

A día de hoy, 14 de agosto de 2025, el debate continúa abierto en toda Europa. Mientras algunos celebran el giro judicial como un avance necesario para proteger el derecho a la propiedad privada, otros insisten en buscar alternativas más equilibradas entre seguridad jurídica y protección social.

Claves rápidas sobre la sentencia

Aspecto Detalle País Francia Fecha Agosto 2025 Multa diaria 50 euros/día Plazo para desalojar Inmediato (sin periodo adicional) Protección invernal Eliminada Ejecución real Puede requerir intervención administrativa (prefecto), posible retraso Efecto disuasorio Alto potencial según abogados; eficacia práctica limitada

La medida ha sido calificada como “la primera vez” por abogados expertos y podría marcar una tendencia futura en Europa. El pulso entre propiedad privada y derechos sociales sigue siendo uno de los grandes retos legales contemporáneos.

El futuro próximo dirá si estas sanciones económicas se convierten en norma o quedan como advertencia puntual para quienes aprovechan los resquicios legales. Por ahora, propietarios y legisladores observan con atención lo ocurrido en Francia.